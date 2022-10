D'un océan à l'autre : la Journée mondiale du bénévolat de Lilly mobilise le Canada et donne à l'action son impact et sa raison d'être





TORONTO, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Lilly Canada est heureuse de participer à la Journée mondiale du bénévolat, une initiative annuelle dans le cadre de laquelle les employés de Lilly à l'échelle mondiale investissent leur temps et leur talent dans un effort de bénévolat, afin d'améliorer la vie et d'avoir un impact sur les collectivités locales dans lesquelles nous vivons et travaillons. Pour la 15e Journée mondiale du bénévolat de Lilly, en partenariat avec Ocean Wise, un organisme sans but lucratif, Lilly Canada nettoiera nos cours d'eau partout où il faut ramasser des déchets, car peu importe où ils se trouvent, ceux-ci finissent toujours par se retrouver dans nos cours d'eau.

« Lilly Canada a décidé de faire quelque chose de différent cette année en ce qui a trait à sa contribution à l'initiative mondiale plus vaste », a déclaré Jill Daley, avocate générale et chef, Affaires de l'entreprise. « Pour la première fois, tous les employés de Lilly Canada s'uniront pour atteindre un objectif commun et, que vous soyez sur la côte du Pacifique ou dans un petit ruisseau en Ontario, tout le monde travaillera ensemble pour améliorer nos écosystèmes locaux. »

Ocean Wise est un champion du nettoyage des cours d'eau depuis plus de 50 ans. Ocean Wise a connu des débuts modestes à Vancouver en 1951 et est devenu un organisme de bienfaisance mondial voué à l'environnement qui lutte contre la surpêche, la pollution des océans et les changements climatiques.

« Les employés sont très enthousiastes à l'égard de notre Journée mondiale du bénévolat, et nous sommes très heureux de reprendre cet important effort philanthropique en personne après deux ans, à la suite de la pandémie », a déclaré Rhonda Pacheco, directrice générale, Lilly Canada. « La Journée mondiale du bénévolat de Lilly unit tout le monde au sein de l'organisation et nous ramène à notre raison d'être, en aidant directement les collectivités où nous vivons. »

À la suite de l'effort de bénévolat à l'échelle du pays, Lilly Canada travaillera avec Ocean Wise pour consigner toutes les données de chaque site, afin que le volume total de déchets puisse être mesuré et l'impact quantifié.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter les personnes qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus à propos de Lilly Canada, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca.

Pour connaître notre point de vue sur les questions de soins de santé et d'innovation, suivez-nous sur Twitter @LillyPadCA.

