Fréquentation des spectacles en 2021 : retour progressif du public en salle, dans un marché en reconstruction





QUÉBEC, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le retour des spectacles en salle, qui s'est opéré graduellement en 2021, s'est traduit par une hausse de 130 % du nombre de représentations par rapport à 2020, un résultat qui demeure 40 % sous la moyenne de 2015 à 2019. La réponse du public a donné lieu à une augmentation de 34 % de l'assistance (1,9 M) par rapport à 2020 (1,4 M), ce qui demeure encore loin de la moyenne de 2015 à 2019 (7,6 M), soit avant l'incidence des mesures sanitaires liées à la pandémie. Les revenus de billetterie sont passés d'une moyenne annuelle de 287 M$ entre 2015 et 2019 à 44 M$ en 2020 et 62 M$ en 2021. C'est ce que révèle la publication La fréquentation des arts de la scène en 2021 de l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

La chanson francophone en hausse

En 2021, les spectacles de chansons francophones se sont distingués avec une hausse de leurs entrées de 152 % par rapport à 2020, suivis des spectacles de théâtre (+ 29 %) et de musique (+ 25 %). La reprise pour les spectacles de chansons anglophones a été moins tranchée en raison de l'impossibilité, pendant une bonne partie de l'année, de présenter des spectacles d'artistes étrangers dans les très grandes salles du Québec.

Malgré une nette reprise en 2021, aucune discipline n'a réussi à obtenir des résultats similaires à ceux d'avant la pandémie. Avec leur bonne performance, les spectacles de chansons francophones sont ceux qui se rapprochent le plus des résultats prépandémie, mais les entrées pour cette discipline ne représentent que 43 % de la moyenne de 2015 à 2019.

Spectacles québécois

Les spectacles québécois toutes disciplines confondues ont attiré 1,8 M de spectateurs en 2021, en hausse de 52 % par rapport à 2020, mais en baisse de 68 % par rapport à la moyenne de 2015 à 2019. En 2021, en raison d'une reprise plus rapide de leur offre, les spectacles québécois ont compté pour 96 % de l'ensemble des représentations, 92 % de l'assistance totale et 81 % de tous les revenus de billetterie, du jamais vu depuis le début de l'enquête en 2004.

Hausse de la fréquentation dans une majorité de régions

Pour toutes les régions du Québec, l'assistance des salles a été en croissance en 2021, tout en restant largement sous les résultats d'avant la pandémie. Dans la région administrative de Montréal, le recul par rapport à la moyenne de 2015 à 2019 a été de 82 %, soit le plus élevé parmi toutes les régions du Québec.

Consulter la publication complète

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

