Santen annonce l'approbation de CationormMD Plus pour soulager les symptômes de la sécheresse et l'allergie oculaires

Santen Canada Inc., filiale de Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (« Santen »), a annoncé aujourd'hui l'approbation de CationormMD Plus par Santé Canada. CationormMD Plus est une solution unique de larmes artificielles qui restaure l'hydratation de l'oeil afin de soulager durablement les symptômes de la sécheresse et l'allergie oculaires.

La sécheresse oculaire apparaît lors d'un dysfonctionnement du film lacrymal, qui préserve normalement l'humidité et la lubrification de l'oeil1,2,3. Ses symptômes comprennent des rougeurs, brûlures, picotements, et démangeaisons ainsi qu'une sensibilité à la lumière et une sensation de corps étranger dans l'oeil4. Environ 21 % des Canadiennes et Canadiens souffrent de sécheresse oculaire, soit approximativement 6,3 millions de personnes5. L'allergie oculaire implique une inflammation de la conjonctive et des symptômes ? démangeaisons, larmoiements, rougeurs, douleurs, etc. ? qui peuvent être saisonniers ou permanents. L'allergie oculaire touche jusqu'à 1 personne sur 5 dans le monde6,7,8. La sécheresse et l'allergie oculaires peuvent nuire à la qualité de vie d'une personne en perturbant différentes facettes de ses activités quotidiennes et de sa productivité au travail9,10,11,12,13.

« Des millions de Canadiennes et Canadiens subissent l'inconfort et les symptômes susceptibles de modifier leur mode de vie qui sont associés à la sécheresse et l'allergie oculaires. Les larmes artificielles sont considérées comme le traitement de première ligne par excellence pour soulager ces symptômes, a déclaré Craig Wallace, directeur général de Santen pour le Canada, le R.-U., l'Irlande et l'Afrique du Sud. Nous nous réjouissons, car grâce à cette approbation, médecins et patients bénéficieront au Canada d'une première solution de larmes artificielles utilisant une émulsion cationique positive pour assurer une meilleure hydratation de l'oeil. L'approbation de CationormMD Plus constitue également une étape importante dans notre croissance soutenue au Canada et partout en Amérique du Nord. »

CationormMD Plus est une solution stérile de larmes artificielles sans conservateur basée sur la nouvelle technologie NovasorbMD. Il s'agit de la seule solution de larmes artificielles utilisant actuellement une émulsion cationique positive pour garder l'hydratation en place; CationormMD Plus protège, hydrate et lubrifie l'oeil, tout en favorisant la guérison de la cornée (partie transparente en avant de l'oeil). CationormMD Plus peut être utilisée quotidiennement et répare les trois couches du film lacrymal à la surface de l'oeil afin de soulager l'irritation et l'inconfort oculaires.

Pour un complément d'information et d'instructions, veuillez consulter l'emballage du produit, y compris les étiquettes et la notice.

À propos de la sécheresse et l'allergie oculaires

La sécheresse oculaire, ou « syndrome de l'oeil sec », est une affection oculaire qui s'accompagne de symptômes tels des rougeurs, brûlures, picotements et démangeaisons ainsi qu'une sensibilité à la lumière et une sensation de corps étranger dans l'oeil4. La moitié de la population mondiale en souffrirait. Hommes et femmes peuvent être touchés, bien que les femmes tendent à l'être davantage14. Les personnes âgées, celles qui portent des lentilles de contact et celles qui sont abondamment exposées aux écrans numériques, tels les écrans d'ordinateur, sont plus sujettes à la sécheresse oculaire4. Cette affection apparaît lors d'un dysfonctionnement du film lacrymal, qui préserve normalement l'humidité et la lubrification de l'oeil, causant de l'inflammation et des lésions. Soit la production de liquide lacrymal est insuffisante, soit sa qualité est altérée, soit il subit une trop forte évaporation1,2,3.

L'allergie oculaire implique une inflammation de la conjonctive et des symptômes ? démangeaisons, larmoiements, rougeurs, douleurs, etc. ? qui peuvent être saisonniers ou permanents. L'allergie oculaire touche jusqu'à 1 personne sur 5 dans le monde, plus souvent des femmes6,7,8. Les facteurs qui peuvent la déclencher sont principalement des herbes, des arbres, des spores de moisissure, des acariens et des squames animales15,16. Le fait d'avoir une allergie oculaire augmente le risque individuel de développer une sécheresse oculaire17.

La sécheresse et l'allergie oculaires peuvent nuire à la qualité de vie d'une personne en perturbant différentes facettes de ses activités quotidiennes et de sa productivité au travail. Dans les cas graves, ces affections peuvent même conduire à des dommages visuels9,10,11,12,13.

À propos de Santen

En tant qu'entreprise internationale vouée uniquement à la santé oculaire, Santen s'appuie sur des connaissances scientifiques et des compétences organisationnelles bâties pendant près de 130 ans pour créer, développer et commercialiser des produits pharmaceutiques et chirurgicaux ainsi que des produits de soins oculaires en vente libre. Leader du marché des produits pharmaceutiques ophtalmiques sur ordonnance au Japon, Santen contribue désormais aux soins de patients dans plus de 60 pays. L'entreprise fournit des produits et des services qui améliorent le bien-être des patients, de leurs proches et de la société, par voie de conséquence. Pour en savoir plus, visitez les sites Web de Santen www.santencanada.ca, www.santenusa.com (siège social en Amérique du Nord) et www.santen.com (siège social au Japon).

