Visa et TD modernisent les mouvements transfrontaliers d'argent pour les entreprises avec Visa B2B Connect





TD deviendra la première institution financière canadienne à se joindre au réseau Visa B2B Connect, qui relie les entreprises à plus de 100 pays et territoires

TORONTO, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Visa Canada et Valeurs Mobilières TD (« TD ») ont annoncé une collaboration innovante : TD devient la première institution financière canadienne à se joindre à Visa B2B Connect, un réseau de paiements transfrontaliers interentreprises (B2B), qui permet d'effectuer des paiements internationaux de compte à compte, de façon rapide, sécuritaire et de façon prévisible.

Une étude de Visa révèle que les mouvements transfrontaliers d'argent représentent une occasion de 10 000 milliards de dollars pour le secteur des paiements, mais que des obstacles importants existent en matière de paiements transfrontaliers. Près de 70 % des entreprises interrogées dans 20 pays ont indiqué des problèmes récurrents de manque de transparence et d'inefficacité entourant les paiements transfrontaliers.[1]

Visa B2B Connect vise à remédier à ces problèmes en modernisant les processus de paiement mondiaux existants grâce à ses capacités numériques. Ce réseau unique simplifie considérablement les paiements transfrontaliers internationaux des entreprises en facilitant les transactions entre la banque d'origine, directement vers la banque bénéficiaire. En augmentant la transparence et la prévisibilité du processus de transaction, Visa B2B Connect simplifie les paiements mondiaux et crée des transactions transfrontalières plus efficientes en améliorant la transparence au niveau des frais et la précision des transactions, en plus d'aider les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à optimiser les règlements.

« Notre objectif est de faire en sorte que les paiements commerciaux mondiaux soient sans effort, sécurisés et rapides - et cela nécessite un système de paiement transfrontalier moderne », a déclaré Jim Filice, vice-président et chef des nouveaux paiements chez Visa Canada. « Nous sommes ravis de travailler avec TD en tant que première institution financière canadienne sur le réseau Visa B2B Connect. Nous sommes fiers d'aider les entreprises clientes de TD à entrer en relation avec d'autres entreprises à travers le monde pour simplifier la façon dont elles transfèrent leur argent. »

« Nous sommes ravis d'être la première institution financière au Canada à se joindre au réseau Visa B2B Connect », a déclaré Akhil Lamba, directeur général exécutif et responsable des services bancaires transactionnels mondiaux chez Valeurs mobilières TD. « Cette collaboration s'inscrit dans l'engagement continu de TD à offrir des solutions de paiement innovantes à ses entreprises clientes, ainsi que des expériences client transparentes, qui rendent les affaires internationales plus rapides, tout en assurant une transparence et une prévisibilité à tous les niveaux. »

Visitez Visa B2B Connect pour en apprendre davantage sur la façon dont Visa aide ses clients et partenaires à faire circuler l'argent partout dans le monde.

À propos de Visa

Visa (NYSE: V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant chaque année les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les organismes gouvernementaux dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout élèvent tout le monde partout et considérons que l'accès est fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour en apprendre davantage, visitez Visa.ca.



1 Recherche menée par East & Partners pour le compte de Visa Inc. en juin 2019, portant sur les paiements transfrontaliers dans 20 pays.

SOURCE Visa Canada

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 08:07 et diffusé par :