La Banque Scotia lance une plateforme de négociation algorithmique de nouvelle génération avec BestEx Research





Plateforme de négociation algorithmique de pointe, conçue avec BestEx Research spécifiquement pour le marché canadien des actions

Pour célébrer ce lancement, la Banque Scotia sonne la cloche d'ouverture à la bourse de Toronto

TORONTO, le 6 oct. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia souligne aujourd'hui le lancement de sa plateforme de négociation algorithmique de nouvelle génération au Canada en sonnant la cloche d'ouverture à la bourse de Toronto. Offerte aux clients dans le cadre d'une entente stratégique avec BestEx Research, la nouvelle plateforme constitue une technologie de pointe conçue expressément pour répondre aux besoins uniques du marché canadien des actions. En lançant cette plateforme au Canada avec la Banque Scotia, BestEx Research fait une grande avancée dans sa démarche d'expansion mondiale.

« Nous travaillons depuis deux ans avec BestEx Research pour fournir à nos clients une exécution de qualité pour la négociation algorithmique aux États-Unis, explique Pruyn Haskins, chef mondial, Actions à la Banque Scotia. Nous sommes donc ravis de travailler encore une fois avec BestEx Research pour combiner ses modèles uniques à notre expertise de la structure du marché canadien afin de fournir aux clients de la Banque Scotia une plateforme de négociation algorithmique de pointe pour le marché canadien. »

La plateforme de pointe de la Banque Scotia fournit aux investisseurs institutionnels une fiche d'ordre unique pour toutes les Amériques. Cette nouvelle plateforme canadienne est fondée sur une logique reposant sur la recherche afin de réduire les coûts de façon importante et d'offrir aux clients une performance de négociation de premier rang.

« De nombreuses solutions algorithmiques offertes au Canada sont en fait des adaptations d'algorithmes conçus initialement pour le marché des États-Unis, souligne Hitesh Mittal, fondateur et président-directeur général de BestEx Research. Grâce à notre collaboration avec la Banque Scotia, les négociateurs peuvent accéder à nos algorithmes d'exécution novateurs, conçus directement en fonction de la structure unique du marché canadien. Cette offre constitue une avancée importante pour nous, puisque notre mission est d'offrir des solutions hautement performantes et modulables à nos clients qui vendent et achètent des actions, des contrats à terme standardisés et des devises partout dans le monde. »

Pour en savoir plus sur cette plateforme ou sur la suite ScotiaRED de produits de négociation électronique de la Banque Scotia, allez au www.gbm.scotiabank.com/scotiared.

ScotiaRED - Réactif. Efficace. Dynamique.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

À propos de BestEx Research

BestEx Research Group, LLC a été fondé en 2017 par une équipe d'experts en négociation systématique. BestEx Research crée une nouvelle catégorie de solutions novatrices, indépendantes des courtiers, grâce à son système de gestion d'algorithmes combinant des algorithmes d'exécution complexes à un tableau de bord convivial et à l'analyse du coût de transaction pour de nombreuses catégories d'actifs. La plateforme infonuagique est la première solution algorithmique indépendante de négociation d'actions, de contrats à terme standardisés et de devises dans tous les marchés. Les algorithmes de BestEx Research réduisent les coûts de négociation pour les gestionnaires acheteurs et fournissent aux firmes vendeuses une solution de négociation intégrée pour leurs clients. Pour en savoir plus sur la mission et les produits de BestEx Research ou pour demander une démonstration d'un produit, consultez le site www.bestexresearch.com. Suivez BestEx Research sur LinkedIn et sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 08:00 et diffusé par :