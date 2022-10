BMO offre un accès gratuit à Headspace à ses employés nord-américains et à leur famille





MONTRÉAL et CHICAGO, le 6 oct. 2022 /CNW/ - À l'approche de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre, BMO et Headspace, un chef de file mondial de la pleine conscience et de la méditation, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat pour aider les employés de BMO et leurs familles à intégrer de saines habitudes à leur quotidien.

Headspace offre une gamme d'outils de gestion du stress, du sommeil, de la concentration, et plus encore. Le contenu axé sur la pleine conscience de l'appli aide les utilisateurs à adopter des habitudes pratiques et durables pour accroître leur résilience, diminuer le stress et l'anxiété, et réduire l'épuisement professionnel.

« BMO continue de faire des investissements audacieux dans la compétitivité de son offre de rémunération globale, pour soutenir nos employés dans la vie, comme en affaires. En mettant l'accent sur les outils de bien-être mental préventifs et proactifs, Headspace devient une autre composante de notre offre complète d'outils de soutien à la santé mentale et au bien-être de nos employés, a déclaré Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture, BMO. Headspace est une plateforme de premier plan, facile d'accès en tout temps et de n'importe où, qui offre aux employés des ressources tangibles qu'ils peuvent partager avec leurs amis et leur famille. »

En ce qui concerne le bien-être, un récent sondage de BMO a révélé que 76 pour cent des Nord-Américains se sentent plutôt bien et en état de plénitude, mais que seulement 19 pour cent sont tout à fait d'accord pour dire qu'ils éprouvent ce sentiment.

En outre, le sondage a révélé les données suivantes :

69 pour cent des Nord-Américains estiment que le bien-être mental est une priorité absolue.

Les trois principaux facteurs qui empêchent les Nord-Américains d'accorder la priorité à leur bien-être sont le stress (67 pour cent), l'argent (65 pour cent) et la motivation (64 pour cent), et plus de la moitié (54 pour cent) ont souligné le manque de ressources.

Les Nord-Américains sont plus susceptibles de compter sur leur famille (57 pour cent), puis sur leurs amis (36 pour cent) pour obtenir un soutien en matière de bien-être, mais ils sont beaucoup moins enclins à se tourner vers un soutien professionnel (24 pour cent). Seuls 4 pour cent comptent sur leur employeur pour obtenir du soutien.

L'inclusion d'avantages liés au bien-être revêt une certaine importance dans le choix d'un employeur potentiel (65 pour cent), mais seulement un tiers (32 pour cent) y accorde une grande importance.

Ce nouveau partenariat avec Headspace contribue à éliminer certains des obstacles auxquels les employés peuvent être confrontés lorsqu'ils veulent donner la priorité à leur santé mentale. Les employés et jusqu'à quatre autres utilisateurs auront désormais accès aux divers outils de pleine conscience par voie numérique, au moment qui leur convient le mieux, ce qui contribuera à favoriser une culture de travail sûre, saine et heureuse. Vingt-huit études publiées dans certaines des principales revues spécialisées dans la pleine conscience réputées appuyées par leurs pairs ont démontré que les interventions de Headspace avaient des résultats favorables, notamment une réduction du stress, une meilleure concentration, une diminution de l'agressivité, une réduction de l'épuisement professionnel et une meilleure satisfaction de la vie. Plus récemment, Headspace a dévoilé de nouvelles collections de contenu qui célèbrent les femmes et leur donnent des moyens d'agir, fournissent des informations sur la gestion du stress et soutiennent les parents et les élèves de tous âges pendant l'année scolaire.

BMO s'est engagé à offrir à ses employés des programmes d'avantages sociaux, de formation et de bien-être à la fine pointe du secteur. Cela comprend également le soutien de divers organismes de santé mentale et de bien-être au sein de la collectivité, notamment le Centre de toxicomanie et de santé mentale, l'ACSM, Thresholds, Jeunesse, J'écoute, le Carrefour Jeunesse, Jack.org et BUILD.

En plus du lancement de Headspace, BMO dispose d'un ensemble bien établi d'initiatives visant à soutenir le bien-être dans toute l'Amérique du Nord, comme le tutorat virtuel gratuit pour les familles de BMO, les services de garde d'enfants et de personnes âgées, les programmes d'aide aux employés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un programme numérique de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) guidé par un thérapeute, les soins de santé virtuels, etc.

