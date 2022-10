La livraison d'épicerie sur demande de DoorDash est maintenant possible au Canada dans les magasins Loblaw





Un service de livraison d'épicerie pratique, rapide et fiable provenant de près de 1 100 magasins de la bannière Loblaw : c'est ce que propose dès maintenant l'application DoorDash Marketplace à près des trois quarts des consommateurs canadiens

DoorDash assurera également la livraison le jour même à partir de PC Express via DoorDash Drive, plateforme qui permet la livraison directe à la clientèle de toute entreprise

TORONTO, le 6 oct. 2022 /CNW/ - En alliant l'expertise des dernières années et le plus grand réseau de vente au détail au Canada, les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») et DoorDash, Inc. facilitent la livraison d'épicerie sur demande pour la population canadienne. En plus de l'application PC Express de Loblaw, les clients peuvent maintenant passer des commandes de livraison d'épicerie sur l'application DoorDash Marketplace directement auprès de plus de 1 100 magasins de la bannière Loblaw, y compris LoblawsMD, Shoppers Drug Mart®, Real Canadian Superstore®, Atlantic Superstore®, ProvigoMD et Maxi & CieMD. Grâce à cette collaboration, DoorDash assurera également la livraison le jour même à partir de pcexpress.ca via DoorDash Drive, plateforme qui permet la livraison directe à la clientèle de toute entreprise.

« L'épicerie en ligne a changé. Il n'y a pas une seule solution qui convienne à tout le monde. Les clients recherchent différents niveaux de commodités - des commandes en quelques minutes, des achats à partir de leurs applications préférées, une expérience simple et conviviale, » a expliqué Galen G. Weston, président et président du Conseil des Compagnies Loblaw Limitée.« DoorDash met à profit son expertise en logistique et son excellence opérationnelle hors pair, ce qui en fait le partenaire stratégique idéal pour répondre à nos besoins en constante évolution alors que nous cherchons à offrir aux clients exactement ce qu'ils veulent, au moment où ils le veulent. »

« Chez DoorDash, notre objectif est d'être un partenaire de choix pour les propriétaires d'épicerie en les mettant en contact avec les consommateurs afin d'offrir la meilleure expérience d'épicerie en ligne possible. Notre collaboration avec Loblaw fait entrer 14 magasins différents de notre bannière sur l'application DoorDash Marketplace. Cela permet de proposer la livraison sur demande à près des trois quarts des consommateurs d'un bout à l'autre du Canada, ce qui renforce notre engagement à l'égard de notre objectif. Nous sommes ravis de collaborer avec le plus grand détaillant au Canada et nous avons hâte de resserrer nos liens », a déclaré Tony Xu, cofondateur et chef de la direction de DoorDash.

Les clients à la recherche de commodité, de rapidité et de facilité peuvent désormais commander des produits d'épicerie et des produits essentiels grâce au service de livraison sur demande de l'application DoorDash Marketplace, et ce, sans créneau horaire et sans file d'attente. Loblaw offrira plus de 50 000 articles d'épicerie et de consommation courante (aliments frais et préparés, produits d'épicerie, fleurs, produits essentiels de pharmacie, articles d'usage courant...) à faire livrer de ses magasins à l'aide de DoorDash. Que ce soit pour faire son épicerie de la semaine et se procurer des produits laitiers, des oeufs, du pain, des produits locaux, de la viande fraîche et des fruits de mer, ou encore pour commander un repas prêt à manger à la fin d'une journée chargée, les consommateurs peuvent magasiner directement sur l'application DoorDash Marketplace pour répondre facilement à leurs besoins alimentaires.

Afin de célébrer cette collaboration, d'ici le 23 octobre 2022, les clients peuvent profiter de 10 $ de rabais sur leurs commandes de 40 $* ou plus dans les magasins de la bannière Loblaw sur l'application DoorDash Marketplace.

Tous les produits des magasins LoblawsMD, Shoppers Drug Mart®, PharmaprixMD, Real Canadian Superstore®, Atlantic Superstore®, ProvigoMD et Maxi & CieMD seront accessibles aux membres DashPass en tout temps sans frais de livraison et avec des frais de service réduits sur les commandes admissibles qui respectent le sous-total minimum.

DoorDash travaille avec de nombreuses marques locales et nationales dans divers secteurs : les dépanneurs, les épiceries, les animaux de compagnie, la vente au détail et la livraison de produits pharmaceutiques. Le lancement d'aujourd'hui s'appuie sur l'expansion de DoorDash dans de nouvelles catégories qui vont au-delà de la restauration pour donner accès aux consommateurs à ce qui se fait de mieux dans leur quartier, des aliments aux produits de consommation courante : il suffit d'appuyer sur un bouton!

* Rabais de 10 $ sur les commandes de 40 $ ou plus : Offre valide jusqu'au 23 octobre 2022. Valide seulement pour les commandes passées sur l'application DoorDash dont le total partiel est supérieur à 40 $ (taxes et frais exclus). Valable dans les magasins Loblaw, y compris Loblaws®, Shoppers Drug Mart®, PharmaprixMD, Real Canadian Superstore®, Atlantic Superstore®, Provigo® et Maxi & CieMD. La valeur maximale du rabais est de 10 $. Limite de trois rabais par personne. Non valable pour l'achat d'alcool. Les frais, les taxes et les pourboires sont applicables. Toutes les livraisons se font en fonction de la disponibilité. Il est obligatoire de posséder un compte DoorDash valide, ou d'en créer un avec un mode de paiement accepté valide au dossier. Aucune valeur monétaire. Non transférable. Consultez les modalités complètes à https://drd.sh/8ONpZP/ .

DoorDash (NYSE : DASH) est une entreprise spécialisée dans la technologie qui met les consommateurs en contact avec leurs entreprises locales préférées dans 27 pays du monde entier. Depuis 2013, DoorDash offre des produits et des services qui permettent aux entreprises d'innover, de croître et d'entrer en contact avec davantage de clients. Avec son infrastructure logistique pour le commerce local, DoorDash aide les commerçants à prospérer dans l'économie de commodité d'aujourd'hui, donne accès aux consommateurs à davantage d'options dans leurs collectivités et fournit des occasions d'emploi valorisantes. Avec DoorDash, chaque commande vous permet de savourer votre quartier.

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ deux milliards de transactions chaque année dans son réseau inégalé de près de 2?500?magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre à ses clients des produits d'alimentation, pharmaceutiques et de beauté, ainsi que des vêtements et des services financiers par le biais de plusieurs des marques les plus populaires et auxquelles les Canadiens ont le plus confiance : Le Choix du présidentMD, sans nomMD, LoblawsMD, PharmaprixMD, Shoppers Drug Mart®, No Frills®, Real Canadian Superstore®, T& T®, Joe FreshMD, PC Expresstm et Services financiers le Choix du PrésidentMD. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC?Optimum, compte plus de 18?millions de membres et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains, elle rend la santé, la beauté et le bien-être accessibles; l'épargne pour l'avenir possible; et le style essentiel réalisable.

