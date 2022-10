Le groupe IDnow est l'un des premiers acteurs à obtenir la certification ETSI TS 119 461





Cette nouvelle norme européenne pour la vérification d'identité, les signatures électroniques et les services de confiance, a été élaborée en collaboration avec l'expertise réglementaire du secteur privé.

RENNES ET MUNICH, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe IDnow, plateforme de vérification d'identité et d'identité numérique leader en Europe, est l'une des premières entreprises à recevoir la certification ETSI TS 119 461, une nouvelle norme technique européenne pour la vérification d'identité des services de confiance, en particulier les signatures électroniques qualifiées (QES). Cette certification permet au groupe de continuer à fournir des solutions de vérifications d'identité conformes pour les services de confiance et d'agir en tant que Prestataires de Vérification d'Identité à Distance (PVID) pour les fournisseurs de services de confiance (TSP).

La norme technique relève le niveau de sécurité dans tout le secteur

Publiée pour la première fois en juillet 2021 par l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), la norme ETSI TS 119 461 définit les bonnes pratiques de sécurité pour différentes méthodes d'identification, incluant les solutions en face à face, par vidéo, hybrides automatisées et basées sur la technologie NFC. Grâce à l'une des plus vastes plateformes de solutions de vérification d'identité disponibles sur le marché, IDnow propose une solution adaptée à toutes ces catégories.

Cette nouvelle norme technique actualise les exigences en matière de politique et de sécurité pour la vérification d'identité et les services de confiance, en introduisant un nouveau niveau minimum de preuve d'identité (Level of Identity Proofing - LoIP), aligné sur les exigences du règlement européen eIDAS.

Elle relève ainsi le niveau de sécurité dans le secteur de la vérification d'identité et pose les bases de l'émission de signatures électroniques qualifiées et d'autres services de confiance à l'avenir. Par ailleurs, ETSI TS 119 461 devrait influencer et servir de socle solide à d'autres réglementations du secteur, telles que la prochaine mise à jour de la cinquième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AMLD6), et le nouveau cadre du réglement eIDAS 2.0.

« Nous nous félicitons de l'adoption d'ETSI TS 119 461 comme nouvelle référence du secteur, et en particulier de l'introduction du nouveau niveau minimum de preuve d'identité (LoIP), qu'IDnow appelle de ses voeux depuis des années. Cela contribuera à harmoniser les exigences minimales en matière de preuve d'identité et à relever le niveau des exigences de sécurité et des attentes en matière de qualité dans l'ensemble du secteur », déclare Armin Bauer, Managing Director Technology et cofondateur d'IDnow.

L'importance de la collaboration entre législateurs et experts du secteur privé

La création de cette nouvelle référence industrielle démontre l'importance d'impliquer le secteur privé dans le développement de normes à l'échelle de l'industrie.

« Nous sommes fiers d'avoir obtenu la certification ETSI TS 119 461 car elle indique clairement que notre plateforme IDnow répond aux dernières exigences en matière de vérification d'identité pour les services de confiance. Nous sommes également très heureux d'avoir été sélectionnés comme l'un des experts du secteur privé ayant contribué à la création de cette norme industrielle par le biais du groupe de travail spécial 588 de l'ETSI. Alors que les innovations en matière d'identité numérique évoluent tant au niveau national qu'européen, la collaboration entre les leaders technologiques et les décideurs politiques est plus que jamais d'actualité », explique Rayissa Armata, Directrice des affaires réglementaires chez IDnow.

A propos d'ARIADNEXT by IDnow

ARIADNEXT by IDnow, acteur européen incontournable dans le secteur de l'identification numérique, de la vérification d'identité et de la signature électronique, développe des solutions fondées sur l'IA et le Deep Learning répondant aux exigences réglementaires de lutte contre la fraude et de blanchiment d'argent, tout en offrant une expérience utilisateur simple et optimisée.

Pour répondre aux ambitions de l'Union Européenne d'une économie et d'une confiance numériques sûres, ARIADNEXT a fusionné en juin 2021 avec son partenaire IDnow afin d'accroître sa position de leadership sur le marché européen des Regtech.

Le groupe IDnow, nouvellement formé et constitué d'ARIADNEXT et IDnow, propose une plateforme unifiée de solutions de vérification d'identité, comprenant des technologies combinant automatisation et assistance humaine, tout comme des solutions mêlant l'expertise en ligne et en points de vente.

Disposant de bureaux en Europe (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Roumanie), le groupe possède un portefeuille de plus de 1 000 clients internationaux issus d'un large éventail de secteurs tels que Sixt, Tier Mobility, Western Union, UBS, Munich Re, N26, Solarisbank et wefox, Crédit Agricole, BNP, Société Générale, Younited Credit, PMU, Free, SFR et la Française des Jeux.

