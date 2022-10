Invesco Canada s'associe à Placements NEI pour offrir une gamme de produits ESG optimisés et une expertise en placement ESG





Une nouvelle relation stratégique qui tire parti des connaissances spécialisées de NEI sur les facteurs ESG

TORONTO, le 6 octobre 2022 /CNW/ - Invesco Canada Ltée, l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements au Canada, et Placements NEI (« NEI »)1, un chef de file mondial de l'investissement responsable et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso, ont annoncé aujourd'hui une entente stratégique visant à fournir un partenariat de placement unique lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). Le leadership et les capacités de NEI en matière de placements ESG viendront compléter la vaste expérience d'Invesco en matière de facteurs ESG en fournissant un complément de perspectives provenant d'experts pour les fonds négociés en bourse (« FNB ») d'Invesco au Canada.

Les FNB indiciels ESG d'Invesco au Canada - grâce à l'expertise de NEI - offriront désormais un cadre et une gérance ESG de plus haut niveau, adaptés au marché canadien des FNB. Dans le cadre de la nouvelle relation, NEI appliquera sa solide expertise en matière d'investissement responsable aux FNB indiciels ESG canadiens d'Invesco, ajoutant un palier de surveillance complémentaire.

« Invesco et NEI se sont engagés à être la principale ressource ESG au Canada, et nous sommes ravis de rendre ces solutions de pointe en matière de facteurs ESG disponibles pour nos clients, affirme Pat Chiefalo, premier vice-président et chef des FNB et des stratégies indicielles, Canada. Les FNB indiciels ESG Invesco sont une composante importante de notre gamme de FNB au Canada et ont été conçus pour les clients qui recherchent une exposition aux facteurs ESG dans leurs portefeuilles. Notre capacité à tirer parti de l'expertise de NEI et de la solide feuille de route du Canada en tant que chef de file mondialement reconnu en matière d'intelligence durable permettra aux investisseurs de ces fonds d'avoir une plus grande confiance et leur offrira les stratégies de FNB indiciels les plus robustes et diversifiées du marché des FNB au Canada. »

« Un nombre croissant de Canadiens veulent des placements qui ont une incidence positive dans les sphères sociale et environnementale, et désirent également faire croître leur patrimoine individuel - et les conseillers cherchent différentes façons de répondre à ce besoin, a déclaré Tim Prescott, vice-président principal, chef de la Gestion d'actifs, Patrimoine Aviso, et chef, Placements NEI. Notre partenariat avec Invesco Canada élargit l'expertise que nous cultivons depuis des décennies en matière d'investissement responsable au segment des FNB indiciels ESG, ce qui améliore les choix de placements ESG offerts aux investisseurs canadiens. »

À compter du 1er novembre 2022, les FNB indiciels d'actions ESG d'Invesco Canada suivants profiteront de l'expertise de NEI, qui sera nommé sous-conseiller :

Invesco ESG Nasdaq 100 Index ETF

Invesco ESG Nasdaq Next Gen 100 Index ETF

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Invesco S&P 500 ESG Tilt Index ETF

Invesco S&P International Developed ESG Index ETF

Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index ETF

Invesco S&P US Total Market ESG Index ETF

Invesco S&P US Total Market ESG Tilt Index ETF

Invesco S&P/TSX 60 ESG Tilt Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite ESG Tilt Index ETF

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

Le FNB Invesco cherche à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable, sans être géré activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice, même si les conditions financières d'un ou de plusieurs émetteurs de titres se détériorent.

Nasdaq®, Nasdaq-100® ESG Index et Nasdaq Next Generation 100 ESG Index® sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisées aux termes d'une licence accordée à Invesco Canada Ltée.

Les sociétés ne se sont pas prononcées sur le(s) produit(s) quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le ou les produits ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU (DES) PRODUIT(S).

Les indices S&P 500 ESG, S&P 500 Tilted, composé S&P/TSX ESG, composé pondéré S&P/TSX ESG, S&P Composite 1500 ESG, S&P Composite 1500 ESG Tilted, S&P Developed Ex-North America & Korea LargeMidCap ESG, S&P Developed Ex-North America & Korea LargeMidCap ESG Tilted et les indices S&P/TSX 60 ESG, S&P 500 ESG et composé S&P/TSX ESG (les « indices ») sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC, utilisés par Invesco Canada Ltée aux termes d'une licence. Les titres des FNB Invesco Index d'Invesco Canada Ltée ne sont ni commandités, ni cautionnés, ni vendus, ni promus par S&P Dow Jones Indices LLC, ses sociétés affiliées, LSTA ou TSX, et aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit.

À propos de Placements NEI

Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien spécialisé dans l'investissement responsable qui gère plus de 11 milliards de dollars canadiens. Forte de plus de 30 ans d'expérience, NEI s'engage à offrir aux investisseurs canadiens une vaste gamme de solutions de placement responsable. La société offre une gestion de l'actif rigoureuse et active axée sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Placements NEI gère et exploite également un programme exclusif d'actionnariat actif et est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies depuis plus de 15 ans. Placements NEI est une filiale en propriété exclusive d'Aviso Wealth.

Personne-ressource pour les médias de Placements NEI : David Rutherford, [email protected], 416 200-1791

Personne-ressource d'Invesco Canada pour les médias : Stephanie Diiorio, [email protected], 212 278-9037

