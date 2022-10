infodas reçoit la certification NITES de l'agence de cybersécurité de Singapour





COLOGNE, Allemagne, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- infodas, fournisseur de premier plan de passerelles multiniveaux sécurisées ( Cross Domain Solutions ), annonce la certification NITES (National IT Evaluation Scheme) de sa passerelle SDoT Security Gateway accordée par l´agence de cybersécurité de Singapour. Cette certification est l´une des plus exigeantes au monde et est évaluée par des laboratoires indépendants .

Avec cette nouvelle certification, infodas confirme le haut niveau de protection apporté par sa passerelle SDoT Security Gateway. La passerelle peut être déployée dans les environnements les plus sensibles, et répond aux normes les plus strictes au monde.

La passerelle de sécurité SDoT Security Gateway est concue et produite en Allemagne. Elle est utilisée depuis plus de dix ans dans les environnements les plus sensibles. Elle assure des échanges d´information totalement sécurisés entre réseaux de différentes classifications ou sensibilités. Cette passerelle a déjà recu l´approbation de l´Office fédéral allemand de la sécurité informatique (BSI) jusqu´au niveau SECRET (VS-Geheim). Elle est également approuvée par l´OTAN jusqu´au niveau SECRET. Elle est ainsi répertoriée dans le catalogue de produits approuvés (ia.nato.int/NIAPC).

La passerelle est ainsi déployée par de nombreuses autorités publiques, forces armées et infrastructures critiques pour répondre aux enjeux de digitalisation et protection de réseaux critiques.

« infodas a de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la sécurité de l'information et de la digitalisation des réseaux hautement sensibles. La passerelle de sécurité SDoT Security Gateway a été soumise à des tests indépendants et a obtenu la certification NITES. Le processus d'accréditation a été rendu possible grâce à une collaboration entre nos équipes et l'agence de cybersécurité de Singapour. Cela démontre une fois de plus notre engagement à remplir les normes de sécurité les plus élevées..Nous sommes ravis de pouvoir désormais offrir ce niveau de sécurité à nos partenaires et clients asiatiques."

déclare Marc Akkermann, directeur commercial chez infodas. « Nos clients disposent d'un produit performant et sécurisé. Avec cette certification, nous souhaitons être un acteurrecconu et fiable pour la la sécurité de l'information. La prochaine étape sera l'ajout de la certification SCCS (Singapore Common Criteria Scheme) à la certification Critères Communs EAL4+ déjà obtenue et répertoriée par l'ADRC[LE1] et l'accord européen SOG-IS. Avec nos partenaires, nous voulons rendre le monde digital plus sûr. »

Pour plus d'informations, consultez les sites : https://www.commoncriteriaportal.org/ et https://www.sogis.eu/

À propos de l'agence de cybersécurité de Singapour

L'agence de cybersécurité (CSA, pour Cyber Security Agency) est une agence gouvernementale placée sous la tutelle du bureau du Premier ministre et gérée par le ministère des communications et de l'information de Singapour. Elle est l´autorité nationale en matière de sécurité de cybersécurité. Elle est entre autres chargée d´assurer la sécurité des infrastructures d'information critiques singapouriennes, comme les secteurs de l'énergie et banquier. . Créée le 1er avril 2015, l'Agence travaille également avec diverses industries et parties prenantes pour sensibiliser à la cybersécurité et assurer le développement de la cybersécurité à Singapour.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.csa.gov.sg/

À propos d'infodas

Fondée en 1974, INFODAS GmbH est l'une des principales entreprises de solutions cybersécurité et de conseil en sécurité de l'information en Allemagne. Cette PME fournit ses services et produits aux entreprises, aux autorités publiques et aux forces armées. Elle les soutient dans la conception et mise en oeuvre de stratégies et mesures de sécurité de l'information et de protection d´ infrastructures informatiques. De plus, l'entreprise développe des produits de haute sécurité pour la protection d´ infrastructures stratégiques et réseaux classifiésPlusieurs produits de la famille de produits SDoT d'infodas ont reçus l´accréditation SECRET de l'UE et de l'OTAN. Le siège social de l'entreprise se situe à Cologne et l'entreprise possède des bureaux à Berlin, Bonn, Hambourg et Munich. INFODAS GmbH a été certifiée par l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information (BSI) en tant que prestataire de services de sécurité informatique dans les domaines de l'audit, du conseil et des tests d'intrusion UP-Bund. C´est est l'une des premières entreprises à disposer de consultantscertifiés par le BSI. L'entreprise dispose d'experts en sécurité informatique autorisés à soutenir les opérateurs critiques en matière de procédures de test conformément à l'article 8a (1) de la loi BSI (BSIG), ainsi que d'auditeurs certifiés BSI pour évaluer la conformité de ces opérateur avec cette obligation.. Pour en savoir plus, visitez www.infodas.de

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1913948/Infodas_NITES_Certification.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1690050/INFODAS_Logo.jpg

Pour plus d'informations, contactez : Tanja Castell, responsable marketing, [email protected], +49 221 709120

