REPLY: Spike Reply, Live Reply et Glue Reply sont nommés "partenaires de l'année" lors du Kong Partner Summit 2022





Reply a annoncé aujourd'hui que ses sociétés Spike Reply, Live Reply et Glue Reply ont été récompensées dans la catégorie EMEA des 2022 Partner of the Year Awards de Kong Inc., la société d'API natives du Cloud. Ces prix récompensent les partenaires qui stimulent l'innovation sur le marché en utilisant les API, les microservices, la technologie open source et plus encore à travers les produits Kong. Les lauréats ont été annoncés lors du sommet des partenaires de Kong et du Kong Summit 2022, la cinquième conférence annuelle des utilisateurs de l'entreprise.

Filippo Rizzante, directeur technique de Reply, commente : "Nous sommes très heureux de recevoir ce prix, qui confirme notre expertise et la compétence technique de nos équipes pour développer des infrastructures de gestion des API et de connectivité sécurisées et innovantes. Nos solutions s'appuient sur l'automatisation et les meilleures pratiques DevSecOps pour permettre la gouvernance, la sécurité et l'audit des API en utilisant la configuration des API en tant que code. Ainsi, une stratégie API-first permet de réduire les délais de mise sur le marché et de renforcer la sécurité. Nous aidons nos clients à alimenter des connexions numériques fiables à travers les API, les environnements hybrides et multi-clouds et à atteindre leurs objectifs technologiques à l'échelle mondiale."

Alors que les entreprises de tous les secteurs d'activité révisent la façon dont elles construisent et utilisent les logiciels, leurs équipes sont chargées de travailler sur des environnements anciens et modernes. Le prix inaugural des partenaires de Kong met en lumière les partenaires de l'écosystème Kong qui aident les entreprises à combler ce fossé à l'aide d'outils tels que Kong Konnect, Kong Enterprise, Kong Gateway, Kuma et Insomnia. Cette récompense met en lumière l'innovation que les partenaires de Kong apportent sur le marché pour accélérer la transformation numérique et favoriser la connectivité de bout en bout grâce à des architectures modernes axées sur les microservices. Les lauréats ont été sélectionnés en fonction de leur engagement dans le partenariat et des résultats obtenus au cours de l'année écoulée.

"Les lauréats de ces prix symbolisent la force de l'écosystème de partenaires de Kong", déclare Kristian Györkös, vice-président des alliances de Kong. "Il est inspirant de voir comment ces partenaires tirent parti de la technologie Kong pour résoudre certains des problèmes commerciaux les plus urgents d'aujourd'hui et pour favoriser la réussite des clients, même en période d'incertitude."

Spike Reply

Spike Reply est la société du groupe Reply spécialisée dans la cybersécurité et la protection des données personnelles. Sa mission est de préserver les valeurs et la vie privée des personnes, des entreprises et des processus afin de soutenir la croissance d'un monde numérique global et durable par l'innovation. La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes sont des priorités absolues. www.spike.reply.com

Live Reply

Live Reply est spécialisée dans les services et solutions numériques reposant sur les technologies des télécommunications et des médias. Live Reply fournit des solutions de bout en bout aux principales entreprises de télécommunications et de médias ainsi qu'aux acteurs de niveau 1 des secteurs des services financiers, de l'automobile et des biens de consommation. Les compétences de base de Live Reply vont de la mise en oeuvre de services numériques, du développement mobile et frontal, des solutions de services compatibles avec l'IoT, de la gestion des actifs médias au commerce et à l'engagement mobiles. www.live.reply.com

Glue Reply

Glue Reply est un spécialiste de la stratégie et de l'architecture d'entreprise axée sur les résultats, auquel les organisations du secteur public et privé font confiance pour résoudre des problèmes complexes. Glue Reply aide ses clients à réussir en transformant leur stratégie en solutions tangibles et leur vision en résultats pratiques. Glue Reply diagnostique les défis et conseille sur la manière d'avoir un impact réel - permettant à ses clients de tenir leurs promesses. www.glue.reply.com

Kong Inc.

Kong est la plateforme API cloud native avec la passerelle API la plus rapide et la plus adoptée au monde. Appréciée des développeurs et utilisée par les entreprises pour les volumes de trafic les plus critiques, Kong aide les startups et les entreprises du Fortune 500 à construire en toute confiance, en leur permettant de commercialiser plus rapidement des solutions grâce à une connectivité d'API et de services qui évolue facilement et en toute sécurité. Des leaders comme Nasdaq, PayPal, GE, Samsung, Expedia, GlaxoSmithKline, Rite Aid, Moderna, Wayfair et Verifone font confiance à Kong pour les aider à moderniser leurs piles technologiques, à adopter de nouvelles technologies et à répondre rapidement à la demande des clients grâce aux API. Pour plus d'informations sur Kong, veuillez visiter konghq.com ou suivre @thekonginc sur Twitter.

Communiqué envoyé le 6 octobre 2022 à 03:35 et diffusé par :