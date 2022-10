NIPPON SHOKUBAI: investissement dans un fabricant de sel de lithium comme électrolyte pour batteries lithium-ion en Chine





NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. (siège: Osaka, Japon, président: Kazuhiro Noda, ci-après "Nippon Shokubai") (TOKYO:4114) cherche à renforcer son activité LiFSI* en Chine, le plus grand marché des batteries lithium-ion (ci-après "LIB"). Nous annonçons, dans le cadre de cette expansion commerciale, avoir conclu un accord visant un investissement dans Hunan Fluopont New Materials Co., Ltd. (ci-après "Hunan Fluopont"), une filiale de Shenzhen CAPCHEM Technology Co. Ltd. (ci-après "Capchem"), qui fournit actuellement des efforts pour établir des sites de production afin d'entrer sur le secteur LiFSI.

*Le bis (fluorosulfonyle) imide de lithium (nom de produit: IONELtm), un sel de lithium utilisé comme électrolyte avancé, a été pour la première fois commercialisé dans le monde par Nippon Shokubai.

1. Contexte de l'alliance

Avec une sensibilisation croissante à l'égard des questions environnementales ces dernières années, il existe une forte demande pour les véhicules électriques (VE), qui sont un produit phare des véhicules de prochaine génération écoefficients et à faible pollution, et cette tendance a débouché sur l'expansion rapide du marché des LIB pour les VE. Comme l'utilisation du LiFSI comme électrolyte dans les LIB pour les VE améliore sensiblement la performance cyclique et le rendement des batteries, ainsi que la stabilité de stockage sur une large plage thermique (des températures basses aux températures élevées), le LiFSI a été adapté non seulement en tant qu'additif, mais aussi en tant que principal ingrédient de l'électrolyte. Comme cela a conduit à une forte hausse de la demande en LiFSI, en particulier en Asie et en Europe, l'expansion commerciale précoce vers la Chine, le plus grand marché mondial des LIB pour véhicules, nous a permis de faire un grand bond en avant dans notre activité IONELtm.

2. Objectif de l'alliance

Dans ces circonstances, afin d'acquérir des clients de haut vol et d'établir rapidement une structure rentable de fabrication et de vente en China, qui présente la plus grande demande en LIB, nous avons décidé de former une alliance avec Capchem, un fabricant de solutions d'électrolyte de premier plan, et Toyota Tsusho Corporation (ci-après "Toyota Tsusho"), qui est la société commerciale générale du Groupe Toyota. L'investissement sera réalisé par Toyota Tsusho (Shanghai) Co., Ltd. (ci-après "Toyotsu Shanghai"). Cet investissement nous permettra de combiner nos technologies de production LiFSI dernier cri, notre capacité de contrôle qualité, et nos propriétés intellectuelles à la compétitivité des coûts, la localisation, la capacité d'approvisionnement en matériaux, au système de production et aux technologies de Hunan Fluopont, et à la capacité d'achat de LiFSI de Capchem soutenue par sa capacité inégalée d'approvisionnement en solutions d'électrolyte, ainsi qu'au réseau de vente d'envergure mondiale de Toyota Tsusho, y compris en Chine. Via cette alliance, nous ambitionnons d'accélérer notre activité IONELtm sur le marché des électrolytes.

Le LiFSI est reconnu comme une substance difficile à purifier à une concentration élevée, qui ne peut être obtenue qu'avec un savoir-faire avancé en termes de gestion de la production et de la qualité. Grâce à une technologie de production exclusive optimisée au fil des ans, en 2013, nous sommes parvenus à développer un processus de production industrielle de LiFSI de haute pureté avec peu de solvants et de sous-produits, présentant des propriétés électrochimiques stables, pour la première fois au monde. Notre produit a été adopté et certifié en tant qu'électrolyte par de nombreux fabricants de LIB au Japon et à l'international, avec un large éventail d'applications, y compris les accumulateurs de véhicules, grand public et stationnaires.

(Pour des informations détaillées sur le LiFSI, veuillez visiter notre site web à l'adresse https://www.shokubai.co.jp/en/lp/ionel/)

Capchem est le deuxième fabricant mondial de solutions d'électrolyte pour les LIB, avec cinq sites de production en Chine et un bilan éprouvé dans la fourniture de produits aux principaux fabricants de LIB. Son activité couvre non seulement la fabrication de solutions d'électrolyte, mais aussi la production interne de solvants et additifs, permettant à la société d'offrir des solutions d'électrolyte à un prix compétitif et avec une qualité élevée.

Toyota Tsusho cherche à élargir ses ventes de LiFSI en dehors de la Chine à des fabricants de solutions d'électrolyte au Japon, en Asie, et en Europe, afin de répondre à la demande exponentielle sur les marchés des solutions d'électrolyte et des électrolytes.

Hunan Fluopont a commencé sa production durant le second semestre de l'exercice 2022 avec une capacité de production de 1 200t/an. La société projette un développement échelonné pour satisfaire une demande en forte hausse, avec pour objectif d'avoir une capacité de production annuelle de 12 000 tonnes/an en 2025.

3. Aperçu de l'investissement

Nippon Shokubai et Toyotsu Shanghai investiront dans l'entreprise suivante. (1) Nom de l'entreprise Hunan Fluopont New Materials Co., Ltd. (2) Adresse Shigu District, Hengyang, Hunan, Chine (3) Montant investi (répartition des actions par des tiers) Nippon Shokubai: 201 769 912 RMB (4,04 milliards JPY) Toyotsu Shanghai: 29 203 539 RMB (580 millions JPY) [Cours de conversion supposé: 20 JPY/RMB] (4) Actionnaires Capchem: 51,19% Nippon Shokubai: 38,0% Toyotsu Shanghai: 5,5% Changsha ShinLian Huayuan Alternative Energy Partnership Enterprise (association actionnariale par les employés exécutifs de Hunan Fluopont): 5,31% (5) Représentant Shu Ping Ai (6) Activités Fabrication et vente d'électrolyte LiFSI pour batteries au lithium (7) Capacité de production Actuelle: 1 200t/an pour la seconde moitié de l'exercice 2022 Projetée: 12 000t/an pour l'exercice 2025

Informations connexes

Profil de Shenzhen CAPCHEM Technology Co. Ltd. Nom de l'entreprise Shenzhen CAPCHEM Technology Co. Ltd. Adresse Capchem Plaza, Changye Road, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong Province, Chine Année de création 1996 Capital 410 millions RMB (8,2 milliards JPY) (à la fin de 2021) Total de l'actif 223,3 milliards JPY (à la fin de 2021) Chiffre d'affaires 139 milliards JPY (exercice 2021) Bénéfice d'exploitation 30,8 milliards JPY (exercice 2021) Aperçu Produits chimiques pour batteries au lithium, produits chimiques fluorés organiques, produits chimiques pour condensateurs et produits chimiques pour semiconducteurs. Pour la production de masse d'électrolytes de batteries lithium-ion, la société dispose de cinq sites de production en Chine et plusieurs autres sites de production en construction en Chine et en Pologne. Site web https://en.capchem.com/

Profil de Toyota Tsusho Corporation Nom de l'entreprise Toyota Tsusho Corporation Adresse 9-8, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya 450-8575 Japon Année de création 1948 Capital 64,9 milliards de yens (à la fin mars 2022) Total de l'actif 6 143,1 milliards de yens (à la fin mars 2022) Chiffre d'affaires 8 028 milliards de yens (exercice 2021) Bénéfice d'exploitation 294,1 milliards de yens (exercice 2021) Aperçu En tant que société commerciale générale du Groupe Toyota, la société a renforcé son activité en mettant l'accent sur l'exportation de véhicules et le soutien à la production automobile. La société est présente dans sept domaines (métaux / pièces mondiales et logistique / automobile / machinerie, énergie et projet / produits chimiques et électronique / alimentation et services grand public / Afrique) et se spécialise dans trois activités clés: la mobilité au service d'une société adaptée, les ressources et l'environnement au service d'une société durable, et la vie et les collectivités au service d'une société de confort et de santé. Environ 65 000 employés du Groupe s'engagent dans ces secteurs dans environ 130 pays. Site web https://www.toyota-tsusho.com/english/

Profil de Toyotsu Shanghai Nom de l'entreprise TOYOTA TSUSHO (SHANGHAI) CO.,LTD. Adresse 1717 Nanjing West Road, Jinganqu, Shanghai, Chine Année de création 1995 Capital 33,18 millions RMB (660 millions JPY) (à la fin mars 2022) Aperçu La société évolue avant tout dans les opérations de négoce avec un vaste éventail d'unités commerciales, notamment dans les secteurs suivants: métaux, pièces mondiales et logistique, produits chimiques et électronique, mécanique et centrales énergétiques, alimentation et articles ménagers, et le projet de promotion de la mobilité de prochaine génération en Asie de l'Est.

À propos de NIPPON SHOKUBAI: depuis 1941, Nippon Shokubai développe son activité grâce à ses technologies uniques de catalyseurs. Nippon Shokubai est notamment un fournisseur d'oxyde d'éthylène et d'acide acrylique. Parmi tous ces produits, notre capacité de production de polymères superabsorbants est la plus importante au monde (d'après une étude de Nippon Shokubai). Nous focalisons actuellement nos efforts sur l'activité Solutions, et la solution IONEL (LiFSI) mentionnée dans ce communiqué joue un rôle clé dans l'accélération de cette activité. Nippon Shokubai est une entreprise internationale de produits chimiques dont la mission est la suivante: "TechnoAmenity - Apporter prospérité et confort aux personnes et à la société grâce à nos technologies uniques."

