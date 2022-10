Le fournisseur de services de jalonnement à la croissance la plus rapide au monde est né à Lugano, en Suisse





LUGANO, Suisse, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Luganodes est un fournisseur de services de jalonnement de niveau institutionnel basé en Suisse, fournissant une infrastructure blockchain de classe mondiale aux réseaux PoS et permettant aux institutions de disposer des bons produits et services d'aujourd'hui et de demain. Luganodes aspire à jouer un rôle essentiel dans la sécurisation et la mise à l'échelle des réseaux PoS (Proof of Stake) grâce à une infrastructure décentralisée efficace, sécurisée et évolutive.

Les blockchains consensuelles de type « Proof-of-Stake » (PoS) ont des validateurs à la place des mineurs. Les validateurs sont des serveurs (noeuds) exécutant le logiciel de la blockchain et chargés d'ajouter de nouveaux blocs à la blockchain. La validation est une entreprise complexe, qui exige le respect de normes techniques, la précision de l'exécution technique, la robustesse opérationnelle et l'efficacité des performances. Les validateurs médiocres peuvent être confrontés à de lourdes pénalités monétaires (slashing) et à des exclusions totales des réseaux. Luganodes relève les défis opérationnels et techniques des institutions pour faire fonctionner, gérer et maintenir les noeuds de validation d'une manière sûre, conforme et efficace.

Très tôt dans son parcours, Luganodes, grâce à ses investissements constants dans l'excellence et l'efficacité opérationnelles, a gagné la confiance et le soutien de diverses communautés PoS, dont Polygon et TRON. Actuellement, Luganodes est le fournisseur de jalonnement à la croissance la plus rapide au monde, avec plus de 500 millions de dollars d'actifs jalonnés et en direct sur plus de 5 réseaux de PoS. Les performances de Luganodes sont attestées par des indicateurs clés de performance opérationnels mesurables sur les réseaux actifs, par exemple sur le réseau TRON ; Luganodes a un temps de fonctionnement de 100 % sans aucun bloc manqué. Cela a permis de gagner la confiance de divers investisseurs institutionnels, propulsant Luganodes parmi les 15 premiers fournisseurs sur le réseau TRON.

« Notre vision est de mettre en place un réseau internet sûr, privé et décentralisé pour tous, et Lugano sera l'épicentre de l'innovation en matière d'infrastructure blockchain », déclare Anuj Shankar, PDG de Luganodes

Luganodes, dont les racines se trouvent à Lugano, en Suisse, est née du programme Lugano Plan B et a pour but de devenir le pionnier de l'infrastructure décentralisée. Le programme Lugano Plan B est une initiative conjointe de la ville de Lugano et de Tether visant à accélérer l'utilisation de la technologie blockchain et à en faire le fondement de la transformation de l'infrastructure financière de la ville. Le plan vise à mettre la blockchain à l'échelle de la ville pour avoir un impact positif sur toutes les facettes de la vie quotidienne des habitants de Lugano. Le programme permet également d'accéder à un pool d'investissement de plus de 100 millions de francs suisses pour les startups afin de développer la technologie blockchain et de promouvoir la relocalisation d'entreprises existantes qui apporteront leur expertise, leur savoir-faire et leur personnel à Lugano.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1913823/Luganodes_Switzerland.jpg

