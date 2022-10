NetWitness lance la série de discussions « White Hat Wednesdays »





NetWitness :

DATES & LIEUX :

Pour vous inscrire, cliquez ici sur le lien « White Hat Wednesdays ».

Mercredi 19 octobre à 11 h 30, heure de l'Est

Mercredi 16 novembre à 11 h 30, heure de l'Est

D'autres dates bientôt annoncées

POUR QUOI FAIRE :

NetWitness va lancer les « White Hat Wednesdays », une série de discussions visant à explorer les nouvelles menaces de cybersécurité auxquelles sont confrontées les entreprises de nos jours. La première session sera organisée le 19 octobre. Des experts en cybersécurité partageront leurs expériences personnelles relatives à l'évolution actuelle des attaques et aux mesures prises par les équipes d'intervention pour détecter, atténuer, évaluer et remédier à ces incidents.

Le premier des sujets abordés sera celui des menaces visant le secteur financier. Nous parlerons aussi de FIN13, un acteur de la menace ciblant cette verticale. Le débat portera notamment sur le fonctionnement de ce type de groupes ainsi que sur le modus operandi des attaques en matière de technologie financière.

QUI :

Les dirigeants et porte-paroles suivants mèneront les débats :

Stefano Maccaglia, responsable des pratiques de NetWitness Incident Response

Will Gragido, responsable du contenu informationnel de recherche sur la menace et directeur de la gestion des produits chez NetWitness

À propos de NetWitness

NetWitness fournit aux organisations du monde entier des fonctionnalités complètes et hautement évolutives de détection et de réponse aux menaces, y compris des services gérés spécialisés dans ces domaines. La plateforme NetWitness XDR offre une visibilité complète alliée à des informations de veille sur les menaces et à des analyses du comportement des utilisateurs de sorte à détecter, hiérarchiser, enquêter sur les menaces, et automatiser la réponse, ce qui permet aux analystes de sécurité d'être plus efficaces et de garder une longueur d'avance sur les menaces ayant un impact sur les entreprises. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur netwitness.com.

