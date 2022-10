Saint-Laurent adopte un budget de 78,4 M$ et un Programme décennal d'immobilisations de 96,2 M$ pour assurer le développement et la pérennité de ses actifs





SAINT-LAURENT, QC, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Lors de sa séance générale tenue le 4 octobre, le conseil de Saint-Laurent a adopté son budget pour l'année 2023. S'élevant à 78 377 000 $, celui-ci représente une augmentation de 1 823 400 $, comparativement à l'enveloppe de 76 553 600 $ retenue pour l'exercice 2022. Un montant de 494 600 $ provenant de surplus a été utilisé pour atteindre l'équilibre.

Au cours de la même séance, le conseil a également adopté pour la troisième fois un Programme décennal d'immobilisations (PDI). Doté d'une enveloppe de 96,2 M$, le PDI couvre, comme son nom l'indique, une période de 10 ans. Les différents projets qu'il comprend représenteront au final des investissements de 183 M$ au bénéfice de la communauté. Visant les années 2023 à 2032, il offre donc une plus grande flexibilité dans la réalisation des projets prioritaires.

Le budget en bref

Au chapitre des dépenses de fonctionnement, 11,9 M$ seront consacrés à l'administration générale, 1,4 M$ à la sécurité publique et 5,4 M$ à l'hygiène du milieu, qui comprend, par exemple, l'entretien du réseau local d'aqueduc et d'égout. Une somme de 1,4 M$ sera réservée à la santé et au bien-être, 6,1 M$ à l'aménagement, à l'urbanisme et au développement, de même que 32,3 M$ aux loisirs et à la culture, incluant l'entretien des parcs. Enfin, 19,9 M$ seront réservés pour le transport, lequel comprend les travaux de voirie et le déneigement.

En lien avec la hausse de l'inflation survenue en 2022, l'indexation de la taxe locale se traduira par une augmentation en 2023 d'environ 60 $ comparativement au compte de taxes municipales 2022 pour une propriété de 5 logements ou moins correspondant à la valeur moyenne de 641 000 $ pour ce type d'habitation à Saint-Laurent.

Citation

« Nos directions ont accompli, une fois de plus, un tour de force pour composer un budget et un plan décennal d'immobilisations qui permettront d'assurer le développement et la pérennité de nos actifs et également de réaliser les actions prioritaires attachées à notre planification stratégique et à notre plan d'urgence climatique, alors que nous subissons toujours, à l'image des familles laurentiennes, les contrecoups de l'économie. Le défi était d'autant plus grand que les transferts consentis par la Ville, lesquels représentaient environ 75 % du budget total, demeuraient indexés à 2 %, un indice très en deçà de l'inflation actuelle. L'administration laurentienne a donc dû tenir compte de ce déficit qui mine sa valeur d'achat dans ses calculs pour s'assurer de maintenir la qualité de ses services, et ce, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Ce dernier exercice représente un autre bel exemple de la résilience et de la rigueur de notre administration. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

FAITS SAILLANTS

Budget 2023

Répartition des principales sources de revenus :

Transferts de la Ville de Montréal,

incluant un revenu anticipé de permis de construction : 57 202 900 $

incluant un revenu anticipé de permis de construction : Revenus de taxation locale : 15 499 400 $

Revenus de tarification locale : 5 180 100 $

Affectation de surplus : 494 600 $

Total : 78 377 000 $

Répartition des principales dépenses par activité :

Administration générale : 11 939 600 $

Aménagement, urbanisme et développement : 6 120 300 $

Hygiène du milieu : 5 358 500 $

Loisirs et culture : 32 273 700 $

Santé et bien-être : 1 420 900 $

Sécurité publique : 1 392 600 $

Transport : 19 871 400 $

Total : 78 377 000 $

Actions prioritaires en 2023 : budget de fonctionnement et PDI

Réaliser avec l'appui du budget participatif de Montréal la seconde phase du Corridor de biodiversité, intitulée "Zones écologiques nourricières" pour favoriser l'agriculture urbaine sur le domaine public.

Réaménager plusieurs parcs, dont Houde et Caron.

Remplacer des bassins de piscines extérieures, dont celui de Marlborough.

Réaménager des terrains de baseball, de bocce, de basketball et de tennis.

Sécuriser et verdir l'extérieur du Centre des loisirs.

Mettre à niveau six parcs canins.

Aménager des promenades urbaines vertes alliant biodiversité et urbanité.

Concevoir le plan d'aménagement du pôle communautaire et scolaire Jules-Poitras.

Réaliser plusieurs travaux de réfection du réseau routier local.

Mettre en opération la Maison Robert-Bélanger en valorisant son cachet historique et patrimonial, ainsi que l'agriculture urbaine.

Restaurer et agrandir des milieux naturels.

Gérer les frênes situés dans les milieux naturels.

Le budget 2023 ainsi que le PDI 2023-2032 de l'arrondissement de Saint-Laurent seront transmis au conseil municipal de Montréal, en vue de leur adoption prochaine.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au coeur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

