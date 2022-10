Edmonton devient la première ville canadienne à intégrer le Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes





OTTAWA, ON, le 5 oct. 2022 /CNW/ - Edmonton devient la première ville canadienne à entrer dans le Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes (GNLC). Hamburg, Shanghai et Beijing, entre autres, sont aussi membres de ce réseau international de villes qui s'engagent à favoriser une culture d'excellence et de démocratisation de l'apprentissage pour améliorer l'inclusion sociale, le développement économique et la prospérité culturelle.

« Nous sommes ravis qu'Edmonton soit la première ville canadienne à recevoir la désignation de ville apprenante de l'UNESCO, une désignation internationale qui souligne les engagements pris et les efforts déployés continuellement afin de promouvoir l'apprentissage pour tous, tout au long de la vie. La Ville d'Edmonton favorise une culture d'apprentissage qui encourage la croissance et le développement inclusifs et durables de ses citoyens. En 2007, elle a d'ailleurs été l'une des premières villes à devenir membre de la Coalition des municipalités inclusives, un autre exemple de l'importance qu'elle accorde à son projet de ville inclusive et durable pour toutes et tous. » - Roda Muse, secrétaire générale, Commission canadienne pour l'UNESCO

« Je félicite chaleureusement la Ville d'Edmonton, qui est la première municipalité canadienne à devenir une ville apprenante de l'UNESCO! L'apprentissage tout au long de la vie est pour elle une mission, et elle offre à tout le monde de belles occasions d'apprentissage qui, par le fait même, contribuent à la lutte contre certains enjeux, comme la pauvreté, l'inégalité (entre les genres et autres) et les changements climatiques. Le Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes saura profiter de sa grande expertise et, en retour, pourra l'inspirer à continuer de se développement en tant que ville apprenante dynamique. » - David Atchoarena, directeur, Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie

De toutes les grandes villes nord-américaines, Edmonton est celle qui se trouve le plus au Nord; elle joue donc un rôle de leadership clé sur la scène provinciale, nationale et internationale en tant que centre inclusif d'apprentissage, d'innovation, de créativité et de technologie. Le fait qu'elle devienne membre de ce réseau de l'UNESCO illustre parfaitement son leadership et témoigne des nombreuses années consacrées dans sa communauté à l'apprentissage pour tous, tout au long de la vie.

« En tant que communauté d'apprenantes et d'apprenants, nous célébrons cette occasion d'échanger avec des villes qui partagent nos valeurs. Notre ouverture, notre diversité culturelle et notre curiosité font d'Edmonton un excellent ajout au GNLC. Nous avons comme ambition d'attirer dans notre ville un million de personnes de plus au cours des prochaines décennies, des personnes curieuses et désireuses de découvrir des idées, des technologies et des façons de travailler et d'apprendre qui sont nouvelles. - Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

Cette étape importante s'ajoute aux forces et engagements actuels de la Ville en ce qui a trait à l'apprentissage et au développement, comme l'initiative de ville d'apprenantes et d'apprenants soutenue par le Conseil. Cette initiative a vu le jour en 2008 et se poursuit sous la conduite de la Bibliothèque publique d'Edmonton depuis 2013.

« Grâce à sa culture et à son engagement, Edmonton apporte une touche unique à cette initiative municipale. Avec ses membres, nous célébrons le riche écosystème d'apprentissage de la ville, formé de divers partenariats gouvernementaux, d'établissements postsecondaires, de commissions scolaires, d'organismes artistiques, d'organisations à but non lucratif, d'entreprises privées et de résidentes et résidents. Notre ville continue de croître en tant que destination d'apprentissage et de riches occasions; nous sommes donc ravis de faire partie de ce réseau international. » - Andre Corbould, directeur général, Ville d'Edmonton

En 2021 a été mise sur pied une coalition communautaire dirigée par le maire d'Edmonton au nom de la Ville. Parmi ses membres figurent la Bibliothèque publique d'Edmonton , les trois commissions scolaires de la ville, soit Edmonton Public Schools , Edmonton Catholic Schools , le Conseil scolaire Centre-Nord et les huit établissements postsecondaires d'Edmonton : l' Université de l'Alberta , l' Université Concordia d'Edmonton , l' Université King's , l' Université MacEwan , NAIT , le Collège NorQuest , le Yellowhead Tribal College et l' Université d'Athabasca , partenaire régional.

À propos du Réseau mondial des villes apprenantes

L'accueil de nouveaux membres dans le Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes a été annoncé à Paris, en septembre 2022, par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Le Réseau met en contact des établissements axés sur l'éducation, la formation et la culture et mobilise une pluralité de partenaires (représentants du secteur public, organisations de la société civile, employeurs) très présents dans les villes apprenantes de l'UNESCO. Il mobilise avec succès des ressources dans chaque secteur pour promouvoir un apprentissage inclusif et de qualité, de la maternelle jusqu'aux études supérieures. Il permet enfin de revitaliser l'apprentissage au sein des familles et des communautés et de faciliter l'apprentissage en milieu de travail à l'aide de technologies modernes.

Pour en savoir plus sur le rôle d'Edmonton en tant que ville apprenante de l'UNESCO et sur les partenaires communautaires qui ont rendu cette nomination possible, visitez www.edmonton.ca/learningcity et https://why.edmonton.ca/media-kit/edmonton-learning-city .

