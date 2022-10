Enghouse Transportation et Transdev lancent les paiements sans contact aux Pays-Bas





MARKHAM, Ontario, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Telexis Solutions (une division d' Enghouse Transportation ) et Transdev (l'une des plus grandes sociétés de mobilité aux Pays-Bas) ont lancé les paiements sans contact pour les services exploités par Connexxion dans plusieurs régions des Pays-Bas. Connexxion, l'une des filiales de Transdev, a introduit ce nouveau mode de paiement sur tous ses véhicules dans les régions d'Amstelland-Meerland et de Haarlem-IJmond.

Telexis Solutions rend les transports plus simples et plus accessibles pour les clients de Transdev. Les clients de Transdev peuvent désormais monter et descendre des véhicules à l'aide de leur carte de débit/crédit sans contact ou de leur téléphone portable, grâce à la nouvelle solution transparente de perception automatisée des tarifs de Telexis. Cette solution sera disponible pour plus d'un million de clients dans le nord des Pays-Bas.

Mark Thoma, directeur commercial de Transdev, a commenté :

« Notre solution de perception automatisée des tarifs permet aux clients d'utiliser plus facilement les transports publics sans avoir à acheter une carte à puce OV ou un billet distinct. Au lieu de cela, les clients peuvent monter et descendre des véhicules quand ils en ont besoin. Le confort du client est au coeur de la nouvelle solution de paiement. »

La facilité de paiement est une condition préalable essentielle à un système de transport intégré efficace. La nouvelle solution de perception des tarifs devrait augmenter le nombre de clients occasionnels de Connexxion dans les régions d'Amstelland-Meerland et de Haarlem-IJmond, tout en simplifiant l'accès pour les voyageurs réguliers. Les visiteurs étrangers sont également susceptibles de trouver le nouveau système tarifaire plus facile à utiliser.

« Notre partenariat fructueux avec Enghouse Transportation nous a permis de mettre en oeuvre les paiements Europay, Mastercard et Visa (EMV) dans notre sixième région », a poursuivi Mark Thoma de Transdev. « Nous sommes fiers d'être à la tête du déploiement national, ce que la technologie d'Enghouse a rendu possible. »

Grâce à cette mise en oeuvre, les clients disposent désormais d'un plus large éventail de choix pour payer leurs titres de transport. Ils peuvent payer avec les cartes sans contact d'ABN AMRO, d'ASN Bank, de bunq, d'ING, de Rabobank, de RegioBank, de SNS et d'ICS, ainsi qu'avec les téléphones portables et les montres intelligentes couplés aux cartes de débit/crédit correspondantes. Les paiements sans contact des cartes Maestro, VPAY, Mastercard et Visa sont également acceptés. Pour le confort du client, les modes de paiement existants par carte à puce OV et par code-barres seront toujours disponibles.

Les clients n'ont qu'à passer leur carte de débit/crédit sans contact, leur téléphone portable ou leur montre intelligente sur le terminal d'acceptation des paiements (validateur), sans avoir à saisir de code PIN, et payer le même tarif pour le trajet que celui du service de paiement par carte à puce OV. Le tarif total de tous les trajets effectués pendant la journée est débité du compte bancaire du client le jour suivant. En cas de fonds insuffisants pour payer le tarif, l'accès aux services sera refusé jusqu'à ce que le client ait réglé sa dette de voyage. Les paiements correspondants figurent sur les relevés bancaires du client, comme tout autre paiement. Pour garantir la confidentialité du client, les détails du voyage ne sont pas indiqués sur le relevé bancaire. Les clients qui souhaitent consulter l'historique détaillé de leurs voyages peuvent le faire en ligne .

Toofan Otaredian, directeur général d'Enghouse Transportation, a conclu :

« Nous sommes ravis d'être parmi les pionniers dans la fourniture de paiements EMV en boucle ouverte EMV, tant sur le marché mondial que dans le secteur vertical des transports en commun néerlandais. »

À propos d'Enghouse Transportation

Enghouse Transportation est un fournisseur innovant de technologies de billetterie électronique qui permettent aux opérateurs de transport de réduire les coûts tout en améliorant l'expérience client. Grâce à une approche axée sur le client, Enghouse Transportation offre des solutions de perception automatisée des tarifs, de vente et de service, ainsi que des solutions d'arrière-guichet adaptées aux besoins de chaque client.

Créée en 1999, Enghouse Transportation est une unité spécialisée d'Enghouse Systems Limited de Markham, Ontario, Canada.

À propos de Transdev Nederland

Transdev Nederland est l'une des plus grandes entreprises de mobilité des Pays-Bas. Elle fait partie d'une grande organisation internationale présente sur les cinq continents. Avec plus de 80 000 employés, elle transporte des millions de personnes chaque jour.

Aux Pays-Bas, la société est connue sous le nom de Transdev. Elle opère sous des marques bien connues telles que Connexxion, Hermes, Breng, Witte Kruis et Connexxion Taxi Services. Des bus, trains et taxis aux ambulances et navettes autonomes, les véhicules de Transdev sont présents dans tout le pays. Une part croissante de cette flotte est constituée de véhicules à émission zéro (ZE), qui deviendront à terme la flotte de bus et de taxis entièrement dépourvue d'émissions.

Contact - Ana Stanca, Enghouse Transportation, +40 (31) 630-2905, [email protected]

