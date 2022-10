La SPFL annonce des ajustements de la parité du taux de péage au pont Blue Water





POINT EDWARD, Ontario, 05 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a annoncé aujourd'hui le rajustement des droits de péage à la parité monétaire au pont Blue Water pour le trafic en direction des États-Unis à compter du 1er avril 2022. Les ajustements des tarifs de péage pour cette période ont été retardés d'un mois en raison de la mise en oeuvre du nouveau système de perception des péages de la SPFL. Les droits de péage sont présentés dans le tableau ci-dessous avec leur valeur en dollars américains.



Droits de péage pour la

carte prépayée

ConneXion Droits de péage pour le

paiement en argent

comptant et par cartes

de débit ou de crédit Devise américaine (CAD) (CAD) (USD) Voiture 4,25$ 5,00$ 3,75$ Essieu supplémentaire 4,25$ 5,00$ 3,75$ Commercial par essieu* 4,50$ 5,00$ 3,75$

*NOUVEAU : Le tarif commercial par essieu s'applique dorénavant à tous les véhicules de 2,45 m (8 pi) ou plus.



CHARGES EXCEPTIONNELLES

Tous les frais indiqués s'ajoutent aux droits de péage de base

Les véhicules à charge exceptionnelle de 5,28 m (17 pi 4 po) de largeur ne sont pas autorisés.

Les véhicules avec une charge exceptionnelle sont uniquement autorisés à traverser le pont lorsque le trafic le permet.

Pour planifier un passage, il faut appeler au 519 336-2720, poste 1, au moins 24 heures avant d'arriver au pont.

EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 2022

Frais pour les véhicules surdimensionnés Période A

De 21 h à 8 h 59 Période B

De 9 h à 20 h CAD USD CAD USD Véhicules d'une largeur allant de 3,84 mètres (12 pi 6 po) à un maximum de 5,28 m (17 pi 4 po) 75,00$ 56,75$ 250,00$ 189,25$ Overweight loads are from 68,000 kg (150,000 lbs.) to 113,400 kg (250,000 lbs.) 75,00$ 56,75$ 250,00$ 189,25$ Véhicules surchargés de plus de 113 400 kg 150,00$ 113,50$ 500,00$ 378,25$ Véhicules d'une longueur supérieure à 30,8 mètres (101 pieds) 75,00$ 56,75$ 250,00$ 189,25$

EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 2022

Autres frais CAD USD Storage fee in compound based on a calendar day 50,00$ 37,75$ Escort fee for any of the wide loads & explosives 75,00$ 56,75$ Diesel Fuel ? 19 litres (5 gallons) 75,00$ 56,75$

Aucuns frais d'escorte si vous disposez de votre propre escorte.

Une escorte est nécessaire pour un véhicule dont la largeur est égale ou supérieure à 3,84 mètres (12 pi 6 po)

Une escorte est nécessaire pour un véhicule dont la longueur est égale ou supérieure à 30,8 mètres (101 pi)

Le dernier rajustement des droits de péage au Canada a eu lieu en avril 2021.

Le rajustement de l'écart entre les deux devises constitue le facteur principal ayant un effet sur les nouveaux taux en dollars américains. La SPFL continue de surveiller les impacts de la pandémie de COVID-19 et des mesures de santé publique sur le flux de circulation dans le cadre de ses examens semestriels des droits de péage.

Avec le rajustement des droits de péage en dollar américain, la SPFL continue d'inciter les voyageurs à profiter de la facilité, de la rapidité et des économies qu'offre le programme de péage prépayé sans contact ConneXion. En plus d'offrir des passages à prix réduit, le programme ConneXion offre la commodité du péage automatisé et accéléré dans toutes les voies. Pour vous inscrire au programme ConneXion, visitez pontsfederaux.ca/conneXion/.

Les droits de péage au pont Blue Water sont révisés deux fois par année, et la prochaine révision des droits de péage et de la devise américaine est prévue pour le 1er avril 2023. La présente politique des droits de péage est conforme à celle des autres ponts internationaux, qui prévoit une révision semestrielle, si nécessaire, reposant sur les besoins économiques et la valeur du taux de change.

Pour consulter les droits de péage détaillés, visitez la page des droits de péage du pont Blue Water sur notre site Web à l'adresse pontsfederaux.ca.

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à fournir le plus haut niveau d'intendance de sorte que ses ponts internationaux et structures associées soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS

Rémi Francoeur

Spécialiste principal des communications

La Société des ponts fédéraux Limitée

613 366-5074, poste 114

[email protected]

