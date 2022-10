LE RAPPORT GSMA MONTRE QU'UNE ACTION POLITIQUE EST NÉCESSAIRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA DÉCENNIE NUMÉRIQUE





La contribution économique de la téléphonie mobile continue de croître, mais les dynamiques de marché entravent les progrès de la 5G européenne.

BRUXELLES, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Les technologies et services mobiles ont contribué à hauteur de 757 milliards d'euros au PIB européen en 2021, mais les objectifs ambitieux de l'Europe pour sa « décennie numérique » restent menacés par un déploiement plus lent de la 5G par rapport aux marchés concurrents, comme le révèle aujourd'hui un nouveau rapport de la GSMA.

Le Rapport sur l'économie mobile en Europe 2022 montre qu'à la fin de juin 2022, 108 opérateurs répartis sur 34 marchés en Europe avaient lancé des services commerciaux 5G, le taux de consommateurs continuant de croître régulièrement, atteignant désormais 6 % de la clientèle mobile. La Norvège est en tête pour ce qui est de l'adoption de la technologie, avec 16 % de sa population utilisant la 5G, mais une dynamique positive se manifeste également en Suisse (14 %), en Finlande (13 %), au Royaume-Uni (11 %) et en Allemagne (10 %).

Cependant, les conditions difficiles du marché laissent l'Europe à la traîne par rapport à ses pairs dans le reste du monde. Le rapport prédit que d'ici 2025, l'adoption moyenne de la 5G en Europe atteindra 44 % de la population, le Royaume-Uni et l'Allemagne devant afficher les taux d'adoption de la 5G les plus élevés en Europe, à 61 % et 59 % respectivement. Toutefois, cette croissance rapide est dépassée par d'autres économies mondiales, la Corée du Sud devant atteindre 73 % au cours de la même période, tandis que le Japon et les États-Unis devraient atteindre un taux d'adoption de 68 %.

Le rythme d'expansion de la couverture 5G à travers l'Europe sera un facteur clé dans la transition de la 4G à la 5G, une étape importante vers la réalisation des objectifs de la décennie numérique européenne. Bien que la couverture du réseau 5G en Europe passera à 70 % en 2025 (contre 47 % en 2021), près d'un tiers de la population restera sans couverture 5G. Ce chiffre est à comparer aux 2 % ou moins en Corée du Sud et aux États-Unis.

Atteindre les objectifs de la décennie numérique

En 2021, la Commission européenne (CE) a défini sa vision de la transformation numérique de l'Europe d'ici 2030 dans le cadre de la décennie numérique. Cette stratégie promettait d'apporter des avantages tangibles aux économies européennes grâce au développement des compétences numériques, à la transformation numérique des entreprises, aux infrastructures numériques durables et à la numérisation des services publics.

Alors que les économies se numérisent, la clé du succès réside dans l'accélération de la 5G en Europe pour que l'industrie et la fabrication traditionnelles restent compétitives. Pour atteindre les objectifs de la CE pour 2030, il est essentiel que les décideurs politiques créent les conditions propices à l'investissement dans les infrastructures privées, à la modernisation des réseaux et à l'innovation numérique.

Daniel Pataki, vice-président de la GSMA pour la politique et la réglementation et responsable de la section Europe, a déclaré : « L'Europe adopte la 5G plus rapidement que jamais, mais il faut mettre davantage l'accent sur la création de conditions de marché propices à l'investissement dans les infrastructures pour suivre le rythme des autres marchés mondiaux. Cela devrait inclure la mise en oeuvre du principe de la contribution équitable aux coûts du réseau. »

Incidence sur l'industrie

Le rapport examine également comment les opérateurs européens progressent avec le déploiement des réseaux 5G autonomes (SA), en notant que les services européens pour la 5G SA sont désormais disponibles en Finlande, en Allemagne et en Italie. D'autres déploiements sont prévus au cours des prochaines années. La fonctionnalité supplémentaire permise par la 5G SA est essentielle pour tenir la promesse de la 5G de prendre pleinement en charge les cas d'utilisation avancés de la 5G.

Les opérateurs européens sont également à l'avant-garde des technologies de pointe en matière d'efficacité énergétique et d'utilisation des énergies renouvelables. Nombre d'entre eux ont déjà atteint un taux de 100 % d'utilisation d'électricité renouvelable sur l'ensemble de leur territoire, pour alimenter leurs infrastructures de réseau, leurs centres de données et d'autres sites.

