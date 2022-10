La Communauté d'affaires de la MRC de L'Assomption appuie l'accueil d'un campus universitaire à Repentigny





REPENTIGNY, QC, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce de la MRC de L'Assomption (CCMLA) est fière d'accorder son appui à la Ville de Repentigny dans ses démarches visant l'accueil d'un campus universitaire sur son territoire. Initié par le Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL), un appel de candidatures fut annoncé pour y implanter la toute première desserte universitaire dans la région.

Plusieurs dizaines de femmes et hommes d'affaires de la MRC se sont réunis en marge d'une conférence de presse pour souligner les retombées positives d'une telle infrastructure du savoir à Repentigny.

« Notre milieu des affaires est emballé par ce projet, car nous sommes pleinement conscients du potentiel qu'il pourrait générer pour notre économie locale. Et ce rayonnement peut se décliner sous plusieurs formes, que ce soit par la formation continue des employé(e)s ou encore par l'accès direct à un bassin d'étudiants capable de pourvoir plusieurs postes vacants dans nos industries et commerces locaux. D'autant plus que ce campus revêt une réelle opportunité pour redonner une seconde vie à notre parc d'affaires le long de l'A-40. Voilà une recette gagnante afin d'attirer de nouveaux cerveaux et des bras dans notre région! » affirme avec enthousiasme Jean-François Hallé, président de la CCMLA et président du Groupe Hallé.

Concernant le président du conseil d'administration du Centre d'intégration et d'expertise en technologies d'expérience client (CIETECH) et cofondateur de Bridge Media, M. Olivier Bridgeman, celui-ci se réjouit à l'idée qu'un maillage entre le milieu universitaire et les entreprises technologiques se réalise :

« Quoi de mieux que d'avoir la présence d'un pôle d'éducation supérieure à Repentigny qui viendra appuyer les activités de CIETECH. Notre centre a acquis une compétence unique dans le soutien et l'accompagnement d'entreprises orientés vers des solutions technologiques en matière d'expérience client. La présence d'une université nous offrira un contexte favorable pour assurer la pérennité d'entreprises évoluant dans ce domaine. Sur le plan personnel, en tant que père et citoyen de Repentigny, il est inconvenable de voir mon enfant s'exiler à Montréal ou ailleurs au Québec pour poursuivre ses études universitaires quand Repentigny détient tous les atouts pour lui offrir un environnement professionnel et social des plus épanouissants. Avoir un campus chez nous permettrait à notre jeunesse d'étudier dans leur communauté, pour leur communauté et surtout, incarnera des consommateurs de choix pour faire rouler notre économie ».

