Alimentiv, Satisfai Health et Virgo annoncent un partenariat visant à utiliser une technologie basée sur l'IA pour améliorer les essais cliniques dans les MII et autres maladies gastro-intestinales

Ce partenariat permet la capture vidéo HD avancée alimentée par l'IA, l'aide à la décision et des outils de recherche clinique pour le réseau mondial de sites de chercheurs d'essais cliniques d'Alimentiv.

LONDON, Ontario, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc. (« Alimentiv »), Satisfai Health, Inc. (« Satisfai ») et Virgo Surgical Video Solutions, Inc. (« Virgo ») ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à révolutionner la lecture centrale, la capture des données, l'aide à la décision et le recrutement de patients dans le domaine des essais cliniques pour les maladies inflammatoires de l'intestin (MII) et les maladies gastro-intestinales apparentées. Satisfai, un leader mondial dans le développement de solutions d'intelligence artificielle pour la gastro-entérologie, et Virgo, un leader de l'industrie dans la technologie de capture vidéo endoscopique, tireront parti de leurs forces combinées pour travailler en partenariat avec Alimentiv, une CRO leader en gastro-entérologie, pour réaliser le plein potentiel de l'imagerie de précision alimentée par l'IA dans le domaine des essais cliniques en gastro-entérologie.

« Cette synergie de Satisfai et de Virgo avec Alimentiv est une évolution positive pour les patients atteints de MII et pour l'espace de développement des médicaments. Les essais cliniques présentent de nombreuses difficultés, et ce partenariat stratégique permettra d'améliorer l'efficacité des essais cliniques et d'apporter des changements significatifs dans la manière dont les essais sont menés », a déclaré Jeff Smith, PDG d'Alimentiv. « Nous sommes ravis de conclure cet accord pour apporter la prochaine génération de technologie d'imagerie aux essais cliniques en gastro-entérologie. »

« L'intelligence artificielle en médecine est de plus en plus adoptée dans diverses spécialités cliniques, la gastro-entérologie étant un domaine d'utilisation clé, en particulier l'endoscopie », a déclaré le Dr Michael Byrne, PDG et fondateur de Satisfai Health, professeur de médecine clinique et gastro-entérologue à Vancouver. « En travaillant avec Virgo, nous sommes ravis d'apporter des solutions basées sur l'IA dans le domaine des essais cliniques sur les MII. Pouvoir le faire avec Alimentiv, une CRO leader en gastro-entérologie et en imagerie, est une excellente opportunité. Notre ambition claire est de changer le paradigme des essais cliniques pour les MII et d'autres maladies comme l'oesophagite éosinophile. En tant que trois groupes travaillant ensemble, nous sommes convaincus de pouvoir y parvenir. »

« La combinaison des solutions d'IA de renom offertes par Satisfai avec la technologie de capture vidéo automatisée sur le cloud de Virgo, conforme aux normes HIPAA et SOC 2, et les solutions conformes à la norme 21CFR11 d'Alimentiv, la vaste communauté de sites et l'expertise en imagerie est très puissante. Nous avons vraiment hâte de concrétiser cette vision et d'apporter des solutions d'IA en ligne et en temps réel aux essais cliniques en gastro-entérologie dans le monde entier », a déclaré Matthew Schwartz, PDG et cofondateur de Virgo.

Ce partenariat facilitera le leadership continu d'Alimentiv dans les essais cliniques en gastro-entérologie grâce à l'accès exclusif à l'outil de lecture centrale SmartScore de Satisfai et à la flotte de capture vidéo haute définition entièrement intégrée, mains libres et basée sur le cloud de Virgo. De plus, cela permettra aux promoteurs pharmaceutiques et biotechnologiques d'avoir accès au développement continu de nouveaux critères d'évaluation, de méthodes de notation et de solutions évolutives visant à accélérer la mise sur le marché de nouvelles thérapies.

À propos d'Alimentiv Inc.

Alimentiv est une organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) qui fournit des services d'essais cliniques, de gestion centralisée d'images, de médecine de précision et de preuves en situation réelle aux industries pharmaceutique et biotechnologique. Ayant son siège social à London, en Ontario, Alimentiv emploie plus de 500 personnes au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Le modèle unique de l'organisation combine les efforts de chercheurs universitaires de renommée internationale et d'experts opérationnels pour offrir des solutions intégrées aux clients. Au cours des 20 dernières années, Alimentiv est devenu un expert reconnu en conception d'essais cliniques, en solutions centralisées de gestion d'image, en développement de mesures de résultats et en médecine de précision pour le développement de médicaments contre les MII. Aujourd'hui, Alimentiv propose ses services dans plus de 50 pays, collabore avec des universités et des établissements d'enseignement supérieur de premier plan dans le monde entier et s'associe à de nombreuses organisations pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan pour offrir aux patients des options de traitement nouvelles et améliorées. Alimentiv s'engage à investir dans la recherche et le développement médical, en se concentrant sur l'identification des obstacles au développement des médicaments et en recherchant des solutions qui font progresser la recherche sur les MII. Les résultats de la recherche sont traduits en une méthodologie d'essai clinique efficace pour les clients, qui s'aligne sur les nouvelles normes réglementaires. En collaboration avec des experts de premier plan, Alimentiv a été le pionnier du développement, de la validation et de la normalisation des mesures de résultats et des technologies qui façonnent le paysage évolutif des essais cliniques pour de multiples indications et qui ont des conséquences significatives à long terme pour les patients, leur traitement et la société. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.alimentiv.com

À propos de Satisfai Health

Satisfai est un fournisseur de solutions médicales de premier plan spécialisé dans les applications d'IA appliquées aux grands marchés adressables en gastro-entérologie. Les solutions de Satisfai offrent une analyse de l'imagerie médicale en temps réel, fournissant aux cliniciens des renseignements d'aide à la décision qui améliorent considérablement les résultats pour les patients. Satisfai est soutenu par un conseil d'administration très respecté, composé de médecins cliniciens et de leaders d'opinion clés qui opèrent au sommet de leurs domaines dans les nombreux secteurs de la gastro-entérologie. Satisfai jouit d'une voix forte au sein de panels universitaires, de sociétés de gastro-entérologie de premier plan et d'un accès direct à d'éminents acteurs de l'industrie qui cherchent à adopter de nouvelles technologies d'IA en gastro-entérologie. Pour en savoir plus, visitez le site www.satisfai.health ou écrivez à [email protected]

À propos de Virgo

Virgo fournit la principale plateforme de capture vidéo, de gestion et d'analyse par intelligence artificielle pour la médecine endoscopique. Les fournisseurs de soins de santé universitaires, intégrés et privés utilisent la plateforme Virgo pour améliorer les soins aux patients grâce à des initiatives de recherche et de formation basées sur la vidéo. Depuis son lancement, Virgo a aidé les médecins à capturer plus de 400 000 procédures d'endoscopie à l'aide de fournisseurs de services cloud conformes aux normes HIPAA, HITRUST et SOC 2. Virgo prend également en charge l'intégration avec tous les principaux systèmes de dossiers médicaux électroniques. En 2021, Virgo a lancé une suite d'outils appelée VirgoTrials, qui aide les promoteurs d'essais pharmaceutiques et leurs sites d'essais participants à accélérer le recrutement de patients et à raccourcir la période d'inscription globale aux essais. Pour en savoir plus, visitez le site www.virgosvs.com ou écrivez à [email protected]

