Brijesh Jeevarathnam succédera à Kelly Meldrum au poste de responsable mondial des investissements dans les fonds chez Adams Street Partners





Adams Street Partners, LLC, une société d'investissement sur les marchés privés dont les actifs sous gestion dépassent les 50 milliards de dollars, a annoncé aujourd'hui que Brijesh Jeevarathnam sera promu au poste d'associé et responsable mondial des investissements dans les fonds. M. Jeevarathnam, qui a rejoint Adams Street en qualité d'associé dans les investissements primaires en 2016, deviendra également membre du comité exécutif de la société dans le cadre de son nouveau poste.

M. Jeevarathnam succède à Kelly Meldrum, qui prend sa retraite après dix-sept années passées dans la société en qualité d'associée et de responsable des investissements primaires. Mme Meldrum transférera ses fonctions en fin d'année et se rendra disponible jusqu'à la fin du premier trimestre 2023.

« Pendant son long mandat chez Adams Street, Mme Meldrum a apporté d'innombrables contributions à la société, non la moindre étant la mise en place d'une formidable équipe de partenaires expérimentés qui contribuent de manière importante à la réussite de nos clients », a déclaré Jeff Diehl, associé directeur et responsable des investissements chez Adams Street. « Je suis ravi que M. Jeevarathnam assume dorénavant ce rôle plus important et suis convaincu qu'il s'appuiera sur le succès de Mme Meldrum après une passation de pouvoir en douceur au cours des six prochains mois. »

Depuis qu'il a rejoint Adams Street, M. Jeevarathnam a joué un rôle déterminant dans la création et le développement des programmes Venture Innovation and Leaders de la société, il a aussi été le gestionnaire de portefeuille de multiples comptes gérés séparés. Avant Adams Street, M. Jeevarathnam a passé 10 ans chez Commonfund Capital, où il a occupé un poste de direction et aidé à gérer un portefeuille mondial de capitaux privés de 14 milliards de dollars.

Également dans le cadre de la passation de pouvoir, Saguna Malhotra, actuellement associée pour les investissements primaires, sera promue au poste d'associée et responsable des investissements mondiaux dans les fonds de rachat. Mme Malhotra se focalisera sur la calibration globale et la stratégie pour les portefeuilles de fonds de rachat d'Adams Street dans le monde entier. Avant de rejoindre la société en 2015, Mme Malhotra travaillait pour Stanford Management Company, où elle supervisait un portefeuille de placements privés mondial de 6 milliards de dollars.

« Mme Meldrum manquera à toute l'équipe d'Adams Street, aussi bien personnellement que professionnellement, et nous lui souhaitons tout le succès possible dans ce qu'elle entreprendra », a ajouté M. Diehl. « Pour M. Jeevarathnam comme pour Mme Malhotra, leurs rôles élargis sont bien mérités et je me réjouis à l'idée de leurs contributions à l'avenir. »

À propos d'Adams Street Partners

Adams Street Partners est un gestionnaire mondial d'investissements sur les marchés privés, dont les investissements sont répartis dans plus de trente pays sur cinq continents. La société est détenue à 100 % par ses employés et compte 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Adams Street a pour vocation de générer des idées d'investissement exploitables à travers les cycles du marché, en tirant parti de 50 ans d'expérience sur les marchés privés, de renseignements exclusifs et de relations de confiance. Adams Street dispose de bureaux à Austin, Pékin, Boston, Chicago, Londres, Menlo Park, Munich, New York, Séoul, Singapour et Tokyo. Rendez-vous sur www.adamsstreetpartners.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 octobre 2022 à 13:20 et diffusé par :