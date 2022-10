Customertimes embauche Maksym Matiash comme vice-président principal des ventes pour la région EMEA





NEW YORK, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Customertimes, un innovateur mondial dans le développement de produits et l'intégration de systèmes, a annoncé aujourd'hui que Maksym Matiash, leader chevronné de la vente de technologies et de logiciels, avait rejoint l'entreprise en tant que vice-président principal des ventes pour la région EMEA.

M. Matiash a auparavant été directeur général de SAP et directeur régional des ventes d'applications commerciales chez Oracle, où il a créé et géré des équipes de vente régionales et mondiales hautement performantes sur de nombreux marchés, y compris l'ancienne CEI et une grande partie de l'Europe de l'Est.

Au sein de Customertimes, M. Matiash aidera l'équipe de vente de l'entreprise pour la région EMEA à ouvrir la voie à des parcours numériques transformateurs pour les clients grâce à la mise en oeuvre de plates-formes technologiques de pointe intégrées au logiciel propriétaire de classe mondiale de Customertimes, à des capacités de développement sur mesure et à des services d'assistance à la clientèle exceptionnels.

« La maîtrise de M. Matiash en matière de logiciels d'entreprise et les services qu'il a rendus à certaines des entreprises les plus progressistes du monde font de lui le partenaire idéal pour nous sur le marché EMEA », a expliqué Roman Khudyakov, directeur général des revenus chez Customertimes. « Son engagement à l'égard d'un service client axé sur la croissance aura un impact immédiat et positif, et ses liens avec le peuple ukrainien s'harmonisent étroitement avec notre mission consistant à soutenir fermement nos nombreux collègues touchés par la guerre. »

M. Matiash a exprimé son impatience de contribuer à la croissance spectaculaire que Customertimes a connue durant ces dernières années.

« Customertimes possède une liste impressionnante de clients d'entreprises internationales de premier plan », a-t-il précisé. « Cette société est vraiment unique. Nous disposons d'un large éventail de compétences en matière de consultation, de développement et d'expertise produit, et notre leadership au sein de l'écosystème Salesforce est un facteur clé de différenciation. Les compétences que Customertimes a à offrir sont extrêmement recherchées, et je suis prêt à aider nos clients à maximiser leurs investissements technologiques et à en tirer des bénéfices. »

Pour en savoir plus :

À propos de Customertimes

Customertimes Corp. est un partenaire SI et ISV mondial qui se consacre à rendre les meilleures technologies informatiques accessibles aux clients. Avec plus de 4 000 projets achevés et plus de 1 600 experts hautement qualifiés, ses solutions sont conçues pour aider les clients à réaliser une véritable transformation des activités et à tirer le maximum de leurs investissements dans les technologies. Précurseur en matière de services-conseils et de mise en oeuvre de solutions Salesforce en Europe de l'Est et récompensée pour ses développements de produits, Customertimes Corp. est actuellement basée à New York, avec des bureaux régionaux à Londres, Paris, Toronto, Kiev, Poznan, Riga et Podgorica. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.customertimes.com .

Contact pour les médias :

Meriel Sikora

Customertimes

212-520-0059

[email protected]

Communiqué envoyé le 5 octobre 2022 à 13:13 et diffusé par :