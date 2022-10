Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance historique nationale de Canards Illimités Canada





STONEWALL, MB, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a commémoré l'importance historique nationale de Canards Illimités Canada lors d'une cérémonie spéciale de dévoilement d'une plaque au marais Oak Hammock.

Fondé à Winnipeg en 1938 par des chasseurs-conservateurs, en collaboration avec la More Game Birds of America Foundation, Canards Illimités Canada a été l'un des premiers exemples de la démarche internationale de conservation de la nature à l'échelle continentale au Canada et aux États-Unis.

Créé en réaction au déclin des populations de sauvagines et à la perte généralisée de milieux humides en Amérique du Nord, Canards Illimités Canada se distingue par sa volonté à faire progresser la science de la conservation, son utilisation novatrice de principes commerciaux et son approche axée sur le partenariat visant à favoriser la conservation de la nature. Canards Illimités Canada a également renforcé le sentiment d'appartenance à une communauté transfrontalière nord-américaine dévouée à la conservation et a mobilisé un réseau de bénévoles et de citoyens scientifiques qui s'appelaient les « Keemen ».

Après la réalisation de son premier grand projet au marais Big Grass, près de Gladstone, au Manitoba, Canards Illimités Canada est devenu un chef de file à l'échelle continentale grâce à l'expérience de la conservation et de la gestion de plus de 860 000 hectares d'habitat de sauvagines qu'il a acquise au cours de ses 40 premières années d'existence. La superficie de l'habitat est maintenant d'environ 2,5 millions d'hectares. Aujourd'hui, ces habitats sont reconnus pour la valeur exceptionnelle qu'ils apportent aux personnes et aux communautés, notamment en devenant des solutions naturelles aux inondations, aux sécheresses, à la pollution de l'eau et aux répercussions du changement climatique. Canards Illimités Canada est maintenant un organise soutenu par un groupe diversifié de défenseurs de la nature ayant de vastes intérêts dans la gestion environnementale.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, met en valeur les personnages, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens, notamment les jeunes, à tisser des liens avec leur passé. Le processus de désignation mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les nominations présentées par le public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été faites dans l'ensemble du pays.

Les désignations historiques nationales illustrent les moments déterminants de l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et permettent d'établir des liens avec notre passé, ce qui nous aide à acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux procurent divers avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités dans lesquelles ils se trouvent.

« En commémorant l'importance historique nationale de Canards Illimités Canada, nous reconnaissons son rôle fondamental dans la conservation au Canada. Aujourd'hui, l'organisme, qui est un chef de file reconnu à l'échelle du continent, assure la conservation et la gestion de plus de 2,5 millions d'hectares d'habitat de sauvagines. Les désignations historiques comme celle-ci racontent l'histoire riche et variée du Canada. J'encourage tous les Canadiens à s'informer davantage sur le rôle de Canards Illimités Canada et ses importantes contributions au patrimoine canadien. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Canards Illimités Canada a façonné les pratiques de conservation de notre pays et de l'ensemble du continent. En mettant sur pied les premiers projets de conservation des zones humides il y a plus de 80 ans, en effectuant des travaux scientifiques de pointe et en établissant de solides partenariats transfrontaliers, nous avons beaucoup appris sur ces habitats essentiels et leurs bienfaits tant sur la faune que sur la population. Nous sommes fiers de l'héritage que nous continuons de créer grâce au soutien de la communauté de la conservation à l'échelle du continent, et nous sommes honorés de recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance. »

Roger d'Eschambault

Président, Canards Illimités Canada

Fondé à Winnipeg en 1938, Canards Illimités Canada a été l'un des premiers exemples de démarche internationale de conservation de la nature à l'échelle continentale au Canada et aux États-Unis et a été mis sur pied en réponse au déclin des populations de sauvagine et à la perte généralisée des zones humides en Amérique du Nord.

en 1938, Canards Illimités a été l'un des premiers exemples de démarche internationale de conservation de la nature à l'échelle continentale au et aux États-Unis et a été mis sur pied en réponse au déclin des populations de sauvagine et à la perte généralisée des zones humides en Amérique du Nord. Au cours de ses 84 années d'existence, Canards Illimités Canada a été l'un des pionniers en matière d'écologie des milieux humides grâce à son engagement envers la recherche scientifique. L'organisme a réalisé l'un des plus grands relevés d'oiseaux aquatiques nicheurs au Canada et continue de jouer un rôle de premier plan dans la conservation et la gestion de plus de 2,5 millions d'hectares de zones humides et d'autres habitats naturels.

a été l'un des pionniers en matière d'écologie des milieux humides grâce à son engagement envers la recherche scientifique. L'organisme a réalisé l'un des plus grands relevés d'oiseaux aquatiques nicheurs au et continue de jouer un rôle de premier plan dans la conservation et la gestion de plus de 2,5 millions d'hectares de zones humides et d'autres habitats naturels. Canards Illimités Canada est un partenaire clé de la mise en oeuvre du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS) qui est un plan d'action international visant à assurer la protection des oiseaux migrateurs de tout le continent. Le PNAGS est largement reconnu comme l'une des initiatives de conservation les plus réussies au monde.

est un partenaire clé de la mise en oeuvre du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS) qui est un plan d'action international visant à assurer la protection des oiseaux migrateurs de tout le continent. Le PNAGS est largement reconnu comme l'une des initiatives de conservation les plus réussies au monde. Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient racontées aux Canadiens.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient racontées aux Canadiens. La grande majorité des candidatures soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada proviennent de membres du public. Pour présenter une demande de désignation visant un personnage, un lieu ou un événement de votre collectivité et obtenir de plus amples renseignements sur le processus, veuillez visiter le site Web de Parcs Canada.

