Un investissement d'un milliard de dollars





stc Group, le facilitateur numérique pionnier, a inauguré Center3 Company, le centre régional numérique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, l'un de ses plus grands et plus importants projets. La nouvelle société sera propriétaire des actifs d'infrastructure numérique détenus par stc Group, y compris les centres de données, les câbles sous-marins, les points de présence internationaux et les points d'échange Internet. L'inauguration s'est déroulée en présence de S.A.R. le Prince Mohammad bin Khalid Al Abdullah Al-Faisal, Président du conseil d'administration de stc Group, Son Excellence le ministre des Communications et des Technologies de l'information, l'ing. Abdullah Alswaha, et un certain nombre de dignitaires et de cadres supérieurs du groupe stc.

Center3 sera un groupe de centres de données neutres vis-à-vis des opérateurs et un fournisseur de communications internationales pour le secteur des télécommunications via un réseau de fibre optique sous-marin. Il vise à développer les entreprises numériques, à améliorer les opportunités d'investissement dans les services de communication internationaux et les centres de données en fournissant les dernières technologies de communication et d'hébergement et en augmentant la capacité des centres de données pour répondre aux besoins des marchés asiatiques, européens, africains et du reste du monde.

« Le groupe stc a lancé Center3 pour améliorer le système numérique et contribuer à renforcer la position de l'Arabie saoudite en tant que centre numérique régional. Ce lancement s'aligne avec notre stratégie visant à élargir la portée et les marchés afin de parvenir à l'autonomisation numérique », a déclaré l'ing. Olayan Alwetaid, PDG du groupe stc.

Pour sa part, Fahad Alhajeri, PDG de Center3 a souligné : « Chez Center3, nous visons à construire un écosystème intégré de câbles et de centres de données pour attirer les fournisseurs des infrastructures d'hyper convergences, des mégadonnées, et de services locaux et internationaux ».

« Center3 fournira des services de communication internationale, d'échange Internet et de centre de données. Nous travaillerons pour réaliser la vision de l'entreprise qui consiste à faire de l'Arabie saoudite le principal centre numérique reliant les trois continents Asie, Europe et Afrique, et de diriger la plus grande part d'échange Internet et de trafic de données dans la région », a ajouté Alhajeri.

Avec le lancement de Center3, stc Group aurait complété la poursuite du système numérique en inaugurant plusieurs sociétés spécialisées dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le cloud computing, l'Internet des objets et l'infrastructure numérique. Cela contribuera à transformer l'industrie numérique en une puissance industrielle pionnière et en un centre logistique mondial, ce qui place l'Arabie saoudite à l'avant-garde des pays du monde dans la transformation des environnements commerciaux.

Précédemment lors de la conférence internationale LEAP, le groupe stc a annoncé le lancement d'une initiative visant à établir un centre numérique principal pour la région MENA avec un investissement de 1 milliard de dollars dans le but de stimuler la croissance de l'économie et du PIB de l'Arabie saoudite. Cette initiative est lancée en coopération avec des partenaires régionaux et internationaux. Par ailleurs, le groupe avait récemment inauguré le câble sous-marin "Saudi Vision Cable", un câble sous-marin à haut débit en Mer Rouge dont sa première station d'atterrissage est à Djeddah. Celle-ci s'étend sur une distance de 1 160 000 mètres, et offre un accès haut débit à travers les frontières de l'Arabie Saoudite depuis quatre stations d'atterrissage, Djeddah, Yanbu, Dhaba et Haql.

*Source: AETOSWire

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 octobre 2022 à 11:55 et diffusé par :