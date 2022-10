Hommage à Shawn Rodrigue-Lemieux - Le champion mondial des échecs dont MHM est très fier





MONTRÉAL, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a rendu, hier soir, un hommage à Shawn Rodrigue-Lemieux, un jeune résident qui s'est illustré sur la scène mondiale des échecs. Lors des championnats du monde, qui ont eu lieu en Roumanie du 5 au 17 septembre dernier, Shawn est devenu le premier Québécois et le second Canadien à décrocher un titre mondial dans la catégorie des moins de 18 ans.

« Je tiens à souligner le talent de Shawn pour les échecs, mais surtout les heures d'entraînement qu'il dû investir pour se rendre aussi loin. Il faut faire preuve de beaucoup de sang-froid et d'humilité pour jouer aux échecs. Je suis confiant qu'il se rendra jusqu'au titre de Grand maître d'ici quelques années », a déclaré le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais. Shawn a commencé à jouer aux échecs très jeune dans le cadre de cours parascolaires alors qu'il était au primaire. En peu de temps, il participe à des tournois d'envergure. À 10 ans, il participe à sa première compétition internationale aux Émirats arabes unis.



Étudiant au Collège de Maisonneuve en sciences humaines, avec une spécialisation en droit, Shawn souhaite poursuivre ses études, mais n'exclut pas une carrière dans les échecs.



Avec cette victoire, Shawn obtient à 18 ans une première norme de «grand maître», les plus hauts honneurs qu'un joueur d'échecs peut obtenir. Il lui faudra deux autres victoires à des compétitions d'envergure pour le décrocher. S'il réussit, il pourrait devenir le plus jeune Québécois à détenir ce titre.

