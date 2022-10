Mitsui Chemicals Group exposera au salon K2022 à Düsseldorf, en Allemagne





Mitsui Chemicals, Inc. (Tokyo : 4183 ; Président et chef de la direction : HASHIMOTO Osamu) et Mitsui Chemicals Europe GmbH (Düsseldorf, Allemagne ; Président : HIRAIWA Takeshi) exposeront au salon K2022, l'évènement n°1 mondial de la matière plastique et du caoutchouc, sous le nom de Mitsui Chemicals Group.

L'édition se déroulera du 19 au 26 octobre 2022 à Düsseldorf, en Allemagne.

Arborant le slogan « Feel Good Chemistry for a sustainable world », Mitsui Chemicals Group présentera durant ce salon, des matériaux et des solutions innovants qui contribuent à l'économie circulaire ainsi qu'à une société neutre en carbone et durable. Des présentations techniques auront également lieu les 20 et 24 octobre.

Venez nous rendre visite sur notre stand au salon K 2022 (hall 7a, stand D18).

Vue d'ensemble du stand de Mitsui Chemicals Group

Durée de l'exposition : du 19 octobre (mercredi) au 26 octobre (mercredi) 2022 Lieu : Parc des expositions de Düsseldorf, Düsseldorf, Allemagne Emplacement/numéro du stand : hall 7a, stand D18

Exposition des matériaux et informations

Produits/Solutions Description Arlentm Polyamide 6T modifié, résistant à la chaleur et à l'hydrolyse destiné aux remplacements métalliques et aux composants EV Aurumtm (TPI), plastique high-tech pour des applications haute performance à des températures extrêmes Arcustm Service de solutions dédié aux pièces de robot en polymère, notamment la conception, la sélection et la fabrication des matériaux Exfolatm Film d'étanchéité pour l'activité d'emballage offrant une résistance à l'huile et à l'eau satisfaisante Econykoltm Polyols issus de la biomasse pour les polyuréthanes qui contribuent à une réduction des émissions de gaz à effet de serre Solutions de recyclage

pour l'emballage RePLAYERTM ? Système de stratification en plastique renouvelable - Solutions d'emballage mono-matière Solutions d'emballage en papier TAFNEXtm Matériau composite à base de polypropylène et de fibre de carbone dédié aux applications structurelles et esthétiques TPXTM Polyméthylpentène (PMP), un polymère de la famille des polyoléfines présentant une densité extrêmement faible, une température de fusion élevée, une capacité de libération et une résistance à la vapeur. Son utilisation est destinée aux équipements médicaux et de laboratoires autoclavables Conception de module avancée Conception de module avancée pour porte arrière et porte coulissante Eco-bench MMP (Mold Master Plate) - sandwich molding (recyclage)

Présentations techniques

- le 20 octobre à 11h00

Thème : « Polyimide thermoplastique AURUMTM (TPI)

Une solution innovante pour des applications exigeantes, permettant de maintenir d'excellentes performances mécaniques à des températures extrêmes »

Présentateur : Samer Ziadeh

Expert technique, équipe support produit, division R&D

- le 24 octobre à 14h00

Thème : « Options de conceptions esthétiques avec des composites thermoplastiques à base de fibre de carbone et de polypropylène »

Présentateur : Dr Christos Karatzias

Directeur principal, équipe développement des nouvelles affaires, division R&D

Veuillez vous rendre sur notre site internet dédié pour de plus amples renseignements.

https://eu.mitsuichemicals.com/special/k2022/

À propos de Mitsui Chemicals (Tokyo: 4183, ISIN: JP3888300005)

Les racines de Mitsui Chemicals remontent à 1912, date à laquelle la société a entamé la production d'une matière première pour engrais chimiques à base de dérivés de charbon et de gaz, la première société au Japon à le faire. Cette initiative a contribué de manière significative à augmenter la productivité agricole, un problème social majeur à l'époque. Par la suite, la société a fait évoluer sa technologie des produits chimiques de charbon aux produits chimiques de gaz et, en 1958, a construit le premier complexe pétrochimique du Japon, dynamisant ainsi le secteur industriel du pays. Aujourd'hui, la société propose de nombreux produits de classe mondiale, enregistre des ventes qui se chiffrent à plus de 1 600 milliards de yens et possède plus de 160 sociétés réparties dans 30 pays. Son portefeuille commercial comprend des solutions pour la vie et les soins de santé, de mobilité, TIC ainsi que des matériaux de base et respectueux de l'environnement.

Mitsui Chemicals poursuivra sa contribution à résoudre les défis sociaux grâce à sa technologie d'avant-garde et en « Créant une nouvelle valeur pour le client grâce à l'innovation ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mitsuichem.com

