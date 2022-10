GROUPE OCÉAN ACQUIERT LE CHANTIER MARITIME VERREAULT





Acquisition de l'un des plus importants chantiers maritimes au Canada

QUÉBEC, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Océan est fier d'annoncer l'acquisition du chantier maritime Verreault, situé dans la municipalité de Les Méchins, en Gaspésie. Avec cette transaction, Groupe Océan augmente sa capacité, rehausse son expertise et ajoute une centaine de travailleurs compétents et engagés à sa force de travail.

Ce faisant, Groupe Océan poursuit sa percée sur les marchés canadien et international, en plus de consolider ses racines québécoises. En outre, la transaction permet à Groupe Océan de se doter d'un site supplémentaire de grande capacité pour la réparation et la transformation navales, complémentaire à ses installations de L'Isle-aux-Coudres. Le chantier gaspésien est notamment équipé d'une cale sèche de 244 mètres de long par 56 mètres de largeur. Groupe Océan ajoute également à sa flotte les deux remorqueurs de Verreault qui offrent actuellement un service aux quais de Les Méchins et de Matane.

« Combiner notre expertise à celle du chantier maritime Verreault concrétise notre volonté d'augmenter notre offre de services au bénéfice de nos clients. La synergie de nos forces respectives, la somme de nos expériences et la compétence de nos équipes nous permettent d'aborder avec confiance ce nouveau jalon de notre croissance. Pour notre 50e anniversaire, nous nous donnons tous les outils nécessaires pour encore mieux affronter les défis emballants que l'avenir promet », a déclaré Jacques Tanguay, président et chef de la direction de Groupe Océan.

Cette acquisition assure une stabilité et de la croissance pour le chantier gaspésien et ses travailleurs.

« Nous partageons avec Groupe Océan les mêmes valeurs d'entreprise et une vision commune de l'industrie. Une vision synonyme de prospérité pour notre chantier où notre expertise sera mise à profit dans les multiples projets actuels et ceux à venir. La meilleure façon d'envisager l'avenir et la pérennité de notre entreprise, c'était assurément d'intégrer Groupe Océan », s'est réjoui Richard Beaupré, président et chef des opérations du chantier maritime Verreault.

L'union fait la force

Fondée en 1956, le chantier maritime Verreault est spécialisé en réparation et transformation navales. Considéré comme l'un des plus performants de l'est du continent, le chantier occupe une place de choix sur l'échiquier maritime québécois et canadien, grâce aux valeurs de compétence, de rigueur et d'ardeur inculquées par le capitaine Borromée Verreault, il y a plus de 66 ans.

L'inclusion du chantier gaspésien dans la famille de Groupe Océan crée une offre de service bonifiée. Avec le chantier de L'Isle-aux-Coudres sur la rive nord du Saint-Laurent et le chantier maritime Verreault au sud, Groupe Océan offre maintenant une présence significative et rassurante aux utilisateurs du fleuve.

L'expansion des activités et de l'offre de service de Groupe Océan lui permettra de se positionner encore plus avantageusement pour la réalisation de projets de plus grande envergure, notamment ceux émanant de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) avec le gouvernement fédéral. Le groupe figure déjà parmi les partenaires de la Marine royale canadienne et de la Garde côtière canadienne, en plus de servir de nombreuses instances gouvernementales ailleurs au pays et à l'international.

À PROPOS DU GROUPE OCÉAN

Groupe Océan est une importante compagnie maritime du Québec qui exerce ses activités principalement au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les Caraïbes. Plus de 1000 employés réalisent une multitude de projets dans les trois principaux secteurs d'activités complémentaires offerts, à savoir la construction et la réparation navales, le remorquage portuaire et le transport et la location d'équipements maritimes spécialisés et le dragage.

Groupe Océan est une entreprise privée dont les actionnaires sont MM. Gordon Bain et Jacques Tanguay, ainsi que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Fonds de solidarité FTQ depuis 2018.

