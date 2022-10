Les créateurs et éditeurs de musique canadiens en route vers les 33e SOCAN Awards à Toronto





Tom Cochrane, Drake, Noah "40" Shebib, The Weeknd, Keith Power, bbno$, Tate McCrae, James Barker et plusieurs autres seront honorés.

Snotty Nose Rez Kids et Drezus recevront le tout premier Prix Vince-Fontaine pour la musique autochtone.

TORONTO, le 5 oct. 2022 /CNW/ - Le 17 octobre 2022 se tiendra la 33e édition des SOCAN Awards à Toronto qui récompensera les grandes réussites des meilleurs auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada. Le thème de cette année est « Life Is a Highway » en hommage au légendaire succès de Tom Cochrane qui continue d'inspirer et d'influencer les Canadiens tout comme l'industrie de la musique.

Cette année marque également la remise de la toute première édition du Prix Vince-Fontaine pour la musique autochtone ainsi nommé en l'honneur du défunt auteur-compositeur autochtone, membre de la SOCAN et cofondateur du duo Eagle & Hawk, lauréat d'un prix JUNO. Cet honneur sera remis au duo hip-hop Snotty Nose Rez Kids et au rappeur, Drezus, qui, à travers leur musique, continuent de faire la lumière sur les questions difficiles qui touchent la communauté autochtone au Canada. Le travail le plus récent de Vince - « Code Red » par Indian City - a été lancé le 30 septembre à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

« C'est un honneur pour nous de présenter ce très important nouveau prix qu'est le Prix Vince-Fontaine pour la musique autochtone dans le cadre de notre gala 2022 », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Vince Fontaine a contribué à faire connaître la musique autochtone au grand public. Il a été un pilier pour la communauté et une source d'inspiration pour les artistes autochtones qui l'ont suivi. Snotty Nose Rez Kids et Drezus ont cimenté leur place sur la scène musicale canadienne, non seulement en tant que créateurs de musique, mais aussi en tant que militants de la communauté autochtone. »

Lauréats d'un Prix Spécial 2022 :

Tom Cochrane - Cumulant à ce jour plus d'un milliard de diffusions en continu, deux JUNO, une présence dans le Top 10 Billboard de trois pays différents et des dizaines de contrats de licence avec des entreprises et des causes désireuses de tirer parti de la puissance de son message, « Life Is a Highway », de Tom Cochrane , est un classique intemporel. La SOCAN remet donc à cette chanson qui, depuis trois décennies, est la trame sonore de tous les « road trips » et qui célèbre la vie, le Prix Empreinte culturelle.

- Cumulant à ce jour plus d'un milliard de diffusions en continu, deux JUNO, une présence dans le Top 10 de trois pays différents et des dizaines de contrats de licence avec des entreprises et des causes désireuses de tirer parti de la puissance de son message, « Life Is a Highway », de , est un classique intemporel. La SOCAN remet donc à cette chanson qui, depuis trois décennies, est la trame sonore de tous les « road trips » et qui célèbre la vie, le Prix Empreinte culturelle. OZ - Ozan Yildirim , connu professionnellement sous le nom d'OZ, est un producteur et auteur-compositeur nommé aux Grammy Awards qui a produit des succès pour de nombreux artistes de renom, dont Drake (« Toosie Slide »), et Travis Scott (« Sicko Mode »). Pour ses contributions à plusieurs succès qui ont pris le monde d'assaut en 2021, OZ recevra le Prix International de la SOCAN .

- , connu professionnellement sous le nom d'OZ, est un producteur et auteur-compositeur nommé aux Grammy Awards qui a produit des succès pour de nombreux artistes de renom, dont Drake (« Toosie Slide »), et (« Sicko Mode »). Pour ses contributions à plusieurs succès qui ont pris le monde d'assaut en 2021, OZ recevra le . Drake - Au-delà de la musique, Drake a eu une profonde influence sur la culture en général et il continue d'être un des leaders de l'industrie. Pour tous les records de diffusion en continu, de ventes et de palmarès qu'il surpasse encore et encore, Drake est cette année le récipiendaire du prix Auteur-compositeur de l'année - interprète de la SOCAN.

- Au-delà de la musique, Drake a eu une profonde influence sur la culture en général et il continue d'être un des leaders de l'industrie. Pour tous les records de diffusion en continu, de ventes et de palmarès qu'il surpasse encore et encore, Drake est cette année le récipiendaire du prix de la SOCAN. Koz - Stephen Kozmeniuk , connu professionnellement sous le nom de Koz, est un producteur de Whitehorse , Yukon , nommé aux Grammy Awards, qui a participé à la création de nombreux succès de grands artistes tels que Nicki Minaj, Dua Lipa , Lights et Meek Mill. Pour sa contribution à plusieurs des plus grands succès de 2021, Koz recevra le Prix de l'Auteur-compositeur de l'année - producteur .

- , connu professionnellement sous le nom de Koz, est un producteur de , , nommé aux Grammy Awards, qui a participé à la création de nombreux succès de grands artistes tels que Nicki Minaj, , Lights et Meek Mill. Pour sa contribution à plusieurs des plus grands succès de 2021, Koz recevra le . Keith Power - Ce compositeur aux multiples facettes originaire de Terre-Neuve a créé la trame sonore de plus de 700 épisodes de télévision. Pour ses contributions continues au monde du cinéma et de la télévision, Power recevra pour une cinquième fois le Prix du compositeur à l'image de l'année, un record.

Ce compositeur aux multiples facettes originaire de Terre-Neuve a créé la trame sonore de plus de 700 épisodes de télévision. Pour ses contributions continues au monde du cinéma et de la télévision, Power recevra pour une cinquième fois le un record. bbno $ - Le rappeur et chanteur canadien de Vancouver a sorti plusieurs simples à succès, dont le TikTok viral « edamame », avec Rich Brian , et « Lalala », avec Y2K . Le « hitmaker » a prévu une tournée en tant que tête d'affiche plus tard cette année en compagnie d'un des rappeurs les plus prometteurs d'Amérique du Nord, Yung Gravy, poursuivant ainsi sur la lancée d'une année phénoménale. En signe de reconnaissance et d'encouragement pour son succès, bbno $ recevra le Prix de la Découverte de l'année .

- Le rappeur et chanteur canadien de a sorti plusieurs simples à succès, dont le TikTok viral « edamame », avec , et « Lalala », avec . Le « hitmaker » a prévu une tournée en tant que tête d'affiche plus tard cette année en compagnie d'un des rappeurs les plus prometteurs d'Amérique du Nord, Yung Gravy, poursuivant ainsi sur la lancée d'une année phénoménale. En signe de reconnaissance et d'encouragement pour son succès, bbno $ recevra le . La Zarra - La Zarra a beau avoir entrepris sa carrière tardivement, il n'y a aucun doute que son talent d'auteure-compositrice et ses prouesses vocales sont dignes des plus grandes. Vedette en devenir, La Zarra recevra le Prix de la Découverte de l'année - Francophone .

- La Zarra a beau avoir entrepris sa carrière tardivement, il n'y a aucun doute que son talent d'auteure-compositrice et ses prouesses vocales sont dignes des plus grandes. Vedette en devenir, La Zarra recevra le . Evan MacDonald - En février 2022, MacDonald a été désigné "Compositeur à surveiller" par la SOCAN. MacDonald s'est montré à la hauteur des reconnaissances et, pour son travail exceptionnel en 2021, il reçoit cette année le Prix Découverte de l'année - compositeur.

Le Gala SOCAN 2022 de Toronto sera sans aucun doute une soirée inoubliable avec des prestations de Nonso Amadi, Alicia Creti, Drezus, High Valley, La Zarra, Lifehouse, Snotty Nose Rez Kids, un hommage à OZ par DJ TLO et une interprétation très spéciale de « Life Is a Highway », de Tom Cochrane, par Bill Bell, Dala, Davide Direnzo, Molly Johnson, Jeff Jones, Alex Lifeson, Sam Roberts, et Julian Taylor.

La liste complète des lauréats des SOCAN Awards sera publiée dans la soirée du 17 octobre prochain.

Les commanditaires des SOCAN Awards 2022 sont Gowling WLG, YouTube Music, Anthem Entertainment, GC Partners, Hargraft Schofield LP, KPMG, Long & McQuade, Primary Wave, Proof Strategies, Recording Artists Collecting Society (RACS), Yamaha Canada Music, Lake of Bays Brewing Co. et The Printing House (TPH). Nos partenaires caritatifs officiels sont le Fonds de bienfaisance Unison et la Fondation SOCAN.

Les SOCAN Awards ont lieu chaque année à Toronto depuis 1990. La prochaine édition du Gala SOCAN honorant le talent des membres francophones de la SOCAN aura lieu le 7 mai 2023 à Montréal.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus au Canada. Son effectif de membres compte plus de 180?000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, tandis que plus de 100?000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, la SOCAN se dévoue à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : socan.com

SOURCE SOCAN

Communiqué envoyé le 5 octobre 2022 à 11:00 et diffusé par :