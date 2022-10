Avis aux médias - Le ministre des Transports tiendra une conférence de presse à la suite de la publication du rapport final du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement concernant les mesures à prendre pour renforcer la chaîne d'approvisionnement du Canada





MISSISSAUGA, ON, le 5 oct. 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, tiendra une conférence de presse à la suite de la publication du rapport final du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement. Il parlera de la façon dont le Canada renforcera sa chaîne d'approvisionnement et rendra la vie plus abordable pour les Canadiens.

Le ministre Alghabra sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Participation des médias sur place :

Nous demandons aux personnes qui ont récemment reçu un diagnostic positif de la COVID-19, ou qui sont en attente d'un résultat, ou qui ont été récemment exposées à la COVID-19, ou qui présentent des symptômes tels que décrits sur le site Web de Santé Canada, de ne pas y assister.

Date : Le jeudi 6 octobre 2022 Heure : 13 h 00 (HAE) Endroit : The Rosedale Group

6845, croissant Invader

Mississauga (Ontario)

L5T 2B7

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 5 octobre 2022 à 10:59 et diffusé par :