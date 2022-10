Avis aux médias - Les coprésidents du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement tiendront une conférence de presse afin de présenter le rapport final sur les mesures à prendre pour renforcer notre chaîne d'approvisionnement





OTTAWA, ON, le 5 oct. 2022 /CNW/ - M. Jean Gattuso et Mme Louise Yako, coprésidents du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement, tiendront une conférence de presse pour fournir les détails de leur rapport final sur la façon de renforcer notre chaîne d'approvisionnement et de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. D'autres membres du Groupe de travail seront également présents, notamment Robert Armstrong, Shauna McMillan et Gretchen Pohlkamp.

M. Gattuso et Mme Yako seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le jeudi 6 octobre 2022 Heure : 10 h 00 (HAE) Endroit : Édifice Sir John A. MacDonald

Salle 200

144, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

K1P 5B9

Participation des médias sur place :

Nous demandons aux personnes qui ont récemment reçu un diagnostic positif de la COVID-19, ou qui sont en attente d'un résultat, ou qui ont été récemment exposées à la COVID-19, ou qui présentent des symptômes tels que décrits sur le site Web de Santé Canada, de ne pas y assister.

Participation virtuelle :

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès temporaire

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 5 octobre 2022 à 10:45 et diffusé par :