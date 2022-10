Irving Shipbuilding Inc., partenaire fondateur du « COVE », va renouveler son financement





HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 05 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Irving Shipbuilding Inc. a annoncé un investissement dans le COVE (Centre for Ocean Ventures and Entrepreneurship) au cours des cinq prochaines années. Irving Shipbuilding Inc., un investisseur fondateur (2016) dans le développement de la propriété à Dartmouth apparentant précédemment à la Garde côtière canadienne afin de construire une grappe des technologies océaniques de renommée internationale qui est devenue le COVE.



Conformément à l'obligation en vertu de la Proposition de valeur de la Stratégie nationale de construction navale du Canada, Irving Shipbuilding Inc. s'engage à investir 0,5 % de la valeur contractuelle dans les recherches et initiatives afin de rendre l'industrie maritime canadienne plus dynamique et durable.

La mission du COVE est axée sur la commercialisation de l'innovation de haute technologie aux fins durables de l'océan.

Aujourd'hui, le COVE reste l'une des seules installations de commercialisation spécialement conçues au monde que l'industrie mène et qui se concentre sur l'industrie océanique. Sa vision vise à rassembler les leaders des technologies océaniques pour développer des solutions pour un monde meilleur et durable : un moteur clé pour permettre une économie bleue forte dans les domaines suivants :



le développement de l'effectif canadien futur

la facilitation du développement de nouveaux produits et services par le biais d'une infrastructure partagée en mer et à terre

la favorisation de l'accroissement d'échelle des entreprises et des nouvelles initiatives

l'association avec d'autres carrefours d'innovation afin de faire avancer la commercialisation

« Le réinvestissement d'Irving Shipbuilding Inc. dans COVE met en évidence la valeur de la Stratégie nationale de construction navale et son effet continue sur le renforcement de l'économie océanique canadienne. Nous continuerons notre travail visant à construire un effectif innovateur et motivé ici et à travers le Canada et ferons en sorte que le COVE soit un centre de leadership en excellence pour améliorer la technologie et l'innovations pour tous les secteurs de l'économie océanique. » Melanie Nadeau, Directrice générale du COVE.

Je suis heureux d'annoncer qu'Irving Shipbuilding Inc. va renouveler son financement du COVE pour les cinq prochaines années. En tenant compte également de notre soutien à ses initiatives pour l'effectif, notre engagement excède 10 millions de dollars?tout ce qui au bénéfice de l'ensemble du secteur maritime. Le chantier naval d'Halifax construit bien plus que navires. Nous nous engageons à l'Économie bleue, à la technologie océanique et au développement des compétences. Le COVE est un catalyseur unique qui constitue maintenant plus de 70 entreprises émergentes qui se concentrent sur les solutions innovatrices à des problèmes tels que le changement climatique et la santé de nos océans. Nous croyons que le COVE continuera de porter ses fruits ici chez nous en Nouvelle-Écosse et à travers le Canada. » Aaron Plamondon, Directeur de participation de l'industrie, Irving Shipbuilding Inc.

Le COVE?faits saillants :

Le Centre for Ocean Ventures and Entrepreneurship (COVE) est un carrefour d'innovation globale dédié à la technologie maritime et situé à Dartmouth, Nouvelle-Écosse, Canada. Le COVE rassemble de gens, d'idées, d'industries et de recherches afin de permettre à notre communauté et à ses membres de collaborer de nouvelles façons. Dans le cadre de sa programmation, le COVE encourage le développement d'un effectif engagé pour que les industries océaniques puissent rencontrer les besoins actuels et futurs. De plus, il profite d'une infrastructure en mer et d'une infrastructure à terre afin de faciliter de nouveaux services et produits océaniques. Le COVE est un catalyseur dans la création des prochaines avances technologiques qui seront pratiques, commerciales et révolutionnaires. Le partenaire fondateur du COVE est Irving Shipbuilding, Inc., (ISI) en vertu de la Proposition de valeur de la Stratégie nationale de construction navale du Canada. Pour vous renseigner plus au sujet du COVE, parvenez à www.coveocean.com.

Irving Shipbuilding?faits saillants :

Irving Shipbuilding Inc. est le constructeur de navires canadiens. On l'a nommé en 2011 pour construire une nouvelle flotte de navires de combat pour la Marine royale canadienne. À ce jour, on a livré trois navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique et il y a trois qui sont en construction. Irving Shipbuilding Inc. construira également deux navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique sur mesure pour la Garde côtière canadienne avant de commencer la construction de la flotte de navires de combats canadiens. À ce jour, on a investi plus de 4,9 milliards dollars à travers le Canada dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Une équipe de 2100 constructeurs de navires qui travaillent fièrement à Halifax, N-É, comprend la plus grande équipe d'apprentis au Canada atlantique. www.shipsforcanada.ca.

PERSONNES-RESSOURCES

COVE

Leslie Munro

Gestionnaire de communications

Le Centre for Ocean Ventures & Entrepreneurship (COVE)

(902) 266-2685

[email protected]

Irving Shipbuilding Inc. :

Mary Keith

La vice-présidente des communications

(506) 650-8209

[email protected]

