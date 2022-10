Avis aux médias - Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, comparaîtra devant le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes





GATINEAU, QC, le 5 oct. 2022 /CNW/ - Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, présentera son mémoire Une occasion historique à saisir : Pour une modernisation complète de la LLO devant le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes, le jeudi 6 octobre 2022 à 11 h.

Dans son mémoire, le commissaire formule une série de recommandations concrètes visant à clarifier et à renforcer certaines mesures proposées dans le projet de loi C-13 afin de rendre la Loi sur les langues officielles la plus efficace possible.

Date : 6 octobre 2022



Heure : 11 h (HAE)



Lieu : 180 rue Wellington (Édifice Wellington, pièce 425)

Ottawa (Ontario)

Le commissaire sera disponible pour discuter de ses recommandations avec les journalistes après la comparution. Vous pouvez également envoyer votre demande à l'adresse suivante : [email protected].

