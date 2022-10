QorusDocs obtient 10 millions de dollars pour répondre à la demande accélérée de logiciels de gestion des propositions





Sous la direction de WestRiver Group, le financement servira à répondre à la demande croissante des clients pour les solutions offertes par QorusDocs.

BELLEVUE, Washington, 5 octobre 2022 /CNW/ - QorusDocs , un chef de file mondial de l'industrie des logiciels de gestion des propositions et des demandes de propositions, a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu 10 millions de dollars en financement supplémentaire, dirigé par WestRiver Group. Ce nouvel investissement servira à répondre à la demande croissante des clients pour le logiciel de gestion des propositions de QorusDocs dans des secteurs verticaux en croissance, comme les services juridiques, les services de TI et la dotation en personnel.

La base d'utilisateurs de QorusDocs a augmenté de 255 % d'une année à l'autre et a appuyé l'exécution de propositions qui ont totalisé 1,3 milliard de dollars en 2021. L'entreprise a ajouté de nouveaux clients offrant des services professionnels, dont MinterEllison, Mace et WSP, ainsi que des cabinets d'avocats de premier plan. En outre, 4 des 20 plus grands cabinets d'avocats du monde et 23 des 200 plus grands dans le monde utilisent les solutions de QorusDocs.

« Nous constatons qu'en raison de l'imprévisibilité de l'économie au cours des dernières années et du fait que la main-d'oeuvre mondiale travaille à distance, de plus en plus d'organisations utilisent des outils automatisés qui leur permettent de collaborer et d'élaborer des propositions gagnantes, a déclaré Ray Meiring, chef de la direction et cofondateur de QorusDocs. Aujourd'hui plus que jamais, les équipes chargées des propositions, des demandes de propositions et des ventes sont avides de solutions qui simplifieront le processus de développement et les aideront à obtenir plus de gains. Ce cycle de financement permettra à nos équipes de répondre à la demande croissante pour nos logiciels. »

L'entreprise a récemment établi des partenariats clés avec Highspot et Intapp et s'intègre à Salesforce et à Microsoft, élargissant sa présence dans de nombreux secteurs, y compris le droit, la comptabilité et les conseils de gestion, ainsi que les services informatiques.

Le logiciel de gestion des propositions alimenté par l'intelligence artificielle de QorusDocs automatise la création de présentations et de propositions qui se démarquent et permettent de décrocher de nouveaux contrats. Les clients profitent des avantages offerts par QorusDocs : selon une nouvelle étude de QorusDocs, 60 % des entreprises utilisant un logiciel de gestion des propositions ont enregistré des taux d'obtention de nouveaux contrats plus élevés, avec une amélioration médiane de 59 %.

« QorusDocs continue de démontrer sa capacité à générer de la valeur pour les petites, moyennes et grandes organisations et à les aider à décrocher des contrats, ce qui a mené à une croissance substantielle, a déclaré Anthony Bontrager, directeur général de West River Group et membre du conseil d'administration de QorusDocs. La solution de l'entreprise alimentée par l'IA s'inscrit dans le flux de travail actuel de l'utilisateur et lui fournit des renseignements sur l'engagement en matière de propositions, tout en s'intégrant facilement à d'autres outils et plateformes, ce qui la distingue des autres entreprises de l'industrie. Nous sommes vraiment ravis de poursuivre notre parcours avec Ray et toute l'équipe de QorusDocs. »

Personnalisées pour chaque client, les propositions élaborées à l'aide de QorusDocs sont professionnelles et exemptes d'erreurs et comprennent du contenu qui a fait ses preuves pour l'amélioration des taux d'obtention de contrats. Le logiciel tire parti du traitement du langage naturel pour simplifier davantage le processus de réponse aux demandes de propositions pour les organisations en analysant les questions et en sélectionnant les réponses les plus importantes et pertinentes pour une occasion particulière.

« Les entreprises sont constamment à la recherche de nouvelles technologies qui simplifient leurs opérations, optimisent les coûts et ajoutent une véritable valeur au travail qu'elles effectuent, a déclaré Lavinia Calvert, vice-présidente et directrice générale des solutions de marketing et de développement commercial chez Intapp. Grâce à notre partenariat avec QorusDocs, nos clients ont accès à des outils de gestion des propositions de pointe et sophistiqués qui améliorent la qualité de leurs propositions et leur permettent de conclure de nouvelles affaires essentielles. Les capacités reconnues de QorusDocs allègent la charge de travail importante des équipes de ventes et de propositions, et nous avons hâte de voir quels outils et fonctionnalités QorusDocs rendra accessibles à l'avenir. »

À propos de QorusDocs

QorusDocs est un logiciel d'élaboration de propositions alimenté par l'IA automatisant la création de réponses de vente stratégiques qui se démarquent et permettent de conclure des contrats. Personnalisées pour chaque client potentiel, les propositions sont professionnelles, conformes à la marque, exemptes d'erreurs, et comprennent du contenu qui a fait ses preuves pour améliorer les taux d'obtention de contrats. Produisez facilement des propositions de grande qualité qui donnent à votre équipe les meilleures chances de gagner. Pour en savoir plus, visitez http://www.qorusdocs.com .

À propos de WestRiver Group

WestRiver Group est une entreprise spécialisée dans l'investissement thématique qui investit dans des entreprises et des concepts en démarrage et en croissance dans l'économie mondiale de l'innovation. Soutenue par certains des investisseurs les plus influents au monde, notre thèse centrale est ancrée dans notre transformation du modèle de leadership en investissement qui passe par la diversité, le leadership axé sur la raison d'être et la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes .

