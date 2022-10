BERGAME ET BRESCIA NOMMÉES CAPITALES ITALIENNES DE LA CULTURE 2023





Deux grandes villes du nord de l'Italie riches en histoire, culture, art, nature et paysages sont désignées pour la première fois Capitales italiennes de la culture.

La campagne donne le feu vert pour encourager le public international à découvrir ces villes extraordinaires

BERGAME et BRESCIA, Italie, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'initiative Capitale italienne de la Culture lancée en 2014 promeut la reconnaissance du patrimoine culturel italien par le biais de projets et d'activités. Pour la première fois, deux villes se sont réunies en tant que Capitales italiennes de la culture en reconnaissance du dynamisme culturel qui a émergé pendant la pandémie. Ce projet extraordinaire est soutenu par des entreprises italiennes de premier plan ? Intesa Sanpaolo et A2A en tant que partenaires principaux et Brembo en tant que partenaire système ? et des partenaires institutionnels tels que le ministère italien de la Culture et la Fondazione Cariplo.

Changer un territoire par le biais de la culture. L'initiative Bergame et Brescia donnera le coup d'envoi d'un vaste projet visant à relever les défis actuels axés sur la culture, la durabilité, la valorisation du patrimoine artistique, le bien-être et l'innovation. Les Capitales italiennes de la culture 2023 disposent d'un programme chargé de 100 projets majeurs et de 500 autres initiatives, le travail de nombreuses organisations par le biais d'un réseau de planification commune.

Elle commence par une cérémonie inaugurale grandiose les 21 et 22 janvier 2023 et se poursuit toute l'année avec des événements liés à la musique, au théâtre, à l'art et bien plus encore. Le Festival des lumières donnera le coup d'envoi : Brescia (du 10 au 19 février) et Bergame (du 17 au 26 février) deviendront des galeries d'art à ciel ouvert, mettant en vedette de prestigieux artistes nationaux et internationaux.

La campagne visant à attirer un public international dévoilera un visage inattendu de l'Italie, mettant fin à la « bulle d'informations » : Bergame et Brescia sont des destinations moins connues que les principales villes italiennes populaires auprès des visiteurs étrangers, mais l'art, la tradition séculaire, l'innovation, les paysages naturels majestueux, les monuments historiques, la gastronomie, le vin et bien plus encore y sont très riches.

« La nomination de Bergame et Brescia en tant que Capitales italiennes de la culture 2023 est une approche commune du défi que nos deux villes souhaitaient relever à un moment historique marqué par de grands changements », a déclaré Giorgio Gori, maire de Bergame. « La culture, tout en étant un levier essentiel pour développer le tourisme, est essentielle pour améliorer la vie de nos communautés. »

Emilio Del Bono, maire de Brescia, a commenté : « En tant que Capitales italiennes de la culture 2023, Bergame et Brescia renouvellent leur système de production et leur offre culturelle à tous les niveaux, coopérant avec des associations et des entreprises, préservant et renforçant l'héritage, attirant les touristes et créant de nouvelles opportunités de développement et de formation. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1913298/Bergamo_and_Brescia.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1913299/BGBS_2023_Logo.jpg

