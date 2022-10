Schneider Electric nomme Joshua Dickinson, établi à Dallas vice-président principal et directeur financier pour l'Amérique du Nord





Schneider Electric, chef de file mondial en matière de transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, a nommé Joshua Dickinson au poste de vice-président principal et directeur financier pour l'Amérique du Nord.

Dans le cadre de ses fonctions, M. Dickinson sera responsable de toutes les opérations financières en Amérique du Nord, une région qui représente environ 8,2 milliards d'euros (AF 21). Il sera notamment chargé de stimuler la croissance économique, de composer avec le contexte commercial actuel tout en protégeant les pertes et profits, et de venir en appui à ses pairs dans le cadre de divers projets internationaux. Il dirigera également la transformation financière de la région en prenant notamment en charge la budgétisation et les prévisions, le développement des talents, les contrôles internes et de la gestion des opérations.

« Pour mener à bien cette mission, il faut posséder un sens aigu des finances et faire preuve d'un leadership commercial efficace. C'est ce que Joshua apportera dans ce poste », a déclaré Aamir Paul, président de Schneider Electric en Amérique du Nord. « C'est un leader expérimenté et réfléchi et c'est la personne idéale pour guider l'entreprise dans sa croissance continue et aider nos clients à réaliser un avenir durable. »

Dickinson a déclaré : « Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir la chance de prendre la tête de l'organisation financière en Amérique du Nord. Nous avons de grands talents au Canada, au Mexique et aux États-Unis qui, je le sais, travailleront assidûment pour répondre aux besoins de l'entreprise et produire des résultats pour nos clients, nos actionnaires et nos employés. »

Dickinson, qui est établi à Dallas, a commencé sa carrière chez Schneider Electric en 2015 en tant que contrôleur de division et directeur financier pour la division de l'industrie États-Unis de l'entreprise. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes qui l'ont préparé à ses nouvelles fonctions, notamment celui de directeur financier d'ASCO. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur financier adjoint en Amérique du Nord, dirigeant l'équipe chargée de l'analyse et la planification financières en Amérique du Nord tout en étant le partenaire financier du président national pour les États-Unis. Il a également supervisé la conception et la mise en oeuvre de la transformation du service financier en Amérique du Nord dans le cadre de la stratégie financière de l'entreprise « Global One ».

Avant de rejoindre Schneider Electric, M. Dickinson a travaillé dans de nombreux secteurs d'activité et dans quatre entreprises figurant dans le classement Fortune 500, ainsi que dans une société de capital-investissement qui a transformé Caterpillar Logistics Services en Neovia Logistics Services, une entreprise indépendante.

M. Dickinson est diplômé de l'université Taylor et a obtenu son MBA avec une spécialisation en finance à l'université du Texas à Arlington.

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de doter chacun des moyens permettant de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources afin d'assurer le progrès et la durabilité pour tous. Nous appelons cela « Life Is On ».

Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour gagner en durabilité et en efficacité.

Nous progressons sur la voie de la transition numérique en intégrant les technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, les terminaux pour connecter les produits, les commandes, les logiciels et les services au nuage tout au long de leur cycle de vie, et en favorisant la gestion intégrée de l'entreprise, pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises internationales. Nous défendons des normes ouvertes et des partenariats sur les écosystèmes, et sommes passionnés par nos objectifs significatifs qui reposent sur les valeurs communes de l'inclusion et de l'autonomie.

www.se.com

Découvrez Life Is On

Suivez-nous sur : Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Blog

Mots-clics : #LifeIsOn #SchneiderElectric #SEGreatPeople

Communiqué envoyé le 5 octobre 2022 à 10:05 et diffusé par :