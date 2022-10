Pavillon virtuel de prévention des catastrophes de Taiwantrade.com et réunions en ligne d'avatars pour les fournisseurs mondiaux





TAIPEI, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Taiwantrade.com, le plus grand portail B2B officiel de Taïwan, a lancé la Disaster Prevention Online Showcase (Vitrine en ligne de prévention des catastrophes) en réponse au changement climatique et à ses conséquences. Les acheteurs peuvent parcourir les produits destinés à la prévention des catastrophes, à la préparation, à la réponse et au rétablissement, y compris les kits d'urgence, les fournitures médicales, les équipements de télécommunications, les matériaux de reconstruction, les articles de protection de la sécurité, les équipements de lutte contre les incendies et tous les types imaginables de marchandises de base. Ils peuvent également contacter directement les fournisseurs pour plus d'informations.

En outre, le pavillon Disaster Prevention VR, qui utilise la technologie Web de RV et la photographie panoramique à 360 degrés, permet aux acheteurs en ligne de voir les produits sous tous les angles, à tout moment et en tout lieu. Les produits présentés sont les suivants :

Une solution intelligente de gestion du gaz de pétrole liquéfié (GPL), fournie par Kiwi Technology, qui comprend des compteurs de gaz intelligents, une surveillance de la sécurité 24 h/24 et 7 j/7, une gestion des actifs des bouteilles de GPL, un système de planification de la distribution et une opération de livraison du GPL ; un système d'alerte précoce aux tremblements de terre de P-Waver, qui a été mis en oeuvre dans des usines de haute technologie, sur le réseau ferroviaire à grande vitesse de Taïwan, dans des hôpitaux et sur des campus ; e+AutOff de YZTEK, qui peut contribuer à la sécurité dans les cuisines en éteignant automatiquement les feux de cuisinière ; et les produits les plus vendus de PURES Biotech, tels que la crème solaire antimicrobienne, la crème hydratante antimicrobienne pour les mains et les pastilles bactéricides VirusOUT qui tuent 99.9 % des germes. D'autres produits, tels que les conserves, les aliments conservés, les boîtes à repas chauffantes et les compléments alimentaires, sont également disponibles sur https://disaster-prevention.taiwantrade.com/home.html

Mieux encore, dans la lignée de l'engouement pour les métavers, Taiwantrade.com organisera le 24 novembre le « Avatar Online Pavilion ? Meet Suppliers Online Meeting » (Pavillon en ligne Avatar - Réunion en ligne avec les fournisseurs). Contrairement aux réunions vidéo traditionnelles qui permettent uniquement d'afficher manuellement les produits à l'écran, la technologie de réunion en ligne 2.0 de Taiwantrade.com, avec Ted et Tiffany, les hôtes exclusifs en avatar, offre une expérience technologique améliorée et une atmosphère interactive. Grâce à elle, les acheteurs peuvent visionner les produits en avatar et les vidéos de présentation des entreprises avant d'avoir des réunions virtuelles avec les fournisseurs.

Pour les fabricants et les produits de haute qualité dans les domaines de la prévention des catastrophes, de l'économie circulaire, des pièces automobiles, des soins ou des technologies de l'information et de la communication, veuillez vous inscrire au « Avatar Online Pavilion ? Meet Suppliers Online Meeting » qui aura lieu le 24 novembre et expérimentez cette nouvelle approche des réunions. Pour vous inscrire, trouvez le bureau TAITRA le plus proche sur https://www.taitra.org.tw/en/iFrame.aspx?n=169 .

Site Web : https://disaster-prevention.taiwantrade.com/home.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1910816/Taiwantrade_com_Disaster_Prevention_Virtual_Pavilion_Avatar_Online_Meetings_Global.jpg

