Taiwantrade.com présente une exposition en ligne sur la prévention des catastrophes et des réunions en ligne au moyen d'avatars à l'intention des fournisseurs mondiaux





TAIPEI, 5 octobre 2022 /CNW/ -- Taiwantrade.com, le plus grand portail B2B officiel de Taïwan, a lancé une exposition en ligne sur la prévention des catastrophes en réponse aux conséquences des changements climatiques. Il est possible de faire une recherche parmi les différents produits de prévention des catastrophes, de préparation, d'intervention et de reprise après sinistre, y compris des trousses d'urgence, des fournitures médicales, du matériel de télécommunication, du matériel de reconstruction, des articles de protection et sécurité, de l'équipement de lutte contre les incendies et tous les types de produits de première nécessité. Vous pouvez également communiquer directement avec les fournisseurs pour obtenir de plus amples renseignements.

De plus, le pavillon alimenté par la réalité virtuelle sur la prévention des catastrophes, qui utilise la RV Web et la technologie de photographie panoramique à 360 degrés, permet aux internautes de voir les produits sous tous les côtés et tous les angles en tout temps, partout. Voici quelques-uns des produits présentés :

Une solution de gestion intelligente du gaz de pétrole liquéfié (GPL), offerte par Kiwi Technology, qui comprend un système intelligent de gazométrie, un système de surveillance de la sécurité en tout temps, la gestion des actifs de GPL en bouteille, un système de planification de la distribution et une méthode de livraison de GPL; un système de détection à l'avance des tremblements de terre de P-Waver, qui est utilisé dans les usines de haute technologie, le train rapide de Taïwan, les hôpitaux et les campus; e+AutOff de YZTEK, qui contribue à la sécurité dans une cuisine en éteignant automatiquement les feux de cuisinière; et les produits les plus vendus de PURES Biotech, comme une crème de photoprotection antimicrobienne, une crème hydratante antimicrobienne pour les mains, et les pastilles bactéricides VirusOUT, qui tuent 99,9 % des germes. Vous trouverez également différents produits, comme des aliments en conserve, des boîtes à lunch chauffantes et des suppléments alimentaires à l'adresse https://disaster-prevention.taiwantrade.com/home.html.

Mieux encore, dans la foulée de l'engouement pour le métavers, Taiwantrade.com organisera une rencontre en ligne des fournisseurs au pavillon d'avatars, qui aura lieu le 24 novembre. Contrairement aux réunions par vidéoconférence traditionnelles qui ne permettent que l'affichage manuel de produits à l'écran, la technologie de réunion en ligne 2.0 de Taiwantrade.com, avec la participation des hôtes exclusifs Ted et Tiffany, offre une expérience technologique améliorée et une atmosphère interactive. Cela vous permet de voir les produits d'avatars et les vidéos de présentation de l'entreprise en prévision de rencontres en ligne avec vos fournisseurs.

Pour en savoir plus au sujet des fabricants et des produits de haute qualité dans les domaines de la prévention des catastrophes, de l'économie circulaire, des pièces d'automobiles, des soins de santé ou des technologies de l'information et des communications, veuillez vous inscrire à la rencontre en ligne des fournisseurs au pavillon d'avatars. Cette nouvelle approche des réunions sera présentée le 24 novembre. Pour vous inscrire, trouvez le bureau de TAITRA le plus près de chez vous à https://www.taitra.org.tw/en/iFrame.aspx?n=169 .

Site Web : https://disaster-prevention.taiwantrade.com/home.html

Ad by BOFT

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1912766/Taiwantrade_com_Disaster_Prevention_Virtual_Pavilion_Avatar_Online_Meetings_Global.jpg

SOURCE Taiwantrade.com

Communiqué envoyé le 5 octobre 2022 à 10:00 et diffusé par :