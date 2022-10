ChargePoint annonce le lancement de CP6000, une solution de recharge disponible à l'échelle mondiale et parée pour l'avenir électrique





ChargePoint Holdings Inc. (NYSE : CHPT), le réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de CP6000, sa solution mondiale de recharge de VE en courant alternatif la plus flexible et la plus pratique, désormais disponible pour les véhicules de tous types et de toutes dimensions.

Conçue pour répondre aux besoins du marché européen, CP6000 est une solution de recharge complète destinée aux entreprises et aux flottes désireuses de se préparer efficacement et en toute confiance à l'avenir de la mobilité électrique. Intégrant aisément logiciel de réseau, matériel de station et assistance client, la solution CP6000 a été mise au point pour préparer les entreprises de toutes sortes, où qu'elles soient sur la planète, à la prochaine vague d'adoption de VE. CP6000 est synonyme d'évolutivité, de flexibilité, de fiabilité, mais aussi d'expérience conducteur optimale. Elle offre une recharge en courant alternatif de qualité, délivrée en monophasé ou triphasé, à une puissance adaptable de 3,7 à 22 kW par port.

« La mission de ChargePoint est de simplifier la transition vers la mobilité électrique. Comme l'expertise de ChargePoint a façonné le secteur de la recharge ces quinze dernières années, nous savons ce qui est essentiel aux yeux des conducteurs et des propriétaires de stations, notamment des expériences de recharge fluides, une conception évolutive, des produits de qualité et un excellent service », a déclaré le directeur des produits de ChargePoint, Bill Loewenthal. « Les besoins de recharge des VE sont universels, même si les véhicules et les modes de conduite varient selon le lieu. La solution CP6000 a été conçue dans nos laboratoires de R et D d'Amérique du Nord et d'Europe pour répondre aux besoins de recharge des entreprises, des flottes et des conducteurs de VE. Fondée sur notre expérience de plus de dix ans au service des conducteurs de VE et de diverses d'organisations, elle possède tout ce dont les entreprises ont besoin pour faire partie de l'avenir de la mobilité électrique. »

Une expérience conducteur supérieure

Que la recharge soit destinée à des employés, des clients, des visiteurs ou à une flotte, le conducteur est au centre des préoccupations, raison pour laquelle il a aussi été au centre de la conception de CP6000. L'application de premier plan de ChargePoint affiche plus de 200 000 sites de recharge actifs sur son réseau mondial, ainsi que 355 000 lieux publics supplémentaires où il est possible de recharger son véhicule grâce à des intégrations d'itinérance avec d'autres réseaux majeurs. L'assistance conducteur de ChargePoint est disponible dans de nombreuses langues, ce qui garantit aux conducteurs de toute l'Europe de se voir offrir la meilleure expérience possible. L'arrivée de CP6000 sur le réseau de ChargePoint garantit par ailleurs aux conducteurs de trouver, d'utiliser et de payer facilement la recharge dont ils ont besoin, dans leur langue et devise de préférence.

« La nouvelle série CP6000 constitue un formidable complément au contingent déjà très solide de matériel fiable et contrôlé par logiciel que nous proposons à nos clients », a déclaré Bruce Galliford, PDG de RAW Charging, l'un des premiers clients à bénéficier de la nouvelle technologie. « Lorsque ChargePoint s'est étendu à l'Europe, nous avons fait connaissance avec une société dont la longévité, la clientèle, les prouesses techniques et l'expérience correspondaient parfaitement à notre vision. En déléguant le volet technologique à ChargePoint, nous sommes en mesure de nous concentrer sur celui du déploiement. Nous travaillons sur un nombre encore plus élevé de projets pour Aviva Investors, Greene King, McArthurGlen et d'autres clients. Nous planifions actuellement une expansion stratégique à travers l'Europe, en collaborant avec des organisations possédant un portefeuille de sites sur tout le continent. Cette année, nous ouvrirons quatre nouveaux sites chaque jour ouvrable et nous désirons donc que tout cela se fasse de manière flexible et évolutive. »

Un élément de la plateforme logicielle unifiée de ChargePoint

CP6000 fonctionne parfaitement sur la plateforme logicielle de ChargePoint, ce qui permet de visualiser en temps réel les revenus, les coûts énergétiques et les informations relatives au conducteur tout en contrôlant entièrement la tarification et l'accès des conducteurs et en générant des rapports exploitables grâce aux plus de 35 tableaux et graphiques préconçus. Le logiciel de ChargePoint comprend également des messages vidéo au point de charge, plus de 40 intégrations API clé en main et de solides outils de gestion visant à réduire automatiquement les coûts énergétiques. CP6000 est entièrement conforme au protocole OCPP (Open Charge Point Protocol) 2.01, la dernière version en date de la norme ouverte. Toutes ces fonctionnalités permettent aux clients de gérer facilement leur programme de recharge, de réduire les coûts, d'améliorer leur utilisation et de se préparer à l'avenir.

Une solution conçue pour l'avenir de l'électrification

ChargePoint estime que la demande de recharge de VE connaîtra inévitablement une croissance rapide. La conception modulaire et la technologie d'avant-garde de la série CP6000 permettent des configurations flexibles et des mises à niveau simples, ce qui en fait une solution de choix pour faire évoluer la disponibilité de recharge de VE et maximiser la valeur des stations. La solution peut être personnalisée selon des dizaines de configurations, en fonction de multiples cas d'utilisation ou régions, à travers diverses options, qu'il s'agisse des prises, de la gestion des câbles, des marques, des affichages, des systèmes de fermeture et bien plus encore. Cette modularité permet à CP6000 de prendre plus facilement en charge le service et les remplacements sur le terrain tout en disposant de capteurs avancés rendant possibles une assistance et des diagnostics optimisés.

La solution CP6000 a également été conçue pour être exploitée sur les réseaux électriques européens très diversifiés et pour respecter les différentes réglementations qui y sont en vigueur. CP6000 est par exemple conforme aux exigences du gouvernement britannique en matière de capacités de paiement sans contact pour toutes les stations de recharge en courant alternatif de 7,1 kW et plus.

CP6000 est désormais disponible sur commande dans des dizaines de pays où ChargePoint est présent. Pour en savoir plus sur le déploiement de CP6000 dans votre entreprise, contactez votre agent commercial ou votre distributeur ChargePoint.

À propos de ChargePoint

ChargePoint crée un nouveau réseau d'alimentation qui permet le déplacement des individus et des biens grâce à l'électricité. Depuis 2007, ChargePoint s'engage à faciliter l'adoption de l'électrique pour les entreprises et les conducteurs grâce à l'un des plus vastes réseaux de recharge de VE et à un portefeuille complet de solutions de recharge disponible dès aujourd'hui. La plateforme d'abonnement basée sur le cloud de ChargePoint et son matériel de recharge contrôlé par logiciel ont été conçus pour offrir des options adaptées à chaque situation de recharge, qu'il s'agisse de logements individuels ou collectifs, de lieux de travail, de parkings, d'hôtels, de magasins ou de flottes de transport de tous types. À l'heure actuelle, un seul compte ChargePoint fournit un accès à plusieurs centaines de milliers de bornes de recharge en Amérique du Nord et en Europe. À ce jour, plus de 133 millions de sessions de recharge ont été assurées, les conducteurs se connectant en moyenne toutes les secondes au réseau de ChargePoint. Pour en savoir plus, accédez à la salle de presse de ChargePoint, rendez-vous sur le site dédié aux relations avec les investisseurs de ChargePoint ou contactez les bureaux de presse européens ou nord-américains de ChargePoint ou son service de relations avec les investisseurs.

