Bonitasoft introduit de nouveaux outils de visualisation et de monitoring au sein de sa plateforme d'automatisation des processus métier





Bonitasoft, le leader des logiciels open-source d'automatisation des processus numériques, annonce ce jour la première version de sa plateforme de gestion de processus métier (BPM) Bonita incluant une intégration native avec les outils liés à son projet Process Analytics. Grâce à ces outils, les utilisateurs peuvent désormais mieux personnaliser la visualisation de leurs processus et cas applicatifs, pour un meilleur suivi des processus et une meilleure compréhension de la façon dont ces processus se déroulent.

Le projet Process Analytics est un projet open source, distribué sous licence Apache, qui conçoit des outils pour aider les développeurs à visualiser et à monitorer les données d'exécution des processus à l'aide de la notation standard BPMN2. Après deux années de développement, le projet Process Analytics est suffisamment avancé pour offrir un ensemble de bibliothèques réutilisables et intégrables pouvant être facilement incorporées dans d'autres applications et plateformes existantes de BPM, RPA, iPaaS et Process Mining.

« Nous considérons l'analyse des processus comme un sous-segment du marché de l'analyse des données, dans lequel le modèle des données est lié aux cas d'utilisation de l'exécution des processus », déclare Charles Souillard, CEO et cofondateur de Bonitasoft. « Plus la plateforme est capable d'extraire des données à partir des processus métier pour les mettre à disposition des utilisateurs professionnels dans un format d'exploitation simple, plus les décisions prises en matière d'optimisation, d'amélioration et d'innovation s'avèrent pertinentes. »

La version actuelle de Bonita 2022.2 dispose également d'une toute nouvelle application de reporting qui comprend des rapports d'exécution des processus, avec des données historiques pertinentes liées aux processus et aux cas, pour une meilleure analyse de la performance des processus antérieurs et une identification des points d'amélioration à apporter.

En outre, Bonitasoft annonce qu'elle a obtenu la certification ISO 27001 pour le développement, le support utilisateur et les opérations de son offre Bonita Cloud. La certification 27001 a été validée par Bureau Veritas, le leader mondial de la certification, après un audit réussi concernant les pratiques de Bonitasoft en matière de sécurité de l'information.

« Nous sommes heureux d'avoir obtenu cette certification », ajoute Nicolas Chabanoles, CTO de Bonitasoft. « Nous nous engageons à fournir une automatisation des processus métier hautement sécurisée pour l'ensemble de nos clients, partenaires et utilisateurs. »

La version open-source Bonita Community inclut ainsi toutes les fonctionnalités requises pour développer et déployer des projets d'automatisation des processus et peut être téléchargée ici.

À propos de Bonitasoft

Bonitasoft participe pleinement à la transformation digitale et la modernisation des systèmes d'information grâce à Bonita, une plateforme open-source évolutive conçue pour l'automatisation et l'optimisation des processus métier. La plateforme Bonita accélère le développement et la production grâce à une séparation claire entre la programmation visuelle et les fonctionnalités de codage. Bonita s'intègre aux systèmes d'information existants, orchestre des systèmes hétérogènes et offre une réelle visibilité sur l'ensemble des processus d'entreprise.

Plus d'informations sur : www.bonitasoft.com

Communiqué envoyé le 5 octobre 2022 à 09:10 et diffusé par :