Montréal : un pôle de l'expérience numérique immersive sur dôme 360°





MONTRÉAL, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie et la Société des arts technologiques (SAT) sont fiers de s'associer afin d'accueillir le sommet IMERSA à Montréal du 15 au 19 octobre 2022. Cet événement international rassemblant des spécialistes de l'expérience numérique immersive de grande envergure se tiendra au Planétarium Rio Tinto Alcan et dans la Satosphère de la SAT.

Cette collaboration entre deux importants acteurs du milieu de l'art et de la technologie du dôme 360° (fulldome) permet entre autres de consolider les connaissances et les liens professionnels et de faire briller l'expertise montréalaise entre autres grâce à des présentations et autres démonstrations.

Selon Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan, cet événement cristallise Montréal comme la plaque tournante dans le domaine de l'expérience numérique immersive. « Toute l'équipe du Planétarium Rio Tinto Alcan est très excitée d'être l'un des lieux d'accueil de cet événement et un des acteurs majeurs rassemblant des expert.e.s des quatre coins du monde. Ce sera un excellent tremplin pour faire connaître notre approche novatrice et unique de l'astronomie qui redéfinit l'essence même d'un planétarium », a-t-il ajouté.

« Les villes peuvent être des catalyseurs de collaborations entre différents acteurs de l'écosystème innovant et créatif, qu'ils soient issus du milieu culturel, scientifique ou gouvernemental. Espace pour la vie est fier de participer à la propulsion de Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l'administration municipale, les acteurs des technologies numériques immersives ainsi qu'avec les spécialistes à l'international? », a expliqué la directrice d'Espace pour la vie, Julie Jodoin.

« L'équipe de la Société des arts technologiques (SAT) se réjouit d'accueillir cet événement international qui se déploie à l'extérieur des États-Unis pour la première fois de son histoire. Après plusieurs passages en sol américain pour montrer nos innovations au niveau de l'immersion, c'est maintenant au tour des créateurs et des diffuseurs montréalais d'être l'hôte de cet événement prestigieux et de mettre de l'avant notre savoir-faire » a mentionné Jenny Thibault?, directrice générale de la Société des arts technologiques.

« La vision d'IMERSA est de soutenir une communauté internationale de créateurs et de jeter des ponts entre différentes cultures et disciplines. Nous sommes très enthousiastes à la possibilité de présenter de la musique et du cinéma immersifs exceptionnels tout en établissant des contacts directs avec de nombreux professionnels talentueux », a déclaré Dan Neafus, directeur d'IMERSA.

Une programmation effervescente

Durant cinq journées seront offertes des sessions sur la technologie du dôme 360°, des premières de films sur dôme 360°, des conférences, des tables de discussion, des primeurs sur de nouveaux films en développement et de nombreuses occasions de réseautage.

IMERSA a reçu trois fois plus de soumissions pour cette édition montréalaise que pour les précédentes. Plus de 50 présentateurs de 14 pays seront représentés, dont l'Université des sciences appliquées de Lübeck, l'Observatoire et le Planétarium de Brno, l'Académie des sciences de Californie, l'International Planetarium Society, le Museum of Science/Boston et la Giant Screen Cinema Association, ainsi que l'Office national du film du Canada, le PHI Centre, les Studios Felix & Paul, la SAT et le Planétarium Rio Tinto Alcan. L'événement sera ponctué de spectacles en direct, dont Sounds of the Ocean du performeur américain Joshua Sam-Miller (Embodied Sounds.com) et Entangled Structures de l'artiste autrichien MONOCOLOR. Il s'agit d'un événement incontournable pour toute personne oeuvrant dans le domaine des expériences numériques immersives.

Pour connaître la programmation complète :

https://summit.imersa.org

À PROPOS

Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

Société des arts technologiques [SAT]

Fondée en 1996, la Société des arts technologiques est une organisation a? but non lucratif dédiée à la culture numérique, qui combine en ses murs les activités de centre d'artistes, de laboratoire de recherche, d'espace de diffusion et de centre de formation. La SAT est reconnue internationalement pour son rôle actif et précurseur dans le développement de technologies pour la création immersive, la réalité virtuelle et la téléprésence. Rencontre de savoirs, de curiosités et de talents multiples, la SAT est un lieu d'apprentissage collectif qui porte la promesse d'explorer la technologie pour lui insuffler plus de sens, de magie et d'humanité.

IMERSA

Immersive Media Entertainment, Research, Science & Arts (IMERSA) est un organisme professionnel internationale à but non lucratif qui célèbre et promeut les médias immersifs et fulldome à des fins d'éducation et de divertissement dans les planétariums, les écoles, les musées, les cinémas, les événements et les attractions. Mandaté pour améliorer le profil et le professionnalisme de ses membres, IMERSA fait le lien entre de nombreuses disciplines, notamment en réunissant des chercheurs, des artistes et des techniciens. IMERSA est un moteur et un point de convergence pour la communication, la collaboration, l'expérimentation, l'éducation et la promotion des médias numériques immersifs dans une variété de formats et de fonctions.

SOURCE Espace pour la vie

Communiqué envoyé le 5 octobre 2022 à 08:58 et diffusé par :