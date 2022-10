HENNESSY CANADA APPORTE L'ESPRIT DE LA NBA À MONTRÉAL





L'Expérience box, une installation temporaire unique en son genre qui célèbre le partenariat Hennessy x NBA

MONTRÉAL, le 5 oct. 2022 /CNW/ - En partenariat avec la National Basketball Association (NBA), Hennessy Canada a annoncé aujourd'hui le dévoilement de l'installation temporaire L'Expérience box à l'extérieur du Centre Bell à Montréal, qui se tiendra pendant trois jours dans le cadre des célébrations entourant la huitième Série NBA Canada. Du vendredi 14 octobre au dimanche 16 octobre 2022, Hennessy proposera une expérience de marque unique dans un espace immersif mettant en valeur le partenariat Hennessy x NBA.

« Hennessy est ravie de faire connaître le partenariat Hennessy x NBA en organisant cette expérience exclusive à Montréal », a déclaré Véronique Gonneville, directrice nationale des communications, Moët Hennessy Canada. « La Série NBA Canada est une occasion unique de faire venir la NBA à Montréal, d'accroître l'engouement pour le basket-ball, ainsi que d'inviter les adeptes de la NBA à découvrir Hennessy et à en apprendre davantage sur son partenariat avec la NBA grâce à l'installation L'Expérience box. »

Hennessy, l'esprit officiel de la NBA, apporte la culture exaltante de la NBA à Montréal par l'organisation d'une expérience gratuite pour les invités âgés de 18 ans ou plus. L'Expérience comprendra :

Un bar de dégustation intégré dans l'installation temporaire qui permettra aux invités de découvrir les cocktails Hennessy x NBA;

intégré dans l'installation temporaire qui permettra aux invités de découvrir les cocktails Hennessy x NBA; Une expérience de tir au panier sur un demi-terrain qui permettra aux visiteurs de tester leurs lancers francs, leurs lancers déposés et leurs lancers coulés, ainsi que de remporter de nombreux prix;

sur un demi-terrain qui permettra aux visiteurs de tester leurs lancers francs, leurs lancers déposés et leurs lancers coulés, ainsi que de remporter de nombreux prix; Un mur photo équipé d'une caméra vidéo à 360° qui permettra aux invités de prendre une photo souvenir.

Après leur match de présaison à Edmonton contre les Jazz de l'Utah, les Raptors affronteront les Celtics de Boston au Centre Bell de Montréal le vendredi 14 octobre 2022. C'est la première fois que la Série NBA Canada aura lieu depuis 2019.

Pour en savoir plus sur le partenariat Hennessy x NBA ou pour réserver une place à L'Expérience box, veuillez consulter le site www.hennessynba.com.

Pour en savoir plus sur la Série NBA Canada, veuillez consulter le site https://nbacanadaseries.com/fr.

À propos de Hennessy

Leader du cognac, la Maison Hennessy rayonne dans le monde entier depuis plus de 250 ans grâce à son savoir-faire d'exception. Née de l'esprit visionnaire de son fondateur Richard Hennessy, la marque est présente dans plus de 160 pays. Établie au coeur de la Charente, la Maison Hennessy est également un pilier solide de l'économie régionale. Son succès et sa longévité reposent sur la qualité de ses cognacs, qui sont tous le fruit d'un processus unique transmis de génération en génération. Première maison de spiritueux à obtenir la certification ISO 14001, Hennessy met à profit sa capacité d'innovation et le soutien de tous ses partenaires pour protéger son terroir d'exception. Fleuron du Groupe LVMH, la Maison Hennessy est un acteur majeur du commerce international français. Elle exporte 99 % de sa production et participe au rayonnement de l'Hexagone dans le monde.

À propos de la NBA

La National Basketball Association (NBA) est une organisation sportive et médiatique internationale dont la mission est d'inspirer et de rapprocher les gens du monde entier grâce au pouvoir du basket-ball. Elle s'articule autour de cinq ligues sportives professionnelles, soit la NBA, la WNBA, la NBA G League, la NBA 2K League et la Basketball Africa League. Elle a établi une présence internationale majeure par l'offre de jeux et de programmes dans 215 pays et territoires dans plus de 50 langues et la vente de produits dérivés dans plus de 200 pays et territoires sur les 7 continents. Les effectifs de la NBA au début de la saison 2021-2022 comptent un nombre record de 121 joueurs internationaux de 40 pays. Les actifs numériques de la NBA comprennent NBA TV, NBA.com, l'application NBA et NBA League Pass. La NBA a créé l'une des plus grandes communautés de médias sociaux du monde, avec 2,1 milliards de « J'aime » et d'abonnés sur l'ensemble des plateformes de la ligue, des équipes et des joueurs. Grâce à NBA Cares, la ligue s'attaque à d'importants problèmes sociaux en travaillant avec des organisations de renommée internationale au service des jeunes qui soutiennent l'éducation, le développement de la jeunesse et de la famille, ainsi que les causes liées à la santé.

