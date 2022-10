Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden annoncera un financement pour éliminer les obstacles à la participation sportive et à favoriser l'inclusion dans le sport au Canada

Ayant à coeur la sécurité de tous les usagers et de toutes les usagères de la route, la Ville de Montréal est fière d'annoncer la reconfiguration de la voie cyclable de la rue Louvain Est, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Attendue par...

Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, annoncera jeudi un nouveau financement pour aider à éliminer les obstacles à la participation sportive et favoriser l'inclusion dans le sport au...

Aspire Academy a donné le coup d'envoi de son 8e Sommet mondial à Doha, cette fois en collaboration avec la FIFA avec une liste d'invités de marque, dont les légendes du football David Beckham et Arsène Wenger. Le Sommet mondial, qui se déroulera...