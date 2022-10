Certn renforce l'expertise régionale grâce à son nouveau poste de directeur général





Laura Main a acquis des années d'expérience en gestion et technologie à l'échelle nationale

VICTORIA,C.-B., le 5 oct. 2022 /CNW/ - Certn, chef de file des solutions de vérification des antécédents, a annoncé aujourd'hui la nomination de Laura Main au poste de directrice générale pour l'Amérique du Nord. Dans le cadre de ses fonctions, elle supervisera les opérations et maintiendra l'élan pour l'un des meilleurs systèmes de vérification des antécédents au monde. Elle aidera l'entreprise à passer à la prochaine étape de sa croissance grâce à des opérations harmonieuses et efficaces.

Ayant récemment été reconnue par G2 Crowd comme l'une des entreprises de vérification des antécédents les mieux cotées, Certn rend le processus plus facile et plus accessible tant pour les candidats que pour les employeurs. En mettant l'expérience du candidat à l'avant-plan, Certn rend un processus trop souvent ardu plus rapide et plus transparent, grâce à une approche globale et abordable.

Mme Main apporte à Certn plus d'une décennie d'expérience de travail à des postes de direction dans les secteurs des technologies des médias numériques et de la publicité. Elle se joint à Certn après avoir travaillé chez Quantcast, une entreprise mondiale de technologie publicitaire dont elle a été la directrice générale pour le Canada. Durant son mandat chez Quantcast, elle a joué un rôle déterminant dans le déploiement d'une nouvelle plateforme libre-service, le développement de la stratégie de mise sur le marché de l'entreprise et la stimulation de la croissance globale. Auparavant, elle était directrice nationale chez Adglow, où elle a lancé le marché canadien de l'entreprise européenne, a fait croître l'équipe régionale et a fait prospérer l'entreprise de façon importante.

Tandis que Certn poursuit sa trajectoire de croissance mondiale, Mme Main jouera un rôle essentiel dans le développement de la présence de l'entreprise en Amérique du Nord et dans la création de nouveaux débouchés. L'entreprise a récemment embauché un nouveau chef des produits, a lancé un cycle de financement de série B et a nommé Michael Whittington au poste de directeur général de Certn pour L'EMOA et de Credence Background Services, que Certn a acquise plus tôt cette année.

Laura Main, directrice générale pour l'Amérique du Nord, Certn, a déclaré : « La vérification des antécédents est une tâche pénible que personne n'aime gérer, mais il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi. Chez Certn, nous mettons l'accent sur l'expérience du candidat en la rendant transparente et harmonieuse. Ma propre expérience positive au cours du processus de sélection de Certn a confirmé ma décision de me joindre à cette équipe hautement accomplie et avant-gardiste. La facilité d'utilisation et l'accessibilité de la solution de Certn viennent révolutionner une industrie qui est aux prises avec des systèmes difficiles depuis trop longtemps. »

Le chef de la direction de Certn, Andrew McLeod, a souligné : « L'énorme occasion pour Certn d'avoir un impact durable sur la vérification des antécédents est sans égale - et nous ne faisons qu'effleurer la surface. L'expertise de Mme Main en gestion de la technologie aidera à guider l'entreprise alors que nous continuons à rendre notre plateforme plus forte, meilleure, plus rapide et plus complète. »

À propos de Certn

Certn n'est pas un fournisseur de vérification des antécédents auprès d'un service de technologie -- c'est un chef de file axé sur la technologie qui innove dans tous les aspects du processus de vérification des antécédents. Certn est en train de changer la vérification des antécédents à l'échelle mondiale en offrant la plateforme la plus facile à utiliser, des vérifications dans plus de 200 pays et territoires, un soutien à la clientèle gratuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et des résultats rapides et conformes. Forte de la confiance de plus de 10 000 clients, Certn aide les entreprises à gérer le risque, à rester conformes et à embaucher plus rapidement, tout en offrant aux candidats des expériences qui les aident à se démarquer. Pour en savoir plus : https://certn.co/

