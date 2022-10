Clinisys achève le regroupement des activités de Sunquest, d'HORIZON et d'ApolloLIMS





La nouvelle marque mondiale Clinisys compte plus de 3 000 clients dans 34 pays

TUCSON, Arizonza, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Clinisys annonce aujourd'hui avoir achevé le regroupement des activités de Sunquest Information Systems, d'HORIZON Lab Systems et d'Apollo LIMS sous sa marque unique. Ce regroupement ouvre un nouveau chapitre pour Clinisys, qui étend sa présence internationale et son expertise afin de permettre aux communautés de rester en bonne santé en transformant les laboratoires modernes.

Avec plus de 3 000 clients répartis dans 34 pays, Clinisys est aujourd'hui l'un des plus grands fournisseurs de systèmes d'information pour les laboratoires au monde dans les domaines des soins de santé, des sciences de la vie et de la santé publique.

Michael Simpson, PDG de Clinisys, a déclaré : « Le regroupement des activités nous donne l'envergure nécessaire pour relever les plus grands défis informatiques auxquels sont confrontés les laboratoires aujourd'hui, en aidant à rationaliser les flux de travail et à améliorer la santé et le bien-être des communautés dans le monde entier. Nous nous engageons à fournir les meilleures solutions adaptées à tous les types de laboratoires ou environnements de tests à distance ; secteur public ou privé, interne ou externalisé, et dans tous les secteurs, notamment les soins de santé, l'eau, la phytotechnie, les services contractuels, les sciences de la vie, l'environnement, l'alimentation et les boissons, la pharmacie et la santé publique. »

« Nous nous adossons à la marque Clinisys pour signifier que notre solution s'étend à un éventail bien plus large d'industries et de secteurs, ainsi qu'à l'international, a ajouté M. Simpson. Nous sommes tournés vers l'avenir et nous continuerons d'investir dans nos produits et nos solutions clés dans chacune des activités regroupées, en accord avec notre stratégie à long terme de Clinisys Laboratory Platform intégrée. Cela signifie que les clients bénéficieront de la continuité tout en tirant parti de capacités élargies. »

Pour les clients existants, le regroupement des nouvelles activités n'affectera pas les produits et services existants qui leur sont fournis, qui leur seront désormais livrés sous la nouvelle marque Clinisys.

Pour en savoir plus, visitez le nouveau site web de Clinisys www.clinisys.com .

À propos de Clinisys

Clinisys est un fournisseur mondial de solutions intelligentes et d'expertise en matière de diagnostic informatisé conçues pour redéfinir le laboratoire moderne dans les domaines des soins de santé, des sciences de la vie et de la santé publique. Des millions de résultats de laboratoire et de données sont générés chaque jour à l'aide de la plateforme et des solutions cloud de Clinisys dans plus de 3 000 laboratoires répartis sur 34 pays. Basée à Tucson, en Arizona, à Chertsey, en Angleterre, et à Gent, en Belgique, Clinisys a pour mission d'améliorer l'efficacité des flux opérationnels dans tous les laboratoires ou environnements de test, et de garantir la bonne santé des citoyens et des communautés.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.clinisys.com

