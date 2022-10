L'ACMTS publie ses recommandations concernant le remboursement de TECENTRIQ® (atézolizumab) comme traitement adjuvant du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) à un stade précoce et du traitement du cancer du poumon à petites cellules étendu (CPPC-E)





Les recommandations de l'ACMTS nous rapprochent du financement public de cette option de traitement pour certains patients atteints d'un CPNPC à un stade précoce ou d'un CPPC-E.

Selon les estimations, 29 600 Canadiens ont reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2021, ce qui représente 13 % de tous les nouveaux cas de cancer, et 21 000 Canadiens en sont décédés 1 .

La décision définitive quant au remboursement public est du ressort des provinces.

MISSISSAUGA, ON, le 5 oct. 2022 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) annonce aujourd'hui que le comité d'experts en examen du PPEA (CEEP) de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) a émis deux recommandations finales concernant TECENTRIQ® (atézolizumab).

Selon la première recommandation, TECENTRIQ devrait être remboursé par les régimes d'assurance médicaments publics comme traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) du stade II au stade IIIA chez les patients dont l'expression tumorale de PD-L1 (programmed death-ligand 1) est d'au moins 50 % et qui ne présentent aucune anomalie du gène R-EGF (récepteur du facteur de croissance épidermique) ou du gène ALK (kinase du lymphome anaplasique)2. Quant à la deuxième recommandation, elle stipule que TECENTRIQ, en association avec une chimiothérapie à base de platine et de l'étoposide, devrait être remboursé par les régimes d'assurance médicaments publics comme traitement de première intention du cancer du poumon à petites cellules étendu (CPPC-E)1.

Les recommandations indiquent que TECENTRIQ devrait être remboursé pour le traitement adjuvant du CPNPC ou du CPPC-E au stade précoce chez les patients répondant à certains critères1,2. Ces deux recommandations ont été formulées parce que l'ACMTS reconnaît les bienfaits de TECENTRIQ pour ces indications liées au cancer du poumon, ce qui nous rapproche d'un financement public de TECENTRIQ dans le traitement de ces deux maladies.

« À la Lung Health Foundation, l'une de nos principales priorités est d'augmenter le nombre de survivants du cancer du poumon. Nous reconnaissons que la clé de cet objectif est la promotion d'options de traitement innovantes financées par des fonds publics pour les patients diagnostiqués avec un cancer du poumon, » a souligné Peter Glazier, vice-président directeur, Lung Health Foundation. « En sachant à quel point le CPNPC et le CPPC-E cancers peuvent être agressifs, il est essentiel que les patients aient accès à des traitements tels que TECENTRIQ. »

Le CPNPC et le CPPC sont deux sous-types de cancer du poumon. Le CPNPC représente approximativement 88 % des cas de cancer du poumon au Canada, alors qu'environ la moitié des cas de CPNPC sont au stade I-III au moment du diagnostic2. Le CPPC est l'un des deux types de cancer du poumon, moins commun que le cancer du poumon non à petites cellules, et représente environ 15 % des patients. La plupart des personnes atteintes du CPPC reçoivent un diagnostic de cancer étendu qui s'est grandement propagé dans les poumons, les ganglions lymphatiques et d'autres parties du corps1.

« Il nous faut des options de traitement pour prendre en charge ce cancer agressif » a affirmé la Dre Parneet Cheema, directrice médicale en oncologie, William Osler Health System et professeure adjointe à l'Université de Toronto. « Les recommandations positives pour TECENTRIQ dans le traitement du CPNPC au stade précoce et du CPPC au stade avancé constituent un grand pas en avant vers le financement public de cette option pour ces patients. »

« À Cancer pulmonaire Canada, nous voyons comment le cancer du poumon touche des milliers de patients, de soignants et de familles au quotidien », ajoute Shem Singh, directeur exécutif, Cancer pulmonaire Canada. « Les patients atteints de CPNPC au stade précoce ont besoin d'options de traitement qui soient efficaces et leur permettent de passer du temps de qualité avec leur famille. Nous sommes heureux que TECENTRIQ ait été approuvé, car il s'agit d'un pas important pour améliorer la vie de milliers de Canadiens atteints du cancer du poumon. »

« Compte tenu de la nature agressive et de l'évolution rapide du CPPC-E, les options thérapeutiques disponibles pour cette population de patients sont extrêmement limitées », explique Shem Singh. « TECENTRIQ est l'un des premiers traitements approuvés dans ce contexte depuis des décennies, marquant ainsi une avancée importante pour les Canadiens vivant avec un cancer du poumon. Pour cette population de patients, chaque instant compte. »

Roche Canada est ravie du fait que l'ACMTS ait pris acte du bienfait clinique net de TECENTRIQ pour les deux indications et se réjouit à l'idée de collaborer avec les provinces et les autorités compétentes pour faciliter l'accès à des médicaments comme TECENTRIQ pour les Canadiens atteints d'un cancer du poumon.

Au sujet de TECENTRIQ® (atézolizumab)3

Le 14 janvier 2022, Santé Canada a autorisé l'emploi de TECENTRIQ en monothérapie comme traitement adjuvant d'un CPNPC de stade II ou IIIA (d'après la classification de l'AJCC, 7e édition) ayant fait l'objet d'une résection complète, chez les patients adultes sans progression de la maladie après une chimiothérapie adjuvante à base de platine dont la tumeur est caractérisée par un taux d'expression de PD-L1 sur au moins 50 % des cellules tumorales3.

Le 8 août 2019, Santé Canada a également autorisé l'emploi de TECENTRIQ, en association avec le carboplatine et l'étoposide pour le traitement de première intention du CPPC-E chez les patients adultes3.

TECENTRIQ est un anticorps monoclonal humanisé de la sous-classe des immunoglobulines G1 (IgG1) créé par le greffage de la fraction cristallisable (Fc). Il se lie directement au PD-L1 et bloque les interactions avec les récepteurs PD-1 et B7.1. En bloquant ces interactions, l'inhibition de la réaction immunitaire dans la voie de signalisation PD?L1/PD?1 est neutralisée. Il en résulte notamment la réactivation de la réaction immunitaire antitumorale3.

Au sujet du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) au stade précoce et du cancer du poumon à petites cellules étendu (CPPC-E)1,2

Le cancer du poumon est l'une des formes de cancer les plus couramment diagnostiquées et est la principale cause de décès par cancer au Canada. Le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), qui représente environ 88 % des cas de cancer du poumon, est de stade I-III au moment du diagnostic dans la moitié des cas au Canada, et est résécable chez le tiers des patients. Par ailleurs, le CPNPC à un stade précoce (c.-à-d. aux stades I-IIIA d'après la classification de l'AJCC, 7e édition) est souvent asymptomatique. Lorsque les patients présentent des symptômes, ceux-ci sont habituellement non spécifiques et difficiles à attribuer directement au cancer du poumon. Les symptômes les plus fréquents comprennent la fatigue, la toux, une douleur à la poitrine ou à l'épaule, l'hémoptysie, la perte de poids, la dyspnée, l'enrouement, une douleur osseuse et la fièvre.



La forme étendue de la maladie s'entend d'une maladie qui ne peut pas être classée comme étant limitée. Chez environ deux tiers des patients atteints d'un CPPC, la maladie est au stade étendu au moment du diagnostic, ce qui est associé à un pronostic particulièrement défavorable.

À propos de Roche

Roche est une pionnière à l'échelle mondiale dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, qui est déterminée à faire avancer la science pour améliorer la vie des gens. Grâce à ses forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, ainsi qu'à ses capacités croissantes dans le secteur des connaissances sur la santé reposant sur les données, Roche est mieux placée que toute autre entreprise pour offrir des soins de santé véritablement personnalisés. Roche souhaite améliorer l'accès aux produits de l'innovation médicale en collaborant avec les intervenants de tout le secteur des soins de santé pour offrir les meilleurs soins à chaque personne.

Roche est la plus grande compagnie de biotechnologie au monde, offrant une variété de médicaments qui se distinguent véritablement en oncologie, en immunologie, en ophtalmologie et dans le traitement des maladies infectieuses et des troubles du système nerveux central. Roche est aussi le leader mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise d'avant-garde dans la gestion du diabète. Au cours des dernières années, Roche a investi dans le profilage génomique et les partenariats de données obtenues en contexte réel, est devenue une partenaire de premier plan dans le domaine des connaissances médicales et a collaboré à l'exploration des données par intelligence artificielle (IA) pour alimenter les connaissances en matière de soins de santé.

Roche Canada a été fondée en 1931 et compte aujourd'hui plus de 1?800 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.

Roche se voue toujours à la recherche de meilleures façons de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les maladies tout en apportant une contribution durable à la société. Pendant 12 années consécutives, Roche a été reconnue par l'indice de durabilité Dow Jones (DJSI) comme étant l'une des entreprises les plus durables de l'industrie pharmaceutique à l'échelle internationale. De plus, Roche Canada participe activement à la vie des collectivités par ses contributions caritatives et ses partenariats avec des organismes et des établissements de santé qui oeuvrent ensemble à améliorer la qualité de vie des Canadiens.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre site au www.RocheCanada.com ou suivez-nous sur Twitter @RocheCanada .

