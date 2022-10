François Boudreault se joint à Idéaliste Capital en tant qu'associé





MONTREAL, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Idéaliste Capital, une société d'investissement de capital de croissance axée sur la transition énergétique, est heureuse d'annoncer la nomination de François Boudreault à titre d'associé.

« François est un investisseur talentueux et expérimenté avec un historique de performance impressionnant, ayant investi dans de nombreuses entreprises oeuvrant dans différents secteurs, y compris dans le secteur de la transition énergétique. Il a été un partenaire et un conseiller de choix auprès d'équipes de direction et d'entrepreneurs ayant connu beaucoup de succès au fil des années, les ayant accompagnés dans la croissance de leur entreprise », a déclaré l'associé fondateur Pierre Larochelle. « Son ajout à l'équipe témoigne de la mission d'Idéaliste Capital. Nous sommes convaincus que ses conseils et son expérience généreront une valeur considérable pour les entrepreneurs et nos parties prenantes », a déclaré l'associé fondateur Steeve Robitaille.

François Boudreault se joint à Idéaliste Capital après 20 ans d'expérience en placements privés. Il était précédemment vice-président et chef adjoint en placements privés à la CDPQ, où il co-dirigeait une équipe mondiale de professionnels de l'investissement avec pour mandat la construction et la gestion d'un portefeuille diversifié en placements privés directs en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie. Il a investi plus de 5 milliards de dollars canadiens dans de multiples secteurs et a siégé sur plusieurs conseils d'administration de sociétés en portefeuille au cours de son mandat avec la CDPQ.

« Je suis très heureux de me joindre à l'équipe d'Idéaliste Capital. La mission d'Idéaliste Capital de contribuer à l'accélération de la transition énergétique et son approche de partenariat avec les entrepreneurs et les équipes de direction nous positionnent très bien pour bâtir des entreprises durables. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'Idéaliste afin de soutenir et de développer de grandes entreprises à succès », a déclaré M. Boudreault.

Cette nomination souligne l'engagement d'Idéaliste Capital à fournir aux entrepreneurs du capital de croissance, des ressources, ainsi que du soutien afin d'accélérer la commercialisation de solutions validées qui génèrent un impact climatique positif. Ce communiqué suit la première clôture du Fonds d'Impact Climatique Idéaliste avec des engagements de capital totalisant 250 millions de dollars canadiens annoncée en septembre dernier. Idéaliste Capital a fixé un plafond de 500 millions de dollars canadiens en engagements de capital totaux et reste ouvert à des engagements supplémentaires.

À propos d'Idéaliste Capital

Idéaliste Capital est une société d'investissement basée à Montréal qui se concentre sur l'accélération de la transition énergétique en fournissant du capital de croissance aux entrepreneurs en Amérique du Nord, en se concentrant principalement sur le marché canadien. Idéaliste Capital soutient les entreprises dont les activités permettent un impact climatique positif sur l'un de trois thèmes - (i) la décarbonation de l'apport en énergie, (ii) l'électrification des transports, et (iii) la décarbonation des processus industriels et l'économie circulaire. La société a un double mandat visant l'obtention d'excellents rendements ajustés au risque tout en soutenant des solutions qui sont bénéfiques pour le climat. Pour ce faire, Idéaliste Capital évalue son impact carbone et intègre des indicateurs clés de performance non financiers dans toutes ses décisions d'investissement. Pour en savoir plus sur Idéaliste Capital, visitez https://idealist.capital/fr/.

Si vous êtes un entrepreneur commercialisant une solution qui contribue à la réduction de l'empreinte de gaz à effet de serre (GES) de votre industrie, à l'évitement d'émissions de GES dans l'atmosphère, à l'accélération de la transition énergétique ou qui est autrement matériellement bénéfique pour la lutte aux changements climatiques, veuillez nous contacter à [email protected].

