Aspire Academy et la FIFA donnent le coup d'envoi du 8e Sommet mondial avec les invités de la FIFA, David Beckham et Arsène Wenger





DOHA, Qatar, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Aspire Academy a donné le coup d'envoi de son 8e Sommet mondial à Doha, cette fois en collaboration avec la FIFA avec une liste d'invités de marque, dont les légendes du football David Beckham et Arsène Wenger. Le Sommet mondial, qui se déroulera pendant deux jours à Aspire Academy Football Performance Center, rassemble les délégués pour partager leurs connaissances, leur expérience et leurs recherches en performance et science du football.

Pour la deuxième fois depuis sa création en 2014, l'Aspire Academy Global Summit se tient en présentiel sur le sol national. Avec seulement 48 jours avant que le Qatar accueille la Coupe du Monde, c'est une édition spéciale avec des représentants des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, rejoints par plus de 50 membres du programme Aspire in the World Fellows, qui comprend certains des plus grands clubs du football mondial, plusieurs associations nationales de football, ainsi que des ligues.

Dans ses commentaires de bienvenue, le directeur général d'Aspire Academy, Ivan Bravo, a souligné l'importance du développement de la jeunesse dans le football, affirmant qu'il s'agissait de l'un des piliers menant vers les plus hauts sommets de ce sport : la Coupe du monde. Ivan Bravo a souligné que le Sommet était organisé au Football Performance Centre, lieu de convergence d'Aspire Academy et de l'Association de football du Qatar (QFA). « Nous sommes fiers que ce lieu soit le foyer de toutes les équipes nationales du Qatar et que s'y pratique de manière exemplaire la collaboration entre les responsables encadrant le développement des jeunes et les plus hautes sommités du football en vue d'assurer la continuité », a-t-il ajouté.

M. Bravo a également invité la FIFA à devenir un partenaire permanent du Sommet mondial dans ses prochaines éditions.

M. Arsène Wenger, leader mondial du développement du football de la FIFA et ancien directeur d'Arsenal, a renchéri sur les propos de M. Bravo sur l'importance du développement des jeunes. « J'ai visité Aspire Academy à plusieurs reprises et j'ai toujours été impressionné par la qualité des installations et de la formation, ainsi que par la raison d'être de cette institution », a-t-il déclaré. « Il existe une corrélation directe entre l'éducation et la formation des jeunes et le succès des équipes nationales seniors », a-t-il ajouté.

Au cours de sa Masterclass, M. Wenger a souligné l'importance de l'intelligence du football et l'importance d'analyser les données pour améliorer le jeu. M. Wenger a transmis quelques conseils sur la façon de comprendre le jeu et le mouvement du joueur.

Il a également défini le thème clé de la journée : « Avoir un impact grâce aux données ». Il a expliqué comment les données permettront d'avoir une expérience et de l'améliorer pour la prochaine Coupe du monde. « Il y aura une application pour les fans en vue d'obtenir des données en temps réel dans le stade, les médias auront accès à plus de statistiques, tout comme l'ensemble de l'équipe », a déclaré M. Wenger.

Le Star Chat du jour mettait en vedette l'ancien milieu de terrain de l'Argentine et de Manchester United, Juan Sebastián Verón, lors d'une séance de questions. Lui aussi a souligné que les données pouvaient avoir un impact dans le football, soulignant que, récemment, les clubs argentins commençaient à s'y intéresser. M. Verón a déclaré que l'analyse des données pouvait apporter un soutien aux joueurs et façonner leurs stratégies, mais a insisté sur le fait que la créativité et les compétences sur le terrain seront toujours essentielles. Il est certain que la Coupe du monde au Qatar sera un grand tournoi. « La compacité du tournoi est un grand avantage pour les équipes et les fans », a déclaré le président du Club Estudiantes de La Plata.

Les sessions de la journée se sont terminées par une table ronde sur le thème « Avoir un impact grâce aux données », avec divers panélistes, notamment des analystes des fédérations de football croate, danoise, suisse ou belge (avec l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association), du FC Barcelone et un physiologiste sportif senior d'Aspire Academy spécialisé dans le football. Tous ont une nouvelle fois rappelé que les données et leur analyse, même si elles jouaient un rôle important, ne pouvaient remplacer la créativité et l'expertise du joueur.

