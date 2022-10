Synechron nommée Great Place To Work® 2022 en France, au Luxembourg et en Suisse





PARIS et LUXEMBOURG et ZURICH, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Synechron Inc. , entreprise de consulting en transformation numérique de premier plan, a été reconnue « Great Place to Work » en France , au Luxembourg et en Suisse . Synechron a obtenu la certification Great Place to Work 2022 sur la base des commentaires directs et des suggestions de ses employés dans ces trois bureaux.

Great Place to Work® est un institut de consultation qui mène des sondages auprès des employés afin d'aider les entreprises à devenir d'excellents employeurs. Son label « Great Place to Work » est l'une des certifications les plus respectées au monde en matière d'excellence sur le lieu de travail.

En France, 99 % des salariés de Synechron interrogés ont estimé qu'ils étaient libres dans l'organisation de leurs congés ; plus de 90 % pensent que Synechron fait preuve de respect et de convivialité, que c'est un endroit où les employés se sentent bienvenus et où ils peuvent établir des relations solides avec leurs collègues.

Au Luxembourg, 100 % des salariés interrogés ont répondu qu'ils étaient encouragés à maintenir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle et que la Direction possédait les compétences nécessaires pour gérer l'entreprise.

Enfin, en Suisse, 100 % des personnes interrogées ont estimé que Synechron est un lieu de travail sûr et que les employés sont traités équitablement, indépendamment de leur orientation sexuelle, race, âge et/ou sexe.

Il est important de souligner que chez Synechron, en France, au Luxembourg et en Suisse, 88 % à 96 % des employés considèrent Synechron comme un excellent employeur, compte tenu de tous les aspects étudiés.

Ces trois nouvelles certifications « Great Place to Work » font suite à plusieurs autres obtenues au cours de l'année écoulée, démontrant l'engagement de l'entreprise à être un lieu de travail épanouissant pour l'ensemble de ses plus de 13 800 collaborateurs dans le monde. Plus tôt en 2022, Synechron a été nommée « Great Place to Work » à Singapour. En décembre 2021, elle a été nommée « Great Place to Work » à Amsterdam.

Mihir Shah, Directeur Général et responsable Europe, Moyen-Orient et Asie-Pacifique chez Synechron, a commenté : « Nous sommes incroyablement fiers de notre culture d'entreprise qui embrasse une collaboration profonde et démontre le plus grand respect que Synechron a pour nos employés et leur talent incroyable. Nous sommes reconnaissants d'être à nouveau reconnus, car nos employés dévoués expriment leur appréciation de l'engagement de Synechron envers notre environnement de travail. » « L'ajout de ces trois nouvelles certifications régionales « Great Place to Work » à nos précédents prix du meilleur employeur témoigne de la qualité de nos équipes », a-t-il ajouté. « Leur ténacité et leur passion transparaissent de façon positive dans leur travail quotidien pour atteindre les objectifs de nos clients. »

François-Bernard Mizrahi, Directeur Général, responsable de Synechron France, Luxembourg et Suisse déclaré : « Nous sommes fiers que nos collaborateurs aient fourni de tels commentaires positifs sur leur expérience professionnelle chez Synechron. Il est gratifiant de constater que nos efforts pour créer un milieu professionnel respectueux et inclusif pour tous, en phase avec notre culture d'entreprise, sont reconnus par nos collaborateurs »

Synechron continue de chercher des moyens de reconnaître, de soutenir et de proposer à ses 13 800 collaborateurs dans le monde les outils nécessaires au développement de leurs compétences et de leur carrière. Synechron fournit à tous ses collaborateurs un accès gratuit à Udemy, la plateforme d'apprentissage et de développement en ligne 24/7, ainsi que des formations sur site et virtuelles qui offrent des possibilités de reconversion et de perfectionnement individuels. Synechron fait également la promotion de son programme de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) intitulé « Same Difference », qui comprend une variété de projets, d'événements et d'initiatives de renforcement et de soutien collectifs. Il soutient également un éventail de programmes de responsabilité sociale des entreprises (RSE) avec des associations caritatives régionales, ainsi que des partenariats avec de multiples organisations et réseaux de DEI. En outre, ses programmes de soutien COVID, largement reconnus, ont aidé les employés à préserver leur bien-être physique et mental pour faire face à la pandémie.

À propos de Synechron

Chez Synechron, nous croyons au pouvoir de la transformation numérique pour améliorer le futur. Nous sommes un cabinet de conseil mondial alliant créativité et technologies innovantes pour développer des solutions digitales de pointe. Synechron s'appuie sur les technologies évolutives et les stratégies d'optimisation pour couvrir les domaines du conseil métier et IT, du numérique, du cloud et du DevOps, de la data, de l'intégration de systèmes et de l'ingénierie, au sein des services financiers et des entreprises technologiques de renom. Les initiatives de recherche et développement menées dans nos FinLabs nous permettent de développer des solutions de modernisation, depuis la Blockchain et l'intelligence artificielle jusqu'aux modèles de Data science, en passant par la souscription numérique et les applications mobiles. Depuis plus de 20 ans, nous avons gagné de nombreux prix, reconnaissant notre engagement, en tant qu'employeur, envers nos équipes pleines de talent.

Synechron compte plus de 13 000 employés répartis dans 38 bureaux et 17 pays sur les principaux marchés mondiaux, au service de clients de premier plan dont nous sommes fiers.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web ou notre communauté LinkedIn.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est un institut de conseil qui a soutenu des entreprises dans environ 50 pays. Nous réalisons des sondages auprès des employés et des analyses culturelles, et nous aidons les entreprises à devenir d'excellents employeurs. Le concours des meilleurs lieux de travail de Great Place to Work® est l'étude la plus importante et la plus respectée au monde sur l'excellence en matière des lieux de travail.

