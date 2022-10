Morrow Sodali est fier de jouer un rôle clé dans le report réussi de la dette de l'Ukraine





Morrow Sodali, la société mondiale de conseil aux émetteurs d'obligations d'entreprises et souveraines, a publié aujourd'hui un rapport qui fournit un compte rendu détaillé de leur implication dans le récent report de la dette transformationnelle de l'Ukraine.

Lorsque le gouvernement ukrainien a eu besoin d'approcher ses créanciers étrangers pour avoir de l'espace pour rembourser des milliards de dollars de dette, il a réuni une équipe multinationale de professionnels financiers et juridiques de premier plan pour superviser ce processus complexe et s'assurer que toutes les parties se sont réunies avec succès et ponctuellement.

Avec une équipe d'experts dévoués dans les principaux centres financiers du monde, Morrow Sodali a assumé le rôle d'agent d'information et de tabulation pour la sollicitation du consentement de l'Ukraine. Grâce à leur système exclusif de reporting en temps réel, BondWatch, qui a été développé par l'équipe Global Debt Services de Morrow Sodali, ils ont pu surveiller en temps réel les instructions qu'ils ont reçues des détenteurs d'obligations et identifier quand les consentements requis avaient été obtenus sur chaque série d'obligations. Cela leur a permis de superviser les mécanismes de reprofilage de la dette de l'Ukraine et de recueillir et de diffuser des données provenant de plusieurs sources afin de fournir un retour d'information continu à toutes les parties à l'approche d'échéances cruciales.

« Il était particulièrement important pour nous, en tant qu'agent d'information et de tabulation, de continuer à communiquer activement avec les obligataires et les dépositaires, et de surveiller de près le flux des consentements entrants », déclare Damian Watkin, directeur général de Morrow Sodali, Global Debt Services. « Cela a permis au groupe de travail de faire avancer le processus en identifiant les éventuels déficits de vote à temps afin de prendre des mesures correctives bien avant les échéances du vote. »

L'accès à BondWatch a fourni à l'ensemble du groupe de travail impliqué dans la transaction des mises à jour en temps réel 24 heures sur 24, leur permettant de suivre l'évolution de la transaction, d'approfondir les détails et d'exporter des données selon les besoins.

« Il est si important que si une obligation, en particulier, ne semble pas obtenir la majorité requise, le groupe de travail en soit informé afin qu'il sache où concentrer son énergie », explique Pia Gowland, directrice des services mondiaux de dette de Morrow Sodali. « BondWatch a permis à Morrow Sodali de fournir des commentaires constants et opportuns à tout le monde. »

Grâce aux efforts combinés de toutes les parties concernées, trois semaines de négociations intenses se sont conclues avec succès, aboutissant à la prolongation des dates d'échéance et aux reports d'intérêts sur quelque 25 milliards de dollars de dette, offrant un soulagement financier indispensable à l'Ukraine.

« Le succès de ce consentement témoigne de la volonté des investisseurs de soutenir l'Ukraine et d'atténuer un fardeau potentiel élevé de l'instrument pour l'économie ukrainienne pendant la période de croissance d'après-guerre », déclare le gouvernement ukrainien dans un communiqué.

